Die freenet-Aktie (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) könnte vor einer spannenden Neubewertung stehen! Während viele Anleger angesichts sinkender operativer Gewinne skeptisch bleiben, erkennt die Privatbank Berenberg erhebliches Aufwärtspotenzial. In seiner aktuellen freenet-Aktienanalyse vom 12. November 2026 bestätigt Analyst Paul Sidney das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy" unverändert. Besonders bemerkenswert: Berenberg sieht nach den jüngsten Quartalszahlen Anzeichen dafür, dass sich die Rahmenbedingungen auf dem deutschen Mobilfunkmarkt im kommenden Jahr verbessern könnten. Am Freitag notiert die freenet-Aktie auf Xetra bei 24,38 Euro und verliert 0,2 Prozent. Damit liegt das Kursziel 31,80 Euro rund 30,4 Prozent über dem aktuellen Börsenkurs. Hinzu kommt eine attraktive Dividendenperspektive. Doch kann freenet die Belastungen im Mobilfunkgeschäft tatsächlich überwinden? Und wird das wachsende Streaminggeschäft mit waipu.tv zum entscheidenden Kurstreiber? Die jüngsten Unternehmenszahlen liefern überzeugende Argumente für Optimisten, zeigen aber auch die Risiken.
freenet Aktie: Wird der Dividendenwert zum heimlichen Börsengewinner?
Berenberg rät zum Kauf
Berenberg-Aktienanalyse: Paul Sidney bestätigt Kursziel 31,80 Euro und Rating "buy"
Die aktuelle freenet-Aktienanalyse von Berenberg fällt eindeutig positiv aus. Analyst Paul Sidney bestätigt das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy" unverändert. In seiner am 12. November 2026 veröffentlichten Einschätzung bezeichnet Paul Sidney das dritte Quartal als solide. Gleichzeitig verweist Berenberg auf die Geschäftszahlen des Wettbewerbers Telefónica Deutschland. Beide Unternehmen lieferten Hinweise darauf, dass sich die Aussichten auf dem deutschen Mobilfunkmarkt mit Blick auf 2027 verbessern könnten. Paul Sidney rechnet deshalb mit einer wieder günstigeren Kursentwicklung der freenet-Aktie. Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung der Berenberg-Studie enthält allerdings keine längeren wörtlichen Originalzitate. Die Kernaussagen lassen sich sinngemäß so zusammenfassen: ein solides Quartal, bessere Perspektiven für den Mobilfunkmarkt und Chancen auf eine Erholung des Aktienkurses. Diese Formulierungen sind redaktionelle Zusammenfassungen und keine wörtlichen Zitate. Für Anleger ist entscheidend, dass Berenberg trotz kurzfristiger Ergebnisbelastungen an seiner Kaufempfehlung festhält.
Quartalszahlen: Umsatz steigt kräftig, doch der Gewinn steht unter Druck
Die jüngsten Geschäftszahlen von freenet zeigen ein widersprüchliches Bild. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 25,2 Prozent auf 2,2896 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte freenet lediglich 1,8281 Milliarden Euro umgesetzt. Verantwortlich für den kräftigen Anstieg war insbesondere die Integration von mobilezone Deutschland. Allerdings entwickelte sich das operative Ergebnis deutlich schwächer. Das bereinigte EBITDA sank um 5,7 Prozent von 395,1 auf 372,5 Millionen Euro. Für Anleger ist diese Entwicklung entscheidend: Ein starkes Umsatzwachstum führt nicht automatisch zu höheren Gewinnen. Besonders die Belastungen aus einer bestehenden Vereinbarung mit Telefónica Deutschland drückten auf die Profitabilität. Dennoch zeigte sich das Management mit der Geschäftsentwicklung zufrieden und bestätigte die Jahresprognose. Für die freenet-Aktie ergibt sich damit eine interessante Ausgangslage. Während die Gewinne kurzfristig unter Druck stehen, könnten sich die Perspektiven für 2027 verbessern. Berenberg bestätigt deshalb das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy".
Telefónica Deutschland: Die wichtigste Belastung könnte bald nachlassen
Ein wesentlicher Grund für den Ergebnisrückgang liegt in der bisherigen Geschäftsvereinbarung mit Telefónica Deutschland. In den ersten neun Monaten 2026 belastete diese das bereinigte EBITDA von freenet mit rund 32 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen negativen Effekt von etwa 50 Millionen Euro. Diese Belastung ist bereits vollständig in der Jahresprognose berücksichtigt. Besonders interessant ist deshalb die jüngste Entwicklung der Partnerschaft. Am 10. November 2026 unterzeichneten freenet und Telefónica Deutschland ein detailliertes Eckpunktepapier für eine langfristige Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit. Damit wurde die Grundlage für eine weitere Partnerschaft über zehn Jahre gelegt. Die Einigung könnte die Planungssicherheit verbessern und langfristig stabilere wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen. Allerdings müssen die endgültigen Konditionen und ihre Auswirkungen auf die Profitabilität berücksichtigt werden. Für die freenet-Aktie wäre eine Entspannung bei den Ergebnisbelastungen ein wichtiger positiver Faktor. Berenberg-Analyst Paul Sidney sieht mit Blick auf 2027 verbesserte Aussichten für den deutschen Mobilfunkmarkt. Das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy" unterstreichen diese positive Einschätzung.
