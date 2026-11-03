Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) weiterhin zu kaufen.
FORTEC Elektronik schließt 2025/2026 besser als erwartet ab
FORTEC übertrifft die Erwartungen und gewinnt neue Defense-Aufträge – Montega erhöht das Kursziel auf 16 EUR.
FEVFEV
FORTEC Elektronik habe jüngst den Geschäftsbericht 2025/2026 vorgelegt und sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig Specks Erwartungen übertroffen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Konzernumsatz mit 81,2 Mio. EUR über Specks Prognose (MONe: 77,7 Mio. EUR) und leicht oberhalb der Guidance (76,0-80,0 Mio. EUR) gelegen. Positiv sei insbesondere das Segment Datenvisualisierung herausgestochen, das die Erlöse nach zwei rückläufigen Jahren und gestärkt durch die Akquisition von Nottrot in den Niederlanden (jetzt FORTEC Benelux) auf 48,1 Mio. EUR (+9,0% yoy) verbessert habe. Im Segment Stromversorgungen habe FORTEC indes erwartungsgemäß nochmals einen Erlösrückgang auf 33,1 Mio. EUR (-7,0% yoy) hinnehmen müssen. Das berichtete Konzern-EBIT sei mit -0,7 Mio. EUR (MONe: -2,3 Mio. EUR) ebenfalls spürbar besser ausgefallen als erwartet, wobei die einmaligen Restrukturierungs- und Transformationskosten mit rund 1,4 Mio. EUR im erwarteten Rahmen gelegen hätten. Auch ergebnisseitig sei die Guidance (-1,5 bis -1,0 Mio. EUR) somit übertroffen worden. Unterm Strich habe mit -1,1 Mio. EUR dennoch erstmals ein Jahresfehlbetrag gestanden.
Der zum Geschäftsjahresende per 30.06. auf 54,6 Mio. EUR (+9,3% yoy) erhöhte Auftragsbestand verteile sich ausgewogen auf beide Segmente und dürfte im Zuge der jüngst gemeldeten weiteren Defense-Aufträge (vgl. Comment vom 23.10.) aktuell sogar bei deutlich über 60 Mio. EUR liegen. Folglich sei auch die neue Guidance umsatzseitig positiv ausgefallen: Der Vorstand avisiere für das laufende GJ 2026/2027 einen Konzernumsatz zwischen 78,0 und 84,0 Mio. EUR. Das Ziel für das Konzern-EBIT reiche mit 1,4 bis 2,1 Mio. EUR zwar nicht ganz an Specks letzte Prognose (2,3 Mio. EUR) heran, deute aber auf eine deutliche Ergebnissteigerung hin und dürfte angesichts der vor allem im Industriesektor weiterhin schwachen Investitionsnachfrage bewusst vorsichtig gewählt sein.
Mit einer Eigenkapitalquote von 67,8% und einem Net-Cash-Bestand von 19,1 Mio. EUR sei FORTEC bilanziell weiterhin sehr stark aufgestellt. Vor diesem Hintergrund habe Speck nach der spürbaren Dividendenkürzung im Vorjahr mit einer stabilen Dividende für 2025/2026 gerechnet. Der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,20 EUR sei mit Verweis auf das negative Ergebnis jedoch nur halb so hoch ausgefallen. Umgekehrt werte Speck dies auch als Indiz dafür, dass der Vorstand in der aktuellen Marktphase weitere anorganische Wachstumsschritte beabsichtige.
Nach dem Übergangsjahr 2025/2026 sollte FORTEC nun der Turnaround gelingen, was durch die jüngsten Auftragserfolge im Wachstumsmarkt Defense begünstigt werde. Wenngleich der Weg zu früheren Margenniveaus noch weit sei, sei Speck von einer Erholung überzeugt und bekräftige nach Fortschreibung des DCF-Modells seine Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 16,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR). (Analyse vom 02.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.