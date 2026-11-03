FORTEC Elektronik schließt 2025/2026 besser als erwartet ab

Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Konzernumsatz mit 81,2 Mio. EUR über Specks Prognose (MONe: 77,7 Mio. EUR) und leicht oberhalb der Guidance (76,0-80,0 Mio. EUR) gelegen. Positiv sei insbesondere das Segment Datenvisualisierung herausgestochen, das die Erlöse nach zwei rückläufigen Jahren und gestärkt durch die Akquisition von Nottrot in den Niederlanden (jetzt FORTEC Benelux) auf 48,1 Mio. EUR (+9,0% yoy) verbessert habe. Im Segment Stromversorgungen habe FORTEC indes erwartungsgemäß nochmals einen Erlösrückgang auf 33,1 Mio. EUR (-7,0% yoy) hinnehmen müssen. Das berichtete Konzern-EBIT sei mit -0,7 Mio. EUR (MONe: -2,3 Mio. EUR) ebenfalls spürbar besser ausgefallen als erwartet, wobei die einmaligen Restrukturierungs- und Transformationskosten mit rund 1,4 Mio. EUR im erwarteten Rahmen gelegen hätten. Auch ergebnisseitig sei die Guidance (-1,5 bis -1,0 Mio. EUR) somit übertroffen worden. Unterm Strich habe mit -1,1 Mio. EUR dennoch erstmals ein Jahresfehlbetrag gestanden.