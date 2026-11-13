freenet Aktie: Wird der Dividendenwert zum heimlichen Börsengewinner?

Die freenet-Aktienanalyse von Berenberg vom 12. November 2026 liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Paul Sidney bestätigt das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy" unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 24,38 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 30,43 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen ein Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum, aber kurzfristigen Belastungen beim operativen Ergebnis. Während der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 25,2 Prozent stieg, sank das bereinigte EBITDA um 5,7 Prozent. Gleichzeitig entwickelte sich der freie Cashflow positiv und das Streaminggeschäft mit waipu.tv wuchs profitabel. Besonders interessant ist die langfristige Partnerschaft mit Telefónica Deutschland, die für mehr Planungssicherheit sorgen könnte. Hinzu kommt die garantierte Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028. Berenberg erwartet mit Blick auf 2027 bessere Aussichten für den deutschen Mobilfunkmarkt und eine wieder günstigere Kursentwicklung. Das Kursziel 31,80 Euro signalisiert erhebliches Bewertungspotenzial. Das Rating "buy" zeigt, dass Paul Sidney trotz der aktuellen Herausforderungen optimistisch bleibt. Die freenet-Aktie könnte damit für Anleger interessant sein, die auf eine operative Erholung und attraktive Ausschüttungen setzen, ohne die Risiken des Wettbewerbs zu unterschätzen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.