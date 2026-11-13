grenke Aktie explodiert nach starken Zahlen! JPMorgan zieht sich zurück - geraten die Bären unter Druck?

Die grenke-Aktie präsentiert sich nach den aktuellen Geschäftszahlen in einer deutlich interessanteren Ausgangslage. Der Kurs steigt um 3,67 Prozent auf 11,86 Euro, während das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten 2026 um 14,6 Prozent auf 55,7 Millionen Euro zulegt. Gleichzeitig verbessert sich die Cost-Income-Ratio erheblich von 55,4 Prozent auf 50,6 Prozent. Die operative Ertragskraft entwickelt sich damit erfreulich, auch wenn die erhöhte Schadenquote und die gesunkene Neugeschäftsmarge weiterhin Risiken darstellen. Besonders aufmerksam dürften Anleger die jüngste Veränderung bei den institutionellen Leerverkäufern verfolgen. JPMorgan Asset Management hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,62 Prozent auf 0,54 Prozent reduziert, während Millennium International Management mit 0,50 Prozent weiterhin auf der Short-Seite vertreten ist. Die Positionssenkung von JPMorgan ist ein vorsichtig positives Signal, aber noch keine vollständige Entwarnung. Sollte grenke seine operative Erholung fortsetzen, die Schadenquote normalisieren und seine Gewinnziele erreichen, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken und weitere Shortseller zum Umdenken bewegen. Bleiben die Belastungen durch Kreditausfälle und Finanzierungskosten dagegen hoch, könnte die Aktie erneut unter Druck geraten. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob aus dem aktuellen Gewinnsprung eine nachhaltige Erfolgsgeschichte wird. Eines steht fest: Bei grenke läuft das Geschäft wieder besser – und für die Börsen-Bären könnte die nächste Rechnung unangenehm werden!