Mobilfunkgeschäft: Kundenwachstum trotz schwieriger Marktbedingungen
Das Mobilfunkgeschäft bleibt das wirtschaftliche Fundament von freenet. Ende September 2026 betreute das Unternehmen 8,345 Millionen Postpaid-Kunden. Gegenüber Ende 2025 entspricht dies einem Zuwachs von 104.000 Kunden. Zusätzlich vermittelte freenet in den ersten neun Monaten rund 544.000 Postpaid-Verträge im Reselling-Geschäft. Die Serviceumsätze stiegen leicht um 0,9 Prozent auf 1,2399 Milliarden Euro. Allerdings sank der durchschnittliche monatliche Umsatz je Postpaid-Kunde um 5,1 Prozent auf 16,60 Euro. Diese Entwicklung zeigt, dass freenet zwar neue Kunden gewinnt, der Umsatz pro Kunde aber unter Druck steht. Besonders in einem wettbewerbsintensiven Mobilfunkmarkt ist dies eine Herausforderung. Anbieter müssen attraktive Tarife anbieten, gleichzeitig aber ihre Profitabilität sichern. Das bereinigte EBITDA des Mobilfunksegments ging um 10,6 Prozent auf 286,3 Millionen Euro zurück. Für die freenet-Aktie wird entscheidend sein, ob sich die Margen im kommenden Jahr stabilisieren. Berenberg bestätigt mit dem Kursziel 31,80 Euro und dem Rating "buy" seine positive Einschätzung.
waipu.tv: Das Streaminggeschäft wird zum Wachstumsmotor
Ein wichtiger Hoffnungsträger für freenet ist die Streamingplattform waipu.tv. In den ersten neun Monaten 2026 gewann der Dienst 116.000 zusätzliche Abonnenten. Damit stieg die Kundenbasis auf 1,871 Millionen. Besonders erfreulich entwickelte sich die Profitabilität. Das bereinigte EBITDA des IPTV-Segments erhöhte sich um 20,3 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Die Umsätze erreichten 161,1 Millionen Euro und lagen damit nahezu auf Vorjahresniveau. Bereinigt um weggefallene, ergebnisneutrale Media-Barter-Geschäfte stiegen die vergleichbaren IPTV-Umsätze jedoch um 8,5 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass waipu.tv zunehmend von Skaleneffekten profitiert. Je größer die Kundenbasis, desto besser können bestimmte technische und administrative Kosten verteilt werden. Für die freenet-Aktie ist dies ein wichtiger langfristiger Wachstumstreiber. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb mit anderen TV- und Streaminganbietern intensiv. Berenberg hält am Kursziel 31,80 Euro und am Rating "buy" fest. Die operative Entwicklung von waipu.tv liefert zusätzliche Argumente für eine positive langfristige Betrachtung.
freenet übernimmt waipu.tv vollständig: Strategischer Schritt mit Chancen
Im Oktober 2026 übernahm freenet die verbleibenden rund 25 Prozent der Anteile an waipu.tv. Der anfängliche Kaufpreis lag bei etwa 76 Millionen Euro. Damit kontrolliert freenet die Streamingplattform nun vollständig. Strategisch könnte dies erhebliche Vorteile bieten. Der Konzern kann die zukünftige Entwicklung eigenständig gestalten und profitiert vollständig von möglichen Ergebnissteigerungen. Besonders interessant ist die Verbindung zwischen Mobilfunkkunden und Streamingangeboten. Kombinierte Produkte könnten die Kundenbindung stärken und zusätzliche Umsätze ermöglichen. Allerdings ist der Erwerb auch mit einem Kapitaleinsatz verbunden. Entscheidend wird sein, ob waipu.tv seine Wachstumsdynamik beibehält und die Profitabilität weiter steigert. Das Unternehmen betont, dass die Transaktion weder die Jahresprognose 2026 noch die kommunizierte Dividendenpolitik verändert. Für die freenet-Aktie könnte die vollständige Übernahme langfristig ein zusätzlicher Werttreiber werden. Berenberg-Analyst Paul Sidney bleibt mit dem Kursziel 31,80 Euro und dem Rating "buy" optimistisch.
