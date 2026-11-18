Die Exxon Mobil Aktie (Ticker XOM, ISIN US30233Q1085) steht nach einem starken Lauf unter Druck. Der Konzern hat im dritten Quartal 15,4 Milliarden US-Dollar Gewinn verbucht, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Doch der Ölpreis ist seit Ende Oktober um rund ein Fünftel gefallen: Brent kostete am 18. November um 12:45 Uhr MEZ 92,67 Dollar, nach über 114 Dollar Ende Oktober. Die Aktie schloss am 30. Oktober bei 187,25 Dollar auf ihrem Schlusshoch und lag am 6. November rund 11 Prozent darunter.
Exxon Mobil Aktie: 15,4 Milliarden Dollar Quartalsgewinn, doch Brent fällt auf 92 Dollar – wie lange trägt die Raffineriemarge?
Exxon Mobil verdiente im dritten Quartal 15,4 Milliarden Dollar, vor allem dank Raffineriemargen von 50 Dollar je Barrel. Jetzt ist Brent rund 20 Prozent unter dem Oktober-Hoch, und die Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben. Was tragen Ölpreis, Raffinerien und Guyana zum Ergebnis bei?
Zahlen
Wie gut waren die Exxon-Quartalszahlen wirklich?
Die Zahlen vom 30. Oktober fielen stark aus. Der Umsatz stieg laut TIKR und Börsen-Zeitung um 32,7 Prozent auf 113,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag nach US-GAAP bei 3,72 Dollar, bereinigt bei 4,23 Dollar und damit über dem Konsens von 4,12 Dollar. Der operative Cashflow betrug 25,7 Milliarden, der freie Cashflow 19,1 Milliarden Dollar. An die Aktionäre flossen 9,4 Milliarden Dollar, davon 4,3 Milliarden als Dividende und 5,1 Milliarden als Aktienrückkauf.
Die Dividende wird für das vierte Quartal auf 1,07 Dollar je Aktie angehoben, nach 1,03 Dollar. Es ist die 44. Erhöhung in Folge; Stichtag war der 16. November, gezahlt wird am 10. Dezember 2026. Für 2027 sind Rückkäufe über 20 Milliarden Dollar geplant, wobei der Konzern auf angemessene Marktbedingungen verweist. Die Nettoverschuldung ist seit Jahresbeginn um fast 11 Milliarden Dollar gesunken. Insgesamt hat Exxon seit 2019 nach eigenen Angaben 16,9 Milliarden Dollar an strukturellen Kosten eingespart.
Raffinerien
Warum treibt die Raffineriemarge den Exxon-Gewinn?
Der Schlüssel liegt im Downstream-Geschäft. Die indikative Raffineriemarge stieg laut TIKR auf 50,3 Dollar je Barrel, nach 29,0 im zweiten Quartal und 18,3 im vierten Quartal 2025. Die Raffinerien an der US-Golfküste liefen voll ausgelastet, der Ausbau in Beaumont hat die Destillationskapazität seit 2019 um rund 40 Prozent erhöht. Der Segmentgewinn Energy Products betrug laut TIKR 9,1 Milliarden Dollar, im Upstream waren es 7,3 Milliarden. Das Upstream-Ergebnis fiel gegenüber dem zweiten Quartal wegen niedrigerer Preise und Vorabkosten in Guyana.
Dass die Marge so hoch liegt, hat mit der Lage am Dieselmarkt zu tun. Exxon-Chef Darren Woods rechnet laut Börsen-Zeitung und TIKR mit einer Normalisierung der Kraftstoffmärkte frühestens im Verlauf von 2027. Genannt werden die Störungