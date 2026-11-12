Formycon Aktie: RBC bleibt trotz schwächerer Quartalszahlen optimistisch - 51 EUR Kursziel!

Die aktuelle Aktienanalyse von RBC liefert für die Formycon Aktie ein grundsätzlich positives Signal. Obwohl die Ergebnisse des dritten Quartals leicht hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben sind, bestätigt Analyst Harry Sephton das Rating "outperform" und taxiert das Kursziel auf 51 EUR.

Besonders bemerkenswert ist die Erwartung einer lediglich begrenzten Kursreaktion. Da Formycon bereits eine Woche zuvor vorläufige Informationen veröffentlicht hatte, dürfte ein Teil der Enttäuschung nach Einschätzung von RBC bereits in den Markterwartungen berücksichtigt sein.

Für Anleger bedeutet dies jedoch keine vollständige Entwarnung. Die kommenden Quartale müssen zeigen, ob Formycon seine operative Entwicklung verbessern und die wirtschaftlichen Chancen im Biosimilar-Markt erfolgreich nutzen kann.

Die zentrale Botschaft der RBC-Analyse lautet damit: Die jüngsten Zahlen liefern zwar keinen Grund für zusätzliche Euphorie, verändern aber auch nicht die bisherige positive Einschätzung von Harry Sephton. Mit dem bestätigten Kursziel von 51 EUR und dem Rating "outperform" bleibt RBC bei ihrer optimistischen Haltung gegenüber der Formycon Aktie.