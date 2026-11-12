Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker: HNR1) unter die Lupe.
Hannover Rück Aktie im Fokus: Rekordgewinn voraus – nächstes Kursziel 345 Euro?
Hannover Rück steuert auf einen Rekordgewinn zu, während Jens Klatt charttechnische Chancen bis 345 Euro sieht.
Die Hannover Rück Aktie rücke als Aktie im Fokus verstärkt in das Blickfeld von Anlegern. Der Rückversicherungskonzern befinde sich operativ auf Kurs zu einem neuen Rekordgewinn. Die aktuellen Quartalszahlen würden bei mehreren zentralen Kennziffern die Erwartungen der Analysten übertreffen – und auch charttechnisch bleibe das Setup trotz jüngster Gewinnmitnahmen konstruktiv.
Fundamentaldaten der Hannover Rück Aktie im Überblick
Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 13 und einer attraktiven Dividendenrendite von über 4% sei der DAX-Titel fundamental solide aufgestellt.
Aktueller Kurs: 294,60 EUR
Marktkapitalisierung: 35,52 Mrd. EUR
Umsatz (2025): 28,82 Mrd. EUR
Eigenkapitalquote (2025): 20,93%
KGV (2026e)*: 12,86
Dividendenrendite (2026e)*: 4,39%
4-Wochen-Performance: +8,15%
Fundamentale Einschätzung: Unterbewertet
Branche: Rückversicherung / Finanzen
*Prognosewerte / Analystenschätzungen auf Basis aktueller Marktdaten.
Parkettgeflüster: Bilanzqualität und starke Kapitalanlagen würden überzeugen
Nach einem schadensarmen Sommer sehe sich der Rückversicherer aus Niedersachsen voll auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR. Sollten die bislang vergleichsweise geringen Großschäden im weiteren Jahresverlauf zu einem zu großen Ergebnispuffer führen, plane das Management, zusätzliche Mittel in die Schadenreserven einzustellen oder gezielt Buchverluste bei Kapitalanlagen zu realisieren, um das Gewinnziel nicht übermäßig zu überschreiten.
Zwar habe die Hannover Rück mit ihren Ergebnissen zum dritten Quartal die Markterwartungen auf den ersten Blick weniger deutlich übertroffen als die größeren Wettbewerber Munich Re und Swiss Re. Marktbeobachter würden die Ergebnisqualität jedoch als überdurchschnittlich hoch bewerten: Der Konzern habe sein komplettes Großschadenbudget des Quartals voll als Belastung verbucht, obwohl die tatsächlich angefallenen Schäden deutlich darunter gelegen hätten. Für das Geschäftsjahr 2028 würden Analysten bereits mit einem weiteren Gewinnanstieg auf 2,85 Mrd. EUR rechnen.
Operatives Geschäft und Rückenwind von den Kapitalmärkten
Preisumfeld im Blick: Im Schaden- und Unfallgeschäft mit Erstversicherern müssten Rückversicherer nach mehreren Jahren deutlicher Preiserhöhungen seit 2025 wieder spürbare Preisrückgänge hinnehmen. Branchenexperten würden zum kommenden Jahreswechsel weitere Nachlässe erwarten.
Starke Q3-Zahlen: Im dritten Quartal hätten diese Preisrückgänge noch nicht auf die Bilanz durchgeschlagen. Der Rückversicherungsumsatz sei im Jahresvergleich um 3,5% auf 6,6 Mrd. EUR gewachsen, während der Quartalsüberschuss sogar um 7% auf 695 Mio. EUR geklettert sei.
Neunmonatsbilanz & Kapitalanlage: Auf Sicht der ersten neun Monate stehe zwar ein leichter Umsatzrückgang von 1% zu Buche, der Überschuss habe jedoch ebenfalls um 7% auf 2,1 Mrd. EUR zugelegt. Zudem habe der Konzern mit Kapitalanlagen in den drei Monaten bis Ende September fast 636 Mio. EUR verdient – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.
