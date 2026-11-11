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Home Depot Aktie: Begrenztes Überraschungspotenzial? Warum Lowe's attraktiver erscheint

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 15:06 1 Min. Sanford C. Bernstein & Co

Home Depot Aktie: Höheres Kursziel, aber wie viel Potenzial bleibt noch? Obwohl Home Depot im dritten Quartal erneut besser abschneiden könnte als Konkurrent Lowe's, bleiben die Analysten vorsichtig

Bild: The Home Depot Inc.

Zhihan Ma von Sanford C. Bernstein & Co bleibt bei dem "market perform"-Rating für die Aktie des US-Baumarktriesen The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) und erhöht das Kursziel von 344 auf 357 USD. Im Vorfeld der Quartalszahlen der Baumarktbranche für das dritte Quartal sehe das Analysehaus Bernstein bei Lowe's (LOW) größeres Potenzial für positive Überraschungen. Die konservativ angesetzte Unternehmensprognose berücksichtige weder mögliche positive Auswirkungen der Wetterbedingungen noch zusätzliche Rückerstattungen von Zöllen. Zwar erwarte Bernstein, dass Home Depot auch im dritten Quartal erneut ein stärkeres flächenbereinigtes Umsatzwachstum als Lowe's erzielen werde, doch das Potenzial für eine Übertreffung der Markterwartungen sei bei Home Depot begrenzter. Insgesamt rechne Bernstein weiterhin mit einer verhaltenen Nachfrage nach Heimwerker- und Renovierungsprojekten, da erhebliche finanzielle Hürden die Ausgabenbereitschaft der Verbraucher belasten würden. Home Depot Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 357 USD (zuvor: 344 USD)

Rating: 🟡 "market perform" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Zhihan Ma, Sanford C. Bernstein & Co | 10.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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