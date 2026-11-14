Vor vier Jahren war Fresenius ein verschachtelter Mischkonzern mit Gewinnwarnungen und einer schwer durchschaubaren Struktur. Heute steht der Bad Homburger Gesundheitskonzern für einen der gelungensten Umbauten im DAX. Die Fresenius-Aktie schloss am Freitag bei 53,62 Euro und notiert so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr. In dieser Woche reduzierte Fresenius zudem erneut seinen Anteil an der früheren Tochter FMC. Diese Fresenius Aktienanalyse zeigt, was der neue Konzern verdient und was die Fresenius Aktienprognose jetzt bestimmt.
Fresenius Aktienanalyse: Höchster Stand seit acht Jahren – zahlt sich der radikale Umbau jetzt richtig aus?
Randgeschäfte verkauft, FMC entflochten, Schulden abgebaut, Prognose zweimal angehoben: Unter Michael Sen hat sich Fresenius neu erfunden. Die Fresenius-Aktie steht so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr, Biosimilars werden zum Wachstumsmotor. Unsere Fresenius Aktienanalyse zeigt, was Kabi und Helios liefern, was der FMC-Ausstieg bringt und was die Fresenius Aktienprognose jetzt bestimmt.
FREFRE
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius SE & Co. KGaA
- Sitz
- Bad Homburg
- Ticker
- FRE (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 53,62 Euro
- Börsenwert
- rund 30 Milliarden Euro
- KGV
- rund 16
- Dividendenrendite
- rund 2,2 Prozent
- Vorstandschef
- Michael Sen
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Mischkonzern zum fokussierten Gesundheitsunternehmen
Die Fresenius Aktie ist das Ergebnis einer Strategie, die konsequent Ballast abgeworfen hat.
Seit Michael Sen im Oktober 2022 die Führung übernahm, hat er Fresenius radikal umgebaut. Die Kinderwunschkliniken der Eugin-Gruppe und große Teile des österreichischen Klinikdienstleisters Vamed wurden verkauft, die Dialysetochter Fresenius Medical Care im November 2023 entflochten und zur reinen Finanzbeteiligung gemacht. Bei der Arzneimittel- und Medizintechniktochter Kabi und der Klinikkette Helios liefen umfangreiche Sparprogramme. Der Schuldenabbau senkt zudem die Zinskosten – ein Effekt, der den Gewinn je Aktie zusätzlich antreibt.
Die Quartalszahlen
Biosimilars als Turbo: das dritte Quartal im Detail
Für jede Fresenius Aktienanalyse gilt: Kabi ist der Wachstumsmotor, Helios der stabile Ankerr.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 6 Prozent auf 5,80 Milliarden Euro, organisch um 5 Prozent. Das Kern-Ergebnis je Aktie kletterte währungsbereinigt um 14 Prozent auf 0,72 Euro und übertraf die Erwartungen von 0,69 Euro. Größter Treiber war das Biosimilar-Geschäft von Kabi mit zweistelligen Wachstumsraten. Biosimilars sind Nachahmerprodukte biotechnologisch hergestellter Medikamente, deren Patente auslaufen. Um dieses Geschäft auszubauen, kaufte Fresenius kürzlich die restlichen 45 Prozent am spanischen Spezialisten mAbxience. Auch die Kliniken von Helios trugen zum Ergebnis bei.
Der Ausblick
Zweite Anhebung in diesem Jahr: die obere Hälfte im Visier
Schon im August hatte Fresenius das Ziel für das Kern-Ergebnis je Aktie von 5 bis 10 auf 10 bis 15 Prozent Wachstum angehoben. Nach dem dritten Quartal peilt der Konzern nun die obere Hälfte dieser Spanne an. Für Kabi erwartet Fresenius eine EBIT-Marge am oberen Ende von 16,5 bis 17,0 Prozent, für Helios weiterhin 10,0 bis 10,5 Prozent. Für die Fresenius Aktienprognose ist entscheidend, ob dieses Tempo 2027 anhält – wenn die Effekte aus Schuldenabbau und Sparprogrammen schwächer werden.
Die Beteiligung
FMC: Schritt für Schritt zum Ausstieg
Fresenius baut seine Beteiligung an Fresenius Medical Care schrittweise ab. Im Sommer verkaufte der Konzern 7,8 Millionen FMC-Aktien für rund 300 Millionen Euro und senkte den Anteil auf rund 25 Prozent. In dieser Woche folgte ein weiterer Verkauf, der Anteil sinkt auf rund 20 Prozent. Die Erlöse fließen in den Schuldenabbau. Für Fresenius-Aktionäre ist das doppelt positiv: Die Bilanz wird stärker, und die Abhängigkeit vom schwächelnden Dialysegeschäft sinkt. Der Kontrast in dieser Woche war deutlich: Während FMC nach einer Abstufung durch Barclays zu den DAX-Verlierern zählte, stieg Fresenius auf ein Mehrjahreshoch.
Die Bewertung
KGV um 16: fair für einen Turnaround-Gewinner
Mit einem KGV von rund 16 und einer Dividendenrendite von rund 2,2 Prozent ist die Fresenius Aktie trotz des Mehrjahreshochs moderat bewertet. Für einen Gesundheitskonzern mit zweistelligem Gewinnwachstum je Aktie ist das kein überzogener Preis. Der Markt traut dem Umbau inzwischen, preist aber noch kein dauerhaftes Wachstum in dieser Höhe ein.
Die Analysten
Viel Lob für den Umbau
Die Analysten loben den Umbau. Jefferies sprach nach den jüngsten Zahlen von einem starken Quartal und hob die anziehende Dynamik bei Kabi hervor. Viele Häuser sehen in der Entschuldung einen zusätzlichen Treiber für das Gewinnwachstum je Aktie. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Fresenius Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Umbau trägt weiter
Biosimilars wachsen zweistellig, die Ziele für 2027 überzeugen. Dann könnte die Fresenius-Aktie ihren Lauf über 55 Euro hinaus fortsetzen.
Szenario 2: Verschnaufpause
Nach dem Mehrjahreshoch nehmen Anleger Gewinne mit, das Geschäft bleibt solide. Die Aktie pendelt zwischen 48 und 56 Euro.
Szenario 3: Gegenwind aus der Politik
Die Krankenhausreform oder Preisdruck bei Kabi bremsen das Wachstum. Dann droht ein Rückfall unter 48 Euro.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktienanalyse
Was macht Fresenius heute?
Fresenius konzentriert sich auf die Arzneimittel- und Medizintechniktochter Kabi und die Klinikkette Helios. An FMC hält der Konzern nur noch eine Finanzbeteiligung.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 6 Prozent auf 5,80 Milliarden Euro, das Kern-Ergebnis je Aktie um 14 Prozent auf 0,72 Euro.
Was erwartet Fresenius für 2026?
Ein währungsbereinigtes Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte von 10 bis 15 Prozent.
Wie ist die Aktie bewertet?
Mit einem KGV von rund 16 und einer Dividendenrendite von rund 2,2 Prozent.
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