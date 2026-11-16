Hapag-Lloyd-Aktie: Drei weitere Asien-Dienste zurück durch den Suezkanal – der Abschied vom Kap-Umweg beschleunigt sich

Die Rückkehr ins Rote Meer bekommt Tempo: Hapag-Lloyd (Kürzel HLAG, ISIN DE000HLAG475) schickt weitere Containerschiffe durch den Suezkanal. Das hat die Hamburger Reederei ihren Kunden in einem Schreiben mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag berichtete; die Änderung betrifft auch Schiffe des Allianzpartners Maersk.

Nach einer Kundeninformation von Maersk, über die das Fachportal gCaptain berichtet, geht es um drei große Asien-Europa-Dienste der gemeinsamen Gemini Cooperation. Sie sollen zwischen Dezember 2026 und Januar 2027 nicht mehr um das Kap der Guten Hoffnung fahren, sondern die deutlich kürzere Route durch den Suezkanal nehmen.