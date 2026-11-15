Henkel-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 6,5 Prozent organischem Wachstum statt 4,1 Prozent – doch der Turbo heißt Preis, nicht Menge

Die entscheidende Zahl der Henkel Quartalszahlen steht in der Zerlegung des Wachstums. Von den 6,5 Prozent organischem Plus entfallen 5,4 Prozentpunkte auf höhere Preise und nur 1,1 Prozentpunkte auf höhere Mengen. Erwartet hatten Analysten beim Preis lediglich rund 2,6 Prozent. Im Klebstoffgeschäft stammen sogar 7,2 Prozentpunkte aus Preisen. Der Hintergrund: Henkel rechnet für 2026 mit rund 10 Prozent höheren Kosten für direkte Materialien und reicht sie an die Kunden weiter. Dass das gelingt und die Mengen trotzdem leicht steigen, spricht für die Stärke der Marken. Bernstein wertete die Breite des Übertreffens und die über dem Konsens liegenden Mengen laut Reuters als stark positive Signale.