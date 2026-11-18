Nach dem Bericht von Investing.com begründet die Erste Group ihre Abstufung mit kurzfristig erwarteten Rückgängen bei Kupfer- und Goldproduktion durch den schrittweisen Wiederanlauf der Grasberg-Mine in Indonesien, mit Bewertungsbedenken wegen eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses und mit nachlassender Umsatz- und Gewinndynamik in den kommenden Quartalen. Ein Kursziel nannte der Bericht nicht. Den Originaltext der Erste Group konnten wir nicht einsehen.

Der Metallmarkt verschärft den Druck. Kupfer fiel nach Angaben der PRICE Futures Group an der LME auf 12.700 Dollar je Tonne, laut Bloomberg ein Siebenmonatstief; COMEX-Kupfer (Dezember) lag am Vormittag bei 5,741 Dollar je Pfund, 24,5 Cent im Minus. Als Gründe nennen die Quellen den stärkeren Dollar, höhere Zinserwartungen, Zweifel an KI-Investitionen, schwache chinesische Daten und Handelspolitik. China meldete für Oktober ein Industriewachstum von 4,8 Prozent statt der erwarteten 5,3 Prozent, die Anlageinvestitionen sanken von Januar bis Oktober um 8,1 Prozent statt der erwarteten 7,0 Prozent. Dazu kam eine Meldung von Bloomberg, wonach Investor Stan Druckenmiller am Dienstag sagte, er sei short Kupfer.

Auch andere Kupferwerte gaben nach. Laut der Kursliste auf Investing.com verloren Southern Copper 5,71 Prozent und BHP 4,57 Prozent, der Fließtext sprach von teils stärkeren Verlusten; die Zahlen unterscheiden sich, weil sie zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen wurden.