Hannover Rück Aktie im Fokus: Rekordgewinn voraus – nächstes Kursziel 345 Euro?

Zwar habe die Hannover Rück mit ihren Ergebnissen zum dritten Quartal die Markterwartungen auf den ersten Blick weniger deutlich übertroffen als die größeren Wettbewerber Munich Re und Swiss Re. Marktbeobachter würden die Ergebnisqualität jedoch als überdurchschnittlich hoch bewerten: Der Konzern habe sein komplettes Großschadenbudget des Quartals voll als Belastung verbucht, obwohl die tatsächlich angefallenen Schäden deutlich darunter gelegen hätten. Für das Geschäftsjahr 2028 würden Analysten bereits mit einem weiteren Gewinnanstieg auf 2,85 Mrd. EUR rechnen.