Cashflow überzeugt: freenet verdient weiter viel Geld
Besonders interessant ist die Entwicklung des freien Cashflows. Obwohl das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten zurückging, stieg der bereinigte freie Cashflow um 2,7 Prozent auf 233,3 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte freenet 227,2 Millionen Euro erzielt. Die sogenannte Cash Conversion verbesserte sich von 57,5 auf 62,7 Prozent. Diese Kennzahl zeigt, wie effizient das Unternehmen seine operative Ertragskraft in verfügbare Zahlungsmittel umwandelt. Für Anleger ist das besonders wichtig, weil Dividenden und andere Kapitalrückflüsse letztlich aus finanziellen Mitteln finanziert werden müssen. Ein hoher Cashflow schafft außerdem Spielraum für Investitionen und die Reduzierung von Verbindlichkeiten. Allerdings dürfen Anleger nicht übersehen, dass der freie Cashflow von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird und nicht automatisch jedes Jahr im gleichen Umfang steigt. Die freenet-Aktie profitiert dennoch von einem Geschäftsmodell mit vergleichsweise hoher Cashflow-Generierung. Das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy" von Berenberg passen zu einer positiven Bewertung dieser Ertragsqualität.
Dividendenfantasie: Mindestens zwei Euro je Aktie garantiert
Für dividendenorientierte Anleger besitzt die freenet-Aktie eine besondere Attraktivität. Das Unternehmen garantiert für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie. Sollte eine Ausschüttung von 80 Prozent des jeweiligen bereinigten freien Cashflows einen höheren Betrag ergeben, soll dieser höhere Wert ausgezahlt werden. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 24,38 Euro entspricht die Mindestdividende einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 8,2 Prozent. Dieser Wert ist bemerkenswert, allerdings nicht mit einer risikofreien Verzinsung vergleichbar. Aktienkurse können fallen, und die tatsächliche Auszahlung hängt von den entsprechenden Unternehmensbeschlüssen und der finanziellen Entwicklung ab. Die angekündigte Mindestdividende erhöht dennoch die Attraktivität für Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen bevorzugen. Besonders interessant ist die Kombination aus Dividendenperspektive und möglichem Kursanstieg. Das Kursziel 31,80 Euro von Berenberg liegt rund 30,4 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs. Das Rating "buy" bestätigt die positive Einschätzung von Paul Sidney.
Jahresprognose bestätigt: freenet setzt auf ein stabiles Schlussquartal
Trotz der Ergebnisbelastungen hält freenet an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2026 fest. Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 Millionen Euro. Der bereinigte freie Cashflow soll zwischen 270 und 300 Millionen Euro liegen. Für das Mobilfunksegment rechnet das Management mit einem bereinigten EBITDA zwischen 390 und 420 Millionen Euro. Im IPTV-Geschäft werden 45 bis 55 Millionen Euro erwartet. Die Bestätigung der Prognose ist grundsätzlich positiv, weil sie zeigt, dass die bisherige Geschäftsentwicklung den Erwartungen des Vorstands entspricht. Allerdings muss freenet im vierten Quartal weiterhin solide Ergebnisse erzielen, um die Ziele zu erreichen. Besonders wichtig bleibt die Entwicklung der Mobilfunkmargen. Eine erfolgreiche Stabilisierung könnte das Vertrauen der Anleger stärken. Gleichzeitig dürfte waipu.tv weiterhin zum Ergebniswachstum beitragen. Berenberg bestätigt das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy". Analyst Paul Sidney sieht nach den jüngsten Zahlen bessere Perspektiven für den deutschen Mobilfunkmarkt im Jahr 2027.
Andere Analysten vorsichtiger: UBS sieht deutlich weniger Kurspotenzial
Nicht alle Analysten teilen die optimistische Einschätzung von Berenberg. Die Schweizer Großbank UBS bestätigte nach den Quartalszahlen eine neutrale Einstufung mit einem Kursziel von 24,50 Euro. Damit liegt die Bewertung nur geringfügig über dem aktuellen Xetra-Kurs von 24,38 Euro. Während Berenberg auf eine Verbesserung des Mobilfunkmarktes im kommenden Jahr setzt, beurteilt UBS die längerfristigen Geschäftsperspektiven zurückhaltender. Besonders die schwächere operative Ergebnisentwicklung und die Unsicherheit über zukünftige Margen bleiben wichtige Themen. Für Anleger ist diese unterschiedliche Bewertung aufschlussreich. Sie zeigt, dass die zukünftige Ertragskraft von freenet unterschiedlich eingeschätzt wird. Berenberg-Analyst Paul Sidney bleibt mit dem Kursziel 31,80 Euro und dem Rating "buy" deutlich optimistischer. Welche Einschätzung sich als zutreffender erweist, dürfte vor allem von der Entwicklung der Mobilfunkmargen und dem weiteren Wachstum von waipu.tv abhängen.
