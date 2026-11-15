Henkel liefert, die Börse applaudiert. Mit den ausführlichen Henkel Quartalszahlen vom 10. November 2026 stieg die Vorzugsaktie um 4,09 Prozent und war der größte DAX-Gewinner des Tages. Zum Wochenschluss notierte die Henkel-Aktie bei 86,94 Euro, ein Plus von 5,13 Prozent und der höchste Stand seit rund anderthalb Jahren. Der Düsseldorfer Konsumgüter- und Klebstoffkonzern bestätigte das stärkste organische Wachstum seit Langem – deutlich über den Erwartungen. Doch wer genauer liest, erkennt, dass die Schlagzeile nur die halbe Geschichte erzählt.
Henkel-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 6,5 Prozent organischem Wachstum statt 4,1 Prozent – doch der Turbo heißt Preis, nicht Menge
Die Henkel Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 übertreffen die Erwartungen der Analysten deutlich: 6,5 Prozent organisches Wachstum statt erwarteter 4,1 Prozent, 5,71 Milliarden Euro Umsatz und eine angehobene Jahresprognose. Die Henkel-Aktie springt auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren und beendet die Woche mit 5,13 Prozent Plus. Die große Analyse der Henkel Zahlen: Preiserhöhungen, Zukäufe, der heimliche Chip-Star im Klebstoffgeschäft und warum die Aktie den Analysten davonläuft.
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Henkel Quartalszahlen Q3 2026
Beide Sparten über dem Konsens: die Henkel Zahlen im Detail
Henkel steigerte den Konzernumsatz im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro, Analysten hatten rund 5,58 Milliarden Euro erwartet. Organisch – also bereinigt um Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe – wuchs der Konzern um 6,5 Prozent, der Konsens des Datendienstes Vara lag bei 4,1 Prozent. Beide Sparten übertrafen die Erwartungen deutlich: Das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent (Konsens 5,5 Prozent), die Konsumgütersparte Consumer Brands mit Persil und Schwarzkopf um 4,8 Prozent (Konsens 2,5 Prozent). Die Eckdaten hatte Henkel bereits am 29. Oktober gemeldet, die Quartalsmitteilung lieferte die Details.
Unser organisches Wachstum hat sich deutlich beschleunigt, die Mengen sind das fünfte Quartal in Folge gestiegen.
Der Blick hinter die Schlagzeile
5,4 von 6,5 Prozentpunkten: der Preis-Turbo
Die entscheidende Zahl der Henkel Quartalszahlen steht in der Zerlegung des Wachstums. Von den 6,5 Prozent organischem Plus entfallen 5,4 Prozentpunkte auf höhere Preise und nur 1,1 Prozentpunkte auf höhere Mengen. Erwartet hatten Analysten beim Preis lediglich rund 2,6 Prozent. Im Klebstoffgeschäft stammen sogar 7,2 Prozentpunkte aus Preisen. Der Hintergrund: Henkel rechnet für 2026 mit rund 10 Prozent höheren Kosten für direkte Materialien und reicht sie an die Kunden weiter. Dass das gelingt und die Mengen trotzdem leicht steigen, spricht für die Stärke der Marken. Bernstein wertete die Breite des Übertreffens und die über dem Konsens liegenden Mengen laut Reuters als stark positive Signale.
Mobility & Electronics: der heimliche Star
Der Klebstoffbereich für Elektronik, Industrie und Auto wuchs organisch um 12,1 Prozent auf fast 1,2 Milliarden Euro. Henkel liefert Materialien für die Halbleiterfertigung, auch für KI-Chips.
Zukäufe treiben den Umsatz
Übernahmen wie der US-Haarpflegespezialist Olaplex steuerten 4,4 Prozentpunkte zum nominalen Wachstum bei. Die fünf Zukäufe des Jahres bringen zusammen rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz.
Sonderrolle IMEA
Die Region Indien, Nahost und Afrika wuchs organisch um 27,8 Prozent, nominal nur um 12,4 Prozent – ein typisches Zeichen hoher Inflation in einzelnen Ländern.
