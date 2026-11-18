Die Zahlen vom 30. Oktober fielen stark aus. Der Umsatz stieg laut TIKR und Börsen-Zeitung um 32,7 Prozent auf 113,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag nach US-GAAP bei 3,72 Dollar, bereinigt bei 4,23 Dollar und damit über dem Konsens von 4,12 Dollar. Der operative Cashflow betrug 25,7 Milliarden, der freie Cashflow 19,1 Milliarden Dollar. An die Aktionäre flossen 9,4 Milliarden Dollar, davon 4,3 Milliarden als Dividende und 5,1 Milliarden als Aktienrückkauf.

Die Dividende wird für das vierte Quartal auf 1,07 Dollar je Aktie angehoben, nach 1,03 Dollar. Es ist die 44. Erhöhung in Folge; Stichtag war der 16. November, gezahlt wird am 10. Dezember 2026. Für 2027 sind Rückkäufe über 20 Milliarden Dollar geplant, wobei der Konzern auf angemessene Marktbedingungen verweist. Die Nettoverschuldung ist seit Jahresbeginn um fast 11 Milliarden Dollar gesunken. Insgesamt hat Exxon seit 2019 nach eigenen Angaben 16,9 Milliarden Dollar an strukturellen Kosten eingespart.