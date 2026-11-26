Grenke Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – zweiter Plustag, der Boden bei elf Euro festigt sich

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:50 2 Min.

Die Grenke Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,17 Prozent auf 11,28 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. Nach der bestätigten Kaufempfehlung der Deutschen Bank setzt der Leasinganbieter seine Erholung fort.

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Die Serie hält: Die Grenke Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,17 Prozent auf 11,28 Euro und ist achtzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Schon am Mittwoch hatte der Leasingspezialist aus Baden-Baden gegen den schwachen Markt 2,22 Prozent gewonnen. Kurs der Grenke Aktie am Morgen 11,28 € Tagesgewinn, Platz 18 der SDAX Gewinner +2,17 % Konzernergebnis nach neun Monaten (+14,6 %) 55,7 Mio. € Ergebnisprognose für 2026 74–86 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; grenke AG, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die Grenke Aktie heute? Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Grenke Aktie profitiert von der Markterholung, an der auch Finanzwerte teilhaben. Im Dax gehört die Deutsche Bank mit rund drei Prozent Plus zu den stärksten Titeln. Am Mittwoch hatte das Institut zudem seine Einstufung „Buy“ für Grenke bestätigt. Charttechnisch verfestigt sich das Bild. Seit dem Sprung nach den Quartalszahlen am 12. November hält sich der SDAX Gewinner um die Marke von 11 Euro. Mit 11,28 Euro nähert er sich dem damaligen Tageskurs von 11,42 Euro. Der Hintergrund Gewinn steigt, Prognose steht Grenke steigerte das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten um 14,6 Prozent auf 55,7 Millionen Euro. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 50,6 Prozent, die Schadenquote blieb bei 1,9 Prozent. Für 2026 erwartet der Vorstand weiter 74 bis 86 Millionen Euro Konzernergebnis und rund 3,4 Milliarden Euro Leasingneugeschäft. Neben der Deutschen Bank rät auch die DZ Bank zum Kauf. Was für die Grenke Aktie spricht Gewinn nach neun Monaten 14,6 Prozent höher

Jahresprognose bestätigt

Bodenbildung um 11 Euro Was Anleger bedenken sollten Schadenquote von 1,9 Prozent

Kurs kommt von Zehnjahrestiefs

Jahresziel verlangt ein gutes Schlussquartal Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Grenke Aktie Warum ist die Grenke Aktie SDAX Gewinner?

Finanzwerte steigen mit dem Markt, zudem wirkt die bestätigte Kaufempfehlung der Deutschen Bank nach. Wie lautet die Prognose?

74 bis 86 Millionen Euro Konzernergebnis im Jahr 2026. Grenke Aktie: ISIN DE000A161N30, WKN A161N3, Börsenkürzel GLJ. Fazit zur Grenke Aktie Zwei Plustage in zwei sehr verschiedenen Marktphasen sprechen für Eigenleben. Die Grenke Aktie baut an ihrem Boden. Der SDAX Gewinner muss über 11,42 Euro, um den nächsten Schritt zu machen.

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