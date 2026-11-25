Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg vorläufig um 8 Prozent auf 605 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA lag bei 103 Millionen Euro.

Was erwartet Gerresheimer für 2026?

Eine bereinigte EBITDA-Marge von 17 bis 18 Prozent und einen negativen freien Cashflow von 50 bis 100 Millionen Euro.

Wann kommen die endgültigen Zahlen?

Voraussichtlich im Dezember 2026.