Die größten Chancen für die freenet-Aktie
Für eine positive Entwicklung der freenet-Aktie sprechen mehrere Faktoren. Erstens könnte sich der deutsche Mobilfunkmarkt im Jahr 2027 stabilisieren. Zweitens schafft die langfristige Zusammenarbeit mit Telefónica Deutschland zusätzliche Planungssicherheit. Drittens wächst die Kundenbasis im Mobilfunkgeschäft weiter. Viertens entwickelt sich waipu.tv profitabel und gewinnt neue Abonnenten. Fünftens bietet die vollständige Übernahme der Streamingplattform zusätzliche strategische Möglichkeiten. Sechstens überzeugt freenet mit einem hohen freien Cashflow und einer attraktiven Dividendenpolitik. Besonders interessant wäre eine Kombination aus stabilisierten Mobilfunkmargen und weiter steigenden IPTV-Gewinnen. Dann könnte sich die operative Ertragskraft des Konzerns verbessern. Das Kursziel 31,80 Euro von Berenberg signalisiert rund 30,4 Prozent rechnerisches Aufwärtspotenzial. Das Rating "buy" zeigt, dass Paul Sidney weiterhin eine positive Einschätzung vertritt.
Die größten Risiken: Was die freenet-Aktie belasten könnte
Trotz der attraktiven Perspektiven bleiben erhebliche Risiken bestehen. Besonders kritisch ist der intensive Wettbewerb im deutschen Mobilfunkmarkt. Sinkende durchschnittliche Umsätze je Kunde können die Profitabilität belasten. Hinzu kommen die wirtschaftlichen Auswirkungen der bisherigen Vereinbarung mit Telefónica Deutschland. Zwar wurden Eckpunkte für eine langfristige Fortsetzung der Partnerschaft vereinbart, doch die tatsächlichen finanziellen Effekte müssen sich erst zeigen. Auch das Streaminggeschäft ist keineswegs risikofrei. waipu.tv konkurriert mit etablierten TV-Plattformen und zahlreichen digitalen Unterhaltungsangeboten. Steigende Kosten für Inhalte, Technik und Kundenakquisition könnten die Margen belasten. Zudem ist die hohe Dividendenrendite kein Schutz vor Kursverlusten. Für die freenet-Aktie wird entscheidend sein, ob der Konzern seine Cashflow-Stärke dauerhaft sichern kann. Berenberg bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 31,80 Euro, während Analyst Paul Sidney auf eine Verbesserung der Marktperspektiven für 2027 setzt.
Fazit: freenet-Aktie mit 30 Prozent Kurspotenzial und attraktiver Dividende
Die freenet-Aktienanalyse von Berenberg vom 12. November 2026 liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Paul Sidney bestätigt das Kursziel 31,80 Euro und das Rating "buy" unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 24,38 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 30,43 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen ein Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum, aber kurzfristigen Belastungen beim operativen Ergebnis. Während der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 25,2 Prozent stieg, sank das bereinigte EBITDA um 5,7 Prozent. Gleichzeitig entwickelte sich der freie Cashflow positiv und das Streaminggeschäft mit waipu.tv wuchs profitabel. Besonders interessant ist die langfristige Partnerschaft mit Telefónica Deutschland, die für mehr Planungssicherheit sorgen könnte. Hinzu kommt die garantierte Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028. Berenberg erwartet mit Blick auf 2027 bessere Aussichten für den deutschen Mobilfunkmarkt und eine wieder günstigere Kursentwicklung. Das Kursziel 31,80 Euro signalisiert erhebliches Bewertungspotenzial. Das Rating "buy" zeigt, dass Paul Sidney trotz der aktuellen Herausforderungen optimistisch bleibt. Die freenet-Aktie könnte damit für Anleger interessant sein, die auf eine operative Erholung und attraktive Ausschüttungen setzen, ohne die Risiken des Wettbewerbs zu unterschätzen.
Zum Schluss: Ein kleiner Empfangstest für Ihren Freundeskreis
Teilen Sie diese freenet-Aktienanalyse unbedingt mit Ihren Freunden! Denn während freenet für gute Verbindungen sorgt, können Sie mit einem einzigen Klick das Börsenwissen Ihres Freundeskreises verbessern. Und falls jemand behauptet, er habe keinen Empfang: Schicken Sie ihm den Artikel einfach noch einmal – bei 30 Prozent Kurspotenzial sollte schließlich niemand dauerhaft im Funkloch bleiben!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.