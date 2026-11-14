Fresenius Aktienanalyse: Höchster Stand seit acht Jahren – zahlt sich der radikale Umbau jetzt richtig aus?

Was macht Fresenius heute?

Fresenius konzentriert sich auf die Arzneimittel- und Medizintechniktochter Kabi und die Klinikkette Helios. An FMC hält der Konzern nur noch eine Finanzbeteiligung.

Wie waren die letzten Quartalszahlen?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 6 Prozent auf 5,80 Milliarden Euro, das Kern-Ergebnis je Aktie um 14 Prozent auf 0,72 Euro.

Was erwartet Fresenius für 2026?

Ein währungsbereinigtes Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte von 10 bis 15 Prozent.

Wie ist die Aktie bewertet?

Mit einem KGV von rund 16 und einer Dividendenrendite von rund 2,2 Prozent.