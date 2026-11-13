Die Aktie der GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A) verzeichnete am Donnerstag mit einem Minus von 4,07 Prozent den größten Tagesverlust im DAX, so die Experten von XTB.
GEA Group Aktie: Reversal am Jahreshoch
Charttechnische Prognose
Ein Blick auf das übergeordnete Tageschart zeige, dass die GEA Group Aktie Anfang Juni ihr Jahrestief ausgebildet habe. Von diesem Niveau aus sei eine sukzessive Erholungsbewegung gestartet, bei der Rücksetzer von Anlegern konsequent als Kaufgelegenheit genutzt worden seien. Anfang November habe sich das Wertpapier weiter aufwärts geschoben und gestern im Handelsverlauf ein neues Jahreshoch markiert, welches jedoch im Anschluss dynamisch abverkauft worden sei.
Aus technischer Sicht habe sich der Anteilsschein nach dem Überwinden der 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 62,61 EUR) immer wieder erfolgreich an der SMA20 (aktuell bei 69,14 EUR) beziehungsweise der SMA50 (aktuell bei 67,36 EUR) stabilisieren können. Spätestens im Bereich der SMA50 sei dem Papier stets ein Richtungswechsel nach oben gelungen. Der dynamische Rücksetzer vom Donnerstag habe die SMA20 bislang noch nicht erreicht.
Mögliche Szenarien für den heutigen Handel:
Bärisches Szenario: Werde der schwache Tagesschluss von gestern heute bestätigt, drohe eine weitere rote Tageskerze. Sollte die SMA20 dabei nicht als Support halten, biete die darunterliegende SMA50 eine nächste Auffangzone. Um die übergeordneten Perspektiven auf der Oberseite zu wahren, müsse die Aktie spätestens dort wieder nach oben drehen. Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 mit anschließendem Kontaktverlust zu dieser Durchschnittslinie würde den Fokus wieder klar auf die Unterseite lenken.
Bullisches Szenario: Bleibe eine Bestätigung des gestrigen Abverkaufs aus, sei eine Gegenbewegung in Form einer grünen Tageskerze wahrscheinlich. Je dynamischer diese ausfällt, desto höher seien die Chancen auf einen erneuten Anlauf an das Jahreshoch.
Übergeordnete Einschätzung (Daily-Chart): Bullisch
Im kurzfristigeren 4-Stunden-Chart sei die GEA Group Aktie bereits Mitte September von der SMA200 (aktuell bei 68,18 EUR) über die SMA20 (aktuell bei 71,76 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 69,93 EUR) gelaufen. Beide Durchschnittslinien hätten dem Kurs seither als verlässliche Unterstützung für eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung gedient. Anfang dieser Handelswoche sei der Sprung über die SMA20 bis an das Jahreshochgelungen, bevor gestern die deutlichen Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.
Durch den Rücksetzer sei die SMA20 im 4h-Chart aufgegeben worden und der Kurs bis an die SMA50 zurückgefallen. Setze sich die Schwäche im heutigen Handel fort, könnte das Papier bis in den Bereich der SMA200 nachgeben. Spätestens an dieser Durchschnittslinie sollte sich der Kurs stabilisieren - wesentlich darunter sollte es heute nicht mehr gehen.
Könne sich das Wertpapier hingegen oberhalb der SMA50 behaupten, eröffne sich die Perspektive für einen Rücklauf an die SMA20. Da diese Linie zuletzt mehrfach als Support fungiert habe, könnte eine erste Entlastungsbewegung dort jedoch zunächst auslaufen oder mehrere Anläufe für einen Ausbruch benötigen.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Neutral
Tagesprognose für heute (13.11.2026): Abwärts
Wichtige Kursmarken: Widerstände und Unterstützungen im Überblick
Für aktive Trader und Anleger würden sich aus der aktuellen technischen Verfassung der GEA Group Aktie folgende relevante Preisniveaus (in EUR) ergeben:
Widerstände (Oberseite): 69,93 EUR, 71,76 EUR, 72,28 EUR, 72,98 EUR, 74,40 EUR, 78,00 EUR, 82,50 EUR
Unterstützungen (Unterseite): 69,62 EUR, 69,14 EUR, 68,18 EUR, 67,36 EUR, 63,10 EUR, 62,61 EUR, 61,70 EUR (GAP)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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