Die Freeport-McMoRan Aktie (Ticker FCX, ISIN US35671D8570) ist am Mittwoch um rund 7 Prozent eingebrochen und notierte im Vormittagshandel bei 51,09 US-Dollar, das Tagestief lag bei 50,46 Dollar. Nach Angaben von Investing.com hat die Erste Group Bank ihre Einstufung von Buy auf Hold gesenkt. Gleichzeitig fiel der Kupferpreis auf ein Jahrestief: Kupfer-Futures verloren laut Gokhshtein um 18:12 Uhr MEZ 6,1 Prozent auf 5,62 Dollar je Pfund.
Freeport-McMoRan Aktie: Erste Group stuft ab, Kurs um 7 Prozent auf rund 51 Dollar – wie viel Kupferpreis und Grasberg stecken jetzt im Kurs?
Die Freeport-McMoRan Aktie fällt am Mittwoch um rund 7 Prozent auf etwa 51 Dollar. Die Erste Group senkt ihr Votum von Buy auf Hold, zugleich fällt der Kupferpreis auf ein Jahrestief. Was hinter dem Rückschlag der Kupferaktie steckt und was Anleger bei Freeport und Kupfer jetzt beobachten.
Freeport-McMoRan ist einer der größten börsennotierten Kupferproduzenten der Welt, fördert daneben Gold und gilt als gehebelte Wette auf den Kupferpreis. Der Rückschlag trifft die Aktie damit gleich dreifach: durch den Metallpreis, durch Grasberg und durch eine neue Analystenstimme.
Das große Bild
Warum fällt die Freeport-McMoRan Aktie heute so stark?
Nach dem Bericht von Investing.com begründet die Erste Group ihre Abstufung mit kurzfristig erwarteten Rückgängen bei Kupfer- und Goldproduktion durch den schrittweisen Wiederanlauf der Grasberg-Mine in Indonesien, mit Bewertungsbedenken wegen eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses und mit nachlassender Umsatz- und Gewinndynamik in den kommenden Quartalen. Ein Kursziel nannte der Bericht nicht. Den Originaltext der Erste Group konnten wir nicht einsehen.
Der Metallmarkt verschärft den Druck. Kupfer fiel nach Angaben der PRICE Futures Group an der LME auf 12.700 Dollar je Tonne, laut Bloomberg ein Siebenmonatstief; COMEX-Kupfer (Dezember) lag am Vormittag bei 5,741 Dollar je Pfund, 24,5 Cent im Minus. Als Gründe nennen die Quellen den stärkeren Dollar, höhere Zinserwartungen, Zweifel an KI-Investitionen, schwache chinesische Daten und Handelspolitik. China meldete für Oktober ein Industriewachstum von 4,8 Prozent statt der erwarteten 5,3 Prozent, die Anlageinvestitionen sanken von Januar bis Oktober um 8,1 Prozent statt der erwarteten 7,0 Prozent. Dazu kam eine Meldung von Bloomberg, wonach Investor Stan Druckenmiller am Dienstag sagte, er sei short Kupfer.
Auch andere Kupferwerte gaben nach. Laut der Kursliste auf Investing.com verloren Southern Copper 5,71 Prozent und BHP 4,57 Prozent, der Fließtext sprach von teils stärkeren Verlusten; die Zahlen unterscheiden sich, weil sie zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen wurden.
|Wert
|Kurs
|Veränderung
|Freeport-McMoRan (FCX)
|51,60 USD
|-6,69 %
|Southern Copper
|–
|-5,71 %
|BHP
|–
|-4,57 %
|Kupfer (Future, je Pfund)
|5,62 USD
|-6,1 %
|Kupfer (LME, je Tonne)
|12.733,50 USD
|-3,7 %
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Vormittag bis 18:12 Uhr MEZ); Prozentwerte der Aktien aus der Kursliste von Investing.com. Die Werte sind nur bedingt vergleichbar.
Quelle: Investing.com; Gokhshtein/Markets Desk; PRICE Futures Group, alle 18.11.2026
Grasberg
Wie weit ist die Grasberg-Mine nach dem Schlammeinbruch?
Grasberg bleibt der Kern der Freeport-Geschichte. Im Quartalsbericht zum 30. September 2026 lag die Mühle laut Unternehmen bei rund 67 Prozent der Kapazität, das Ziel sind 80 Prozent bis Mitte 2027. Im dritten Quartal verdiente der Konzern 0,81 Dollar je Aktie, bei einem realisierten Kupferpreis von 6,54 Dollar je Pfund. Der Kupferpreis liegt jetzt mit 5,62 Dollar deutlich darunter, was die Margen belastet. Die indonesische Tochter PT Freeport Indonesia platzierte zudem Anleihen über 750 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2033.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Freeport-McMoRan Aktie jetzt?
Das Fed-Protokoll vom Mittwochabend und die Sitzung am 8. und 9. Dezember.
Den Kupferpreis an COMEX und LME, insbesondere die Jahrestiefs.
Den Hochlauf der Mühle in Grasberg gegenüber dem Ziel von 80 Prozent bis Mitte 2027.
Weitere Analystenstimmen zu Freeport-McMoRan und zu den Kupferwerten Southern Copper, Teck, BHP und Rio Tinto.
FAQ
Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Freeport-McMoRan Aktie? Im Vormittagshandel am 18. November 2026 lag die Aktie laut Investing.com bei 51,09 US-Dollar, ein Minus von 7,6 Prozent; die Kursliste nennt 51,60 Dollar (-6,69 Prozent). Ein Schlusskurs lag uns nicht vor.
Warum fällt die Freeport-McMoRan Aktie? Die Erste Group hat laut Investing.com von Buy auf Hold abgestuft, und der Kupferpreis fiel auf ein Jahrestief.
Was bedeutet der Kupferpreis für die Aktie? Freeport verkauft vor allem Kupfer. Fällt der Preis je Pfund, schlägt das stark auf Marge und Gewinn durch.
Was ist mit der Grasberg-Mine? Nach einem Schlammeinbruch im September 2025 läuft die Mine mit eingeschränkter Kapazität, zuletzt lag die Mühle bei rund 67 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Freeport-McMoRan Inc. (FCX): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Erste Group Bank AG, Abstufung von Buy auf Hold (laut Investing.com, 18.11.2026). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 22:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 22:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Erste Group Bank AG, Abstufung von Buy auf Hold (laut Investing.com, 18.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.