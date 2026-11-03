Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, stuft die Aktie der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) weiterhin mit dem Votum "buy" ein.
Formycon Aktie: Wettlauf um Keytruda-Biosimilar - Gelingt der frühe Markteintritt?
Die Formycon Aktie steht vor einem wichtigen Meilenstein: Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft den Zulassungsantrag für das Keytruda-Biosimilar FYB206 - mögliche Meilensteinzahlungen, ein früher Markteintritt und der milliardenschwere Markt für Krebsmedikamente eröffnen dem Biosimilar-Spezialisten erhebliche Wachstumschancen
Am 13. Oktober habe Formycon bekannt gegeben, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsantrag für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 zur Prüfung angenommen habe. Formycon habe den Zulassungsantrag für ein biologisches Arzneimittel (Biologics License Application, BLA) für FYB206 im dritten Quartal dieses Jahres bei der FDA eingereicht. FYB206 mache rund die Hälfte der Unternehmensbewertung der Analysten von First Berlin aus und sei ihrer Ansicht nach der wichtigste Werttreiber des Unternehmens.
Den Analysten von First Berlin lägen keine Hinweise darauf vor, dass einer der Wettbewerber von Formycon im Rennen um ein Keytruda-Biosimilar bislang einen Zulassungsantrag (BLA) eingereicht habe.
Die Analysten von First Berlin seien der Ansicht, dass die Annahme des Zulassungsantrags für FYB206 durch die FDA zwei wesentliche Auswirkungen habe. Erstens löse sie Meilensteinzahlungen des Vermarktungspartners von FYB206 für Nordamerika, Zydus, aus. Diese Zahlungen würden die Umsatzprognose für 2026 von 60 Mio. EUR bis 70 Mio. EUR stützen, in der nach Einschätzung der Analysten von First Berlin Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Annahme des FYB206-Zulassungsantrags bereits implizit berücksichtigt seien.
Zweitens würden die Analysten von First Berlin erwarten, dass damit der sogenannte "Patent Dance" beginne, also der Informationsaustausch und die Gespräche mit dem Entwickler und Hersteller von Keytruda (Merck) über den Zeitpunkt der Markteinführung von FYB206. Im Idealfall würden diese Gespräche FYB206 einen Platz in der ersten Gruppe der auf den Markt kommenden Biosimilars sichern.
Zu den weiteren führenden Unternehmen im Rennen um die Markteinführung eines Keytruda-Biosimilars würden Celltrion, Samsung und Sandoz gehören. Keytruda sei 2025 mit einem Umsatz von 31,7 Mrd. USD das weltweit umsatzstärkste Medikament gewesen. Formycon erwarte den frühestmöglichen Markteintritt von FYB206 nach Ablauf der Marktexklusivität von Keytruda im Jahr 2029 in den USA und nach 2030 in der EU.
Keytruda unterliege in den USA dem sogenannten "Buy-and-Bill"-Vertriebs- und Vergütungsmodell. Dies bedeute, dass der Prozess von einzelnen Ärzten und nicht von den großen Pharmacy Benefit Managern (PBMs) kontrolliert werde, die den Markt für Stelara-Biosimilars dominieren würden.
Die Analysten von First Berlin würden erwarten, dass der US-Markt für Keytruda-Biosimilars für Formycon leichter zu erschließen sein werde als der US-Markt für Stelara-Biosimilars.
Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 50 EUR (Aufwärtspotenzial: 166%) für die Formycon Aktie. (Analyse vom 03.11.2026)
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