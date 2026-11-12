Fresenius Medical Care Aktie: Hedgefonds-Alarm bei 40 Euro! Millennium stockt auf, Kintbury hält die größte Short-Wette

Die Fresenius Medical Care-Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage. Bei einem aktuellen Kurs von 40,03 Euro und einem Tagesverlust von 0,423 Prozent steht der Dialysespezialist leicht unter Druck. Gleichzeitig hat Millennium International Management seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,47 Prozent auf 0,52 Prozent erhöht und damit die Veröffentlichungsschwelle überschritten. Kintbury Capital hält mit 1,14 Prozent die größte zuletzt gemeldete Einzelposition, gefolgt von Marshall Wace mit 0,98 Prozent. Zusammen mit der älteren Position von Pertento Partners ergeben sich rechnerisch 3,14 Prozent des Aktienkapitals. Diese Konstellation zeigt, dass mehrere institutionelle Investoren auf der Short-Seite positioniert sind. Sie beweist allerdings nicht, dass ein weiterer Kursrückgang bevorsteht. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Fresenius Medical Care seine operative Entwicklung stabilisieren und die Erwartungen des Kapitalmarktes erfüllen kann. Sollte der Dialysespezialist mit positiven Geschäftszahlen oder überzeugenden strategischen Fortschritten überraschen, könnten die Leerverkäufer zunehmend unter Druck geraten. Enttäuscht das Unternehmen dagegen, dürfte die negative Positionierung der Hedgefonds weiterhin Rückenwind erhalten. Die entscheidende Frage bleibt: Wird Millennium mit seiner aufgestockten Short-Wette recht behalten oder entwickelt sich die Positionierung am Ende zum kostspieligen Risiko?