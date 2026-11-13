Gerresheimer Aktie: Leerverkäufer uneinig, Kurs deutlich im Minus!

Die Gerresheimer-Aktie steht erneut im Spannungsfeld mächtiger Hedgefonds! Während der Aktienkurs um 1,27 Prozent auf 31,12 Euro fällt, sorgt eine neue Veränderung bei den Netto-Leerverkaufspositionen für Aufmerksamkeit. Der US-Finanzinvestor AQR Capital Management, LLC hat seine Short-Position am 12. November 2026 von 0,50 auf 0,49 Prozent reduziert und damit die wichtige Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent unterschritten. Doch von einer allgemeinen Entwarnung kann keine Rede sein. Mit D. E. Shaw & Co., L.P. hält ein weiterer internationaler Hedgefonds eine deutlich größere Short-Position von 1,68 Prozent. Für Anleger entsteht damit eine brisante Konstellation: Während ein Leerverkäufer seine Wette auf fallende Kurse leicht zurückfährt, bleibt ein anderer mit erheblichem Engagement positioniert. Was bedeutet das für die weitere Entwicklung der Gerresheimer-Aktie?