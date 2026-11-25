Die Gerresheimer Aktie sucht nach einem harten Jahr den Weg zurück. Im dritten Quartal steigerte der Spezialist für Pharmaverpackungen und Spritzen den Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 8 Prozent auf 605 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 103 Millionen Euro und damit stabil – nach neun Monaten ist es aber deutlich niedriger als im Vorjahr.
Gerresheimer Aktie: Umsatz plus 8 Prozent nach Bilanzskandal und Gewinnwarnungen – zündet jetzt der Neustart des Spritzenherstellers?
BaFin-Rüge, Rekordverlust, Chefwechsel: Gerresheimer hat ein Horrorjahr hinter sich. Jetzt wächst der Umsatz wieder, doch das Ergebnis hinkt hinterher. Was die Gerresheimer Aktie vor den endgültigen Zahlen im Dezember bewegt.
Die Altlasten
BaFin-Rüge und Rekordverlust
Hinter Gerresheimer liegt eine Serie von Rückschlägen: Die Finanzaufsicht BaFin rügte, dass Umsätze für 2024 zu früh verbucht wurden. Für 2025 stand ein Nettoverlust von fast 319 Millionen Euro zu Buche, Vorstandschef und Finanzchef mussten gehen. Im Sommer senkte der Konzern die Prognose erneut und rechnet nun mit einem negativen freien Cashflow von 50 bis 100 Millionen Euro. Zudem steht die Refinanzierung von rund 2 Milliarden Euro Schulden an.
Die Hoffnung
Spritzen treiben die Erholung
Für das Schlussquartal stellt Gerresheimer ein stärkeres Geschäft und eine weitere Ergebnisverbesserung in Aussicht. Der Verkauf der US-Tochter Centor soll die Schulden senken, neue Spritzenplattformen sollen das Wachstum tragen. Die Gerresheimer Aktie legte nach den vorläufigen Zahlen zu. Die endgültigen Quartalszahlen folgen im Dezember.
Die Gerresheimer Aktie ist ein klassischer Turnaround-Fall. Das Umsatzplus ist ein erstes Lebenszeichen – überzeugen muss das Unternehmen nun bei Marge, Cashflow und Refinanzierung.
Häufige Fragen zur Gerresheimer Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg vorläufig um 8 Prozent auf 605 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA lag bei 103 Millionen Euro.
Was erwartet Gerresheimer für 2026?
Eine bereinigte EBITDA-Marge von 17 bis 18 Prozent und einen negativen freien Cashflow von 50 bis 100 Millionen Euro.
Wann kommen die endgültigen Zahlen?
Voraussichtlich im Dezember 2026.
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