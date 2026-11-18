Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 7,55 Milliarden Dollar nach 6,97 Milliarden im Vorjahr, das operative Ergebnis auf 2,35 Milliarden Dollar nach 1,97 Milliarden. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 Dollar (Vorjahr 0,46 Dollar), nach Anpassungen bei 0,88 Dollar, die Konsensschätzung lag laut TheFly bei 0,83 Dollar. Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft betrug rund 1,98 Milliarden Dollar, die Investitionen 1,16 Milliarden Dollar (Form 10-Q).

Der Treiber ist der Preis, nicht die Menge. Der realisierte Kupferpreis stieg auf 6,54 Dollar je Pfund nach 4,68 Dollar im Vorjahr, der realisierte Goldpreis auf 4.273 Dollar je Unze nach 3.539 Dollar. Dagegen sank der Kupferabsatz um 23 Prozent auf 749 Millionen Pfund und der Goldabsatz um 69 Prozent auf 105.000 Unzen. Die Stückkosten stiegen auf 2,07 Dollar je Pfund nach 1,40 Dollar.