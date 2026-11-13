GEA Group Aktie: Reversal am Jahreshoch

Bärisches Szenario: Werde der schwache Tagesschluss von gestern heute bestätigt, drohe eine weitere rote Tageskerze. Sollte die SMA20 dabei nicht als Support halten, biete die darunterliegende SMA50 eine nächste Auffangzone. Um die übergeordneten Perspektiven auf der Oberseite zu wahren, müsse die Aktie spätestens dort wieder nach oben drehen. Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 mit anschließendem Kontaktverlust zu dieser Durchschnittslinie würde den Fokus wieder klar auf die Unterseite lenken.