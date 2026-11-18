Die Freeport-McMoRan Aktie (Ticker FCX, ISIN US35671D8570) schloss am 17. November bei rund 55,10 US-Dollar, ein Minus von gut 31 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 80,24 Dollar. Der Kupferpreis fällt am 18. November weiter um etwa vier Prozent auf rund 5,73 Dollar je Pfund. Die Quartalszahlen zeigen, warum der Kupferriese so stark am Preis hängt: hohe Erlöse je Pfund, aber deutlich weniger Menge aus der Grasberg-Mine in Indonesien.
Freeport-McMoRan Aktie: Gewinn je Aktie 0,81 Dollar, Grasberg erst bei 67 Prozent, Kupfer fällt – wie viel Grasberg steckt im Kurs?
Die Freeport-McMoRan Aktie notiert nach dem Kupfer-Rutsch bei rund 55 Dollar, gut 31 Prozent unter dem Jahreshoch. Im dritten Quartal verdiente der Konzern 0,81 Dollar je Aktie, doch die Kupfer- und Goldmengen brechen wegen Grasberg ein. Was die Zahlen für Aktie und Kupferpreis bedeuten.
Freeport-McMoRan ist einer der größten börsennotierten Kupferproduzenten der Welt, produziert daneben Gold und Molybdän und gilt als gehebelte Wette auf den Kupferpreis. Der Börsenwert liegt bei rund 79 Milliarden Dollar (Robinhood).
Das große Bild
Wie lief das dritte Quartal bei Freeport-McMoRan, und was bedeutet das für die Aktie?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 7,55 Milliarden Dollar nach 6,97 Milliarden im Vorjahr, das operative Ergebnis auf 2,35 Milliarden Dollar nach 1,97 Milliarden. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 Dollar (Vorjahr 0,46 Dollar), nach Anpassungen bei 0,88 Dollar, die Konsensschätzung lag laut TheFly bei 0,83 Dollar. Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft betrug rund 1,98 Milliarden Dollar, die Investitionen 1,16 Milliarden Dollar (Form 10-Q).
Der Treiber ist der Preis, nicht die Menge. Der realisierte Kupferpreis stieg auf 6,54 Dollar je Pfund nach 4,68 Dollar im Vorjahr, der realisierte Goldpreis auf 4.273 Dollar je Unze nach 3.539 Dollar. Dagegen sank der Kupferabsatz um 23 Prozent auf 749 Millionen Pfund und der Goldabsatz um 69 Prozent auf 105.000 Unzen. Die Stückkosten stiegen auf 2,07 Dollar je Pfund nach 1,40 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|7.546 Mio. $
|6.972 Mio. $
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|0,81 $
|0,46 $
|Kupferabsatz
|749 Mio. Pfund
|977 Mio. Pfund
|Goldabsatz
|105.000 Unzen
|336.000 Unzen
|Realisierter Kupferpreis
|6,54 $/Pfund
|4,68 $/Pfund
|Stückkosten
|2,07 $/Pfund
|1,40 $/Pfund
Zahlen aus dem 10-Q für das Quartal bis 30. September 2026; Kupfer-/Gold-Absatz, realisierte Preise und Stückkosten aus der Zusammenfassung des MD&A-Teils (nicht wörtlich geprüft).
Quelle: Freeport-McMoRan, Form 10-Q
Wie weit ist die Grasberg-Mine nach dem Schlammeinbruch?
Der Hintergrund ist der Schlammeinbruch im September 2025 in Grasberg. Im dritten Quartal 2026 lag der Mühlendurchsatz bei 141.000 Tonnen pro Tag, rund 67 Prozent der Kapazität. Das Unternehmen nennt 80 Prozent bis Mitte 2027 und nahezu volle Kapazität bis Ende 2027 als Ziel. Der Schmelzbetrieb der Indonesien-Tochter PTFI lief Ende August wieder an. Die Kosten für stillgelegte Anlagen, Wiederherstellung und direkte Erholung betrugen im Quartal 244 Millionen Dollar, in den ersten neun Monaten 934 Millionen Dollar. Rund 60.000 Unzen raffiniertes Gold wurden vom dritten ins vierte Quartal verschoben.
Für das Gesamtjahr nennt Freeport nach der Zusammenfassung des Berichts einen Kupferabsatz von etwa 3,0 Milliarden Pfund, einen Mittelzufluss von rund 8,5 Milliarden Dollar und Investitionen von etwa 4,4 Milliarden Dollar.
Diese Angaben sind Unternehmensziele, keine Prognosen der Redaktion.
Wie steht es um Kupferpreis, Bilanz und Ausschüttungen?
Kupfer notiert laut Trading Economics bei rund 5,73 bis 5,76 Dollar je Pfund, ein Tagesminus von knapp vier Prozent und im Monat rund zwölf Prozent. Das Rekordhoch lag dort im September 2026 bei 6,85 Dollar. Die Kennzahlen weichen auf der Seite leicht voneinander ab, genaue Notierung und Zeitpunkt sind nicht angegeben.
Auf den Lagerbestand der Londoner Metallbörse (LME) verweist die Seite mit rund 320.000 Tonnen, nach 205.000 Tonnen im August.
Die Bilanz bleibt solide: Der Konzern meldet 4,34 Milliarden Dollar Barmittel und 9,40 Milliarden Dollar Schulden, der Nettoverschuldung von 5,06 Milliarden Dollar steht ein Zielkorridor von 3,0 bis 4,0 Milliarden Dollar gegenüber. In den ersten neun Monaten flossen 650 Millionen Dollar an Aktionäre als Dividende, 305 Millionen Dollar in Aktienrückkäufe. Die zuletzt erklärte Dividende beträgt 0,15 Dollar je Aktie.
Was beobachten Anleger bei der Freeport-McMoRan Aktie jetzt?
Der Hochlauf von Grasberg: Auslastung der Mühle gegenüber dem Ziel von 80 Prozent bis Mitte 2027.
Der Kupferpreis, dessen Rekord im September bei 6,85 Dollar lag.
Das vierte Quartal: erwartete Mengen von rund 875 Millionen Pfund Kupfer und 300.000 Unzen Gold laut Unternehmensplanung.
Die Entscheidung über die Verlängerung der Betriebsrechte in Indonesien über 2041 hinaus.
Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Freeport-McMoRan Aktie? Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 17. November 2026 liegt bei rund 55,10 US-Dollar (Robinhood). Das 52-Wochen-Hoch beträgt 80,24 Dollar.
Warum hängt die Aktie so stark am Kupferpreis? Freeport verkauft vor allem Kupfer. Steigt der Preis je Pfund, wächst der Gewinn überproportional, fällt er, schmilzt die Marge, weil viele Kosten fix sind.
Was ist in Grasberg passiert? Im September 2025 kam es zu einem Schlammeinbruch, seither läuft die Mine mit eingeschränkter Kapazität. Zuletzt lag die Mühle bei 67 Prozent.
Was hat Gold mit Freeport zu tun? Die Mine in Indonesien fördert auch Gold, der realisierte Goldpreis lag im dritten Quartal bei 4.273 Dollar je Unze. Der Goldpreis liegt aktuell darunter.
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