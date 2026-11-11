grenke Aktie: 90% Wertverlust – und noch immer kein Kauf?

Die grenke Aktie habe in den letzten Jahren einen massiven Vertrauensverlust und anhaltende Kursrücksetzer verzeichnet. Nach einer übergeordneten Seitwärtsphase in einer Handelsbox zwischen 2023 und Ende 2024 seien die Notierungen im Verlauf des Jahres 2026 weiter abgebröckelt. Die Tageskerzen würden eine sehr überschaubare Volatilität bei fallender Tendenz zeigen. Vom historischen Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 107,30 EUR habe die Aktie mittlerweile rund 90 Prozent an Wert verloren.