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Hapag-Lloyd-Aktie: Drei weitere Asien-Dienste zurück durch den Suezkanal – der Abschied vom Kap-Umweg beschleunigt sich

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Hapag-Lloyd und Partner Maersk schicken weitere Containerschiffe durch Suezkanal und Rotes Meer. Laut Maersk wechseln die Asien-Europa-Dienste AE2, AE3 und AE1 zwischen Dezember und Januar auf die kürzere Route. Was das für die Hapag-Lloyd-Aktie bedeutet.

Hapag-Lloyd-Aktie: Drei weitere Asien-Dienste zurück durch den Suezkanal – der Abschied vom Kap-Umweg beschleunigt sich
Bild: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Die Rückkehr ins Rote Meer bekommt Tempo: Hapag-Lloyd (Kürzel HLAG, ISIN DE000HLAG475) schickt weitere Containerschiffe durch den Suezkanal. Das hat die Hamburger Reederei ihren Kunden in einem Schreiben mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag berichtete; die Änderung betrifft auch Schiffe des Allianzpartners Maersk.

Nach einer Kundeninformation von Maersk, über die das Fachportal gCaptain berichtet, geht es um drei große Asien-Europa-Dienste der gemeinsamen Gemini Cooperation. Sie sollen zwischen Dezember 2026 und Januar 2027 nicht mehr um das Kap der Guten Hoffnung fahren, sondern die deutlich kürzere Route durch den Suezkanal nehmen.

Dienst AE2 wechselt auf die Suez-Route (erstes Schiff ab Ningbo)
4. Dez. 2026
Dienst AE3 folgt (erstes Schiff ab Shanghai)
20. Dez. 2026
Dienst AE1 folgt (erstes Schiff ab Shanghai)
14. Jan. 2027
Quelle: gCaptain unter Berufung auf Maersk-Kundeninformation vom 16.11.2026

Die Nachricht

Was genau ändert sich bei Hapag-Lloyd und Maersk?

Laut gCaptain soll der Dienst AE2 ab dem 4. Dezember 2026 über den Suezkanal laufen, AE3 ab dem 20. Dezember 2026 und AE1 ab dem 14. Januar 2027. Damit setzen die beiden Partner eine Serie von Rückverlagerungen fort: Bereits im September waren laut dem Bericht die Dienste AE5, AE11, AE12 und ME2 auf die Suez-Route gewechselt, Anfang November folgte der Indien-Europa-Dienst ME1.

Auch Hapag-Lloyd selbst hatte schon vorgelegt. Vor rund zwei Wochen hatte das Unternehmen nach dpa-AFX-Angaben mitgeteilt, dass sein Dienst IOS zwischen Deutschland und Indien wieder durch das Rote Meer fährt. Konkrete Schiffszahlen nennt Hapag-Lloyd für die aktuelle Ausweitung nicht.

Hintergrund

Warum mieden die Reedereien das Rote Meer so lange?

Seit Ende 2023 hatten die Reedereien das Rote Meer weitgehend gemieden, nachdem die Huthi-Miliz im Jemen Handelsschiffe angegriffen hatte. Statt durch den Suezkanal liefen die Schiffe zwischen Asien und Europa um die Südspitze Afrikas – ein Umweg, der Reisezeit kostet, zusätzliche Schiffe bindet und mehr Treibstoff verbraucht.

Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen hatte bereits im August erklärt, die Routen durch das Rote Meer wieder aufnehmen zu wollen. Nach dpa-AFX-Angaben verwies er damals darauf, dass es schon lange keinen Zwischenfall mit einem Containerschiff mehr gegeben habe. Maersk hatte laut einer Sprecherin bereits früher mit der Rückkehr begonnen.

Ganz ohne Vorbehalt ist der Schritt nicht. Eine Hapag-Lloyd-Sprecherin betonte laut dpa-AFX, das Unternehmen bewerte die Sicherheitslage fortlaufend und werde das Netzwerk anpassen, falls sich die Umstände ändern. Auch gCaptain zufolge hängen weitere Änderungen von der anhaltenden Stabilität in der Region ab.

Einordnung

Was bedeutet die Suez-Rückkehr für die Hapag-Lloyd-Aktie?

Für die Hapag-Lloyd-Aktie ist die Nachricht zweischneidig. Auf der einen Seite sinken mit kürzeren Routen die Kosten je Reise: weniger Treibstoff, weniger Seetage, weniger Schiffe, die für einen wöchentlichen Fahrplan nötig sind. Das stärkt die Planbarkeit des Netzwerks.

Auf der anderen Seite wird durch kürzere Umläufe Schiffskapazität frei, die zuvor auf dem langen Weg ums Kap gebunden war. Mehr verfügbares Angebot kann auf die Frachtraten drücken – und die Raten sind für die Erträge der Containerreedereien der entscheidende Hebel. Wie stark dieser Effekt ausfällt, hängt davon ab, wie viele Reedereien folgen und wie sich die Nachfrage entwickelt; Zahlen dazu hat Hapag-Lloyd im Zusammenhang mit der aktuellen Mitteilung nicht veröffentlicht.

  1. Kürzere Wege

    Die Suez-Route verkürzt die Verbindungen zwischen Asien und Europa gegenüber dem Kap-Umweg deutlich.

  2. Schrittweise Rückkehr

    Hapag-Lloyd und Maersk verlagern Dienst für Dienst – seit September mehrere Asien- und Nahost-Dienste, jetzt drei weitere Asien-Europa-Linien.

  3. Sicherheitsvorbehalt

    Die Reedereien behalten sich ausdrücklich vor, das Netzwerk bei veränderter Lage wieder anzupassen.

FAQ zur Hapag-Lloyd-Aktie

Welche Dienste schickt Hapag-Lloyd zurück durch den Suezkanal? Laut einer Maersk-Kundeninformation (via gCaptain) die Gemini-Dienste AE2 ab 4. Dezember 2026, AE3 ab 20. Dezember 2026 und AE1 ab 14. Januar 2027.

Warum fuhren die Schiffe bisher ums Kap der Guten Hoffnung? Wegen der Angriffe der Huthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer seit Ende 2023.

Ist die Rückkehr endgültig? Nein. Hapag-Lloyd bewertet die Sicherheitslage laufend und will das Netzwerk bei veränderten Umständen anpassen.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Hapag-Lloyd-Aktie gehandelt? Unter dem Kürzel HLAG mit der ISIN DE000HLAG475, unter anderem auf Xetra.

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