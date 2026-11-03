Formycon Aktie: Wettlauf um Keytruda-Biosimilar - Gelingt der frühe Markteintritt?

Die Analysten von First Berlin seien der Ansicht, dass die Annahme des Zulassungsantrags für FYB206 durch die FDA zwei wesentliche Auswirkungen habe. Erstens löse sie Meilensteinzahlungen des Vermarktungspartners von FYB206 für Nordamerika, Zydus, aus. Diese Zahlungen würden die Umsatzprognose für 2026 von 60 Mio. EUR bis 70 Mio. EUR stützen, in der nach Einschätzung der Analysten von First Berlin Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Annahme des FYB206-Zulassungsantrags bereits implizit berücksichtigt seien.