Schwaches Europa
Im größten Markt wuchs Henkel organisch nur um 2,2 Prozent, über neun Monate liegt Europa leicht im Minus.
Der Ausblick
Mehr Wachstum, weniger Marge im Klebstoffgeschäft
Für 2026 erwartet Henkel nun ein organisches Wachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent statt bisher 1,5 bis 3,5 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen, bisher lag die Spanne bei 14,5 bis 16,0 Prozent. Im margenstarken Klebstoffgeschäft rechnet Henkel wegen der Rohstoffkosten nur noch mit rund 16,5 Prozent – dem unteren Ende der bisherigen Spanne. Die Konsumgütersparte soll dafür mit rund 15 Prozent etwas besser abschneiden. Die Restrukturierungskosten steigen auf 200 bis 250 Millionen Euro. Nach neun Monaten liegt das organische Wachstum bei 4,3 Prozent, die Jahresprognose wirkt damit vorsichtig.
Das große Bild
Vom Sanierungsfall zum Wachstumswert?
Konzernchef Carsten Knobel hat Henkel in den vergangenen Jahren radikal umgebaut: Die Konsumgütersparten wurden verschmolzen, schwache Marken verkauft, Kosten gesenkt. Jetzt folgt die Phase gezielter Zukäufe in Wachstumsnischen wie Profi-Haarpflege und Spezialklebstoffe. Die Henkel Quartalszahlen zeigen, dass die Strategie greift – das Klebstoffgeschäft rund um Elektronik und Halbleiter wird zum Wachstumsmotor. In der Woche des Nvidia-Bebens profitierte die Aktie zusätzlich von der Umschichtung in defensive Konsumwerte.
Die Bewertung ist der Knackpunkt. Mit 86,94 Euro liegt die Aktie über fast allen Kurszielen: Barclays sieht 87 Euro bei „Equal Weight“, die Deutsche Bank 80 Euro bei „Buy“, Goldman Sachs 79 Euro, Jefferies 78 Euro, UBS 77 Euro. Am skeptischsten ist JPMorgan mit „Underweight“ und 65 Euro wegen der Margenrisiken durch steigende Kosten. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 77 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Henkel-Aktie auf einen Blick
Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Handelssymbol: HEN3) – 86,94 Euro am 13. November 2026 (Xetra), Wochenplus 5,13 Prozent
Q3 2026: Umsatz 5,713 Mrd. Euro (+11,0 Prozent), organisch +6,5 Prozent (Konsens 4,1 Prozent)
Preis +5,4 Prozent, Menge +1,1 Prozent, Zukäufe +4,4 Prozent
Adhesive Technologies: organisch +7,9 Prozent; Consumer Brands: organisch +4,8 Prozent
Neun Monate: Umsatz 16,061 Mrd. Euro, organisch +4,3 Prozent
Prognose 2026: organisch +3,0 bis 4,0 Prozent, bereinigte Umsatzrendite rund 15 Prozent
Nächster Termin: Geschäftsbericht 2026 am 8. März 2027
Häufige Fragen zu den Henkel Quartalszahlen
Wie fielen die Henkel Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Henkel steigerte den Umsatz um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro. Organisch wuchs der Konzern um 6,5 Prozent, Analysten hatten 4,1 Prozent erwartet.
Woher kommt das Wachstum von Henkel?
Vor allem aus Preiserhöhungen, die 5,4 Prozentpunkte beitrugen. Die Mengen steuerten 1,1 Prozentpunkte bei, Zukäufe wie Olaplex steigerten den nominalen Umsatz zusätzlich.
Was erwartet Henkel für 2026?
Ein organisches Wachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent und eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Henkel-Aktie?
Die Henkel-Vorzugsaktie wird auf Xetra unter dem Symbol HEN3 gehandelt. Die ISIN lautet DE0006048432, die WKN 604843.
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