Chartcheck der Hannover Rück Aktie: Tageschart (Langfristiger Ausblick)
Nachdem die Hannover Rück Aktie im Juni bei 223,80 EUR ihr Jahrestief markiert habe, habe spürbares Kaufinteresse eingesetzt. Das Papier habe sich in den Bereich von 250,00 EUR erholt und bis Anfang Oktober in einer engen Seitwärtsbox konsolidiert. Mit Beginn des Oktobers sei ein dynamischer Ausbruch mit hohem Momentum gefolgt, der den Kurs über die psychologisch wichtige Marke von 300,00 EUR bis auf ein Jahreshoch bei 308,80 EUR geführt habe. In den letzten Handelstagen hätten zunächst Gewinnmitnahmen das Geschehen dominiert.
Wichtige gleitende Durchschnitte im Tageschart
SMA200 (aktuell 254,85 EUR): Stützte den Kurs ab Mitte Juli zuverlässig und bildete das Fundament für die Herbst-Rally.
SMA50 (aktuell 267,58 EUR): Fungierte bereits im September als stabiler Support.
SMA20 (aktuell 284,43 EUR): Fing den jüngsten Rücksetzer vor wenigen Handelstagen erfolgreich ab.
Szenarien im Tageschart: Solange die Hannover Rück Aktie per Tagesschlusskurs über der SMA20 (284,43 EUR) notiere, bleibe der Weg für neue Jahreshochs frei. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite würden bei 325,00 EUR und darüber bei 345,00 EUR liegen. Rücksetzer an die SMA20 seien unkritisch, solange dort eine Stabilisierung gelinge. Erst ein bestätigter Tagesschluss unter dieser Linie würde das Chartbild eintrüben und einen Test der SMA50 (267,58 EUR) wahrscheinlich machen. Breche auch diese Unterstützung, rücke die SMA200 (254,85 EUR) wieder in den Fokus.
Charttechnische Einschätzung (Tageschart): Bullisch
Übergeordneter Ausblick (12–18 Monate): Seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55% | Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45%
Chartcheck der Hannover Rück Aktie: 4-Stunden-Chart (Kurzfristiger Ausblick)
Auf der untergeordneten 4-Stunden-Ebene ließen sich sowohl die Seitwärtsphase im September als auch die anschließende Aufwärtswelle detailliert nachvollziehen. Im Zuge der jüngsten Konsolidierung sei die Aktie zwar kurzfristig unter die SMA20 (aktuell 293,05 EUR) gerutscht, habe jedoch unmittelbar im Bereich der SMA50 (aktuell 291,47 EUR) stabilen Halt gefunden.
Gelinge der nachhaltige Sprung zurück über die SMA20 und ein dynamisches Absetzen nach Norden, würden die übergeordneten Kursziele wieder in Reichweite rücken. Da SMA20 und SMA50 aktuell eng beieinanderliegen würden, bilde diese Zone einen entscheidenden Cluster: Falle das Papier nachhaltig unter beide Durchschnittslinien zurück, drohe eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung der SMA200 im 4h-Chart (aktuell 270,70 EUR).
Charttechnische Einschätzung (4h-Chart): Bullisch
Übergeordneter Ausblick (nächste 3 Monate): Seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55% | Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45%
Relevante Widerstände und Unterstützungen im Überblick
Widerstände (Kursziele Oberseite):
302,00 EUR: Offenes Kurs-Gap
325,00 EUR: Nächstes Projektionsziel
345,00 EUR: Übergeordnetes Ziel
Unterstützungen (Support-Zonen):
294,40 EUR: Intraday-Support
293,05 EUR: SMA20 – 4h-Chart
291,99 EUR: Horizontale Unterstützung
291,47 EUR: SMA50 – 4h-Chart
288,70 EUR: Zwischentief
284,43 EUR: SMA20 – Tageschart
270,70 EUR: SMA200 – 4h-Chart
267,58 EUR: SMA50 – Tageschart
(Analyse vom 12.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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