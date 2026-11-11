Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die grenke-Aktie (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker: GLJ) unter die Lupe.
grenke Aktie: 90% Wertverlust – und noch immer kein Kauf?
Jens Chrzanowski sieht bei der grenke-Aktie trotz niedriger Bewertung derzeit keine überzeugende Einstiegschance.
Die grenke Aktie habe in den letzten Jahren einen massiven Vertrauensverlust und anhaltende Kursrücksetzer verzeichnet. Nach einer übergeordneten Seitwärtsphase in einer Handelsbox zwischen 2023 und Ende 2024 seien die Notierungen im Verlauf des Jahres 2026 weiter abgebröckelt. Die Tageskerzen würden eine sehr überschaubare Volatilität bei fallender Tendenz zeigen. Vom historischen Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 107,30 EUR habe die Aktie mittlerweile rund 90 Prozent an Wert verloren.
Aktuelle Situation: In den vergangenen Handelsmonaten habe es das Wertpapier lediglich geschafft, kurzzeitig bis an den SMA20 (aktuell bei 11,11 EUR) heranzulaufen, wo die Aufwärtsbewegungen jedoch stets verkümmert seien.
Trend: Das Wochenchart bleibe klar bärisch. Solange die Aktie per Monatsschluss unter dem SMA20 notiere, bestehe das Risiko neuer Tiefstände.
Wende-Szenario: Eine Entspannung des Chartbildes zeichne sich erst ab, wenn sich das Papier per bestätigtem Wochenschluss nachhaltig über dem SMA50 (aktuell bei 12,70 EUR) etablieren könne. Ein Test dieser Marke sei zuletzt bereits zu Jahresbeginn gescheitert.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart (Prognose): Bärisch
2. Chartcheck: Betrachtung im Tageschart
Auch auf kurzfristigerer Zeitebene präsentiere sich das Chartbild bärisch. Zwar sei der Aktie wiederholt der Vorstoß an den SMA50 (aktuell bei 10,63 EUR) gelungen, doch eine nachhaltige Etablierung darüber sei ausgeblieben.
Die Aktie habe es im gesamten Jahresverlauf nie geschafft, den SMA50 belastbar zu überwinden.
Falle der Kurs per bestätigtem Tagesschluss erneut unter den SMA20 (aktuell bei 10,18 EUR), müsse mit einer direkten Fortsetzung der Kursschwäche gerechnet werden.
Aktuelle Einschätzung Tageschart (Prognose): Bärisch
Unternehmensprofil: Wer ist die grenke AG?
Die grenke AG sei einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich IT-Leasing. Als spezialisierter Finanzierungsdienstleister konzentriere sich das Unternehmen vor allem auf das sogenannte Small-Ticket-IT-Leasing.
Geschäftsfeld: Finanzierung und Vertriebsunterstützung für IT-Produkte wie Notebooks, PCs, Bildschirme, Peripheriegeräte, Server, Software sowie Telekommunikations- und Kopiertechnik.
Zielgruppe: Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Selbstständige und Freiberufler.
Vertriebswege: grenkeleasing vertreibe seine Produkte über drei Kanäle: den direkten IT-Fachhandel, Kooperationen mit IT-Herstellern sowie das Internet über Weblease. Es bestünden enge Partnerschaften mit namhaften Tech-Konzernen wie Microsoft und Hewlett-Packard.
Aktionärsstruktur grenke:
Der größte Anteilseigner sei die grenke Beteiligungs GmbH, die grenke AG halte zudem weitere gut 5 Prozent der Anteile.
Wichtige Bewertungskennzahlen grenke 2025 – 2021
Der Umsatz habe im Betrachtungszeitraum sukzessive gesteigert werden können, wobei die Umsatzdynamik insbesondere ab 2023 zugenommen habe.
Die Zahl der Mitarbeitenden sei dem Umsatzwachstum angepasst worden. Gegenüber 2021 sei der Personalbestand um gut 600 Personen gestiegen.
Der Pro-Kopf-Umsatz habe sich von 2022 ab deutlich verbessert und sei seitdem jährlich gestiegen.
Das operative Ergebnis hingegen habe eine gegenläufige Entwicklung im Vergleich zum Umsatz. Diese Kennzahl habe sich im Betrachtungszeitraum deutlich verschlechtert und sei seit 2022 rückläufig.
Das Ergebnis vor Steuern sei im Betrachtungszeitraum auch abgeschmolzen, habe aber von 2024 auf 2025 moderat gesteigert werden können.
Der Gewinn je Aktie sei ebenfalls deutlich rückläufig. Nachdem pro Aktie 2021 noch 1,94 EUR verdient worden seien, sei dieser Wert 2026 auf 1,29 EUR abgeschmolzen.
Die Dividende sei 2025 gegenüber 2024 zwar leicht erhöht worden, liege aber deutlich unter der Dividende, die 2021 ausgeschüttet worden sei.
Die Dividendenrendite hingegen habe sich 2025 weiter verbessert und liege gut 1 Prozentpunkt über dem Wert von 2021.
Die Aktie sei mit 12,09 (2025) vergleichsweise günstig. Das KGV habe zwischen 2022 und 2025 nie über der Marke von 15 gelegen.
Das Eigenkapital sei von 2023 auf 2024 abgeschmolzen, habe im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums aber wieder gesteigert werden können.
Die Eigenkapitalquote sei von 2022 auf 2025 um gut über 4 Prozentpunkte zurückgegangen. Seit 2022 sei diese Kennzahl jedes Jahr zurückgegangen.
Fazit & Summary: Lohnt sich der Einstieg?
Im Rahmen des Aktien-Marathons von Chrzanowski zeige sich ein zweigeteiltes Bild: Operativ habe der Konzern beim Umsatz sowie beim Pro-Kopf-Umsatz zwar zulegen können, wichtige Ertragskennzahlen wie der Gewinn vor Steuern oder das operative Ergebnis seien jedoch rückläufig.
Fundamentale Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) erscheine mit 12,06 (Basis 2025) auf den ersten Blick attraktiv.
Historische Performance: Seit 2018 habe sich das Wertpapier jedoch enttäuschend entwickelt und den Anlegern mit einem Wertverlust von rund 90% schwere Verluste beschert.
Einschätzung: Gemäß der fundierten Analyse von Chrzanowski dränge sich die grenke Aktie aktuell nicht als überzeugender Investment Case auf. Auch eine Platzierung auf der Watchlist dränge sich zum aktuellen Zeitpunkt mangels charttechnischer und fundamentaler Katalysatoren kaum auf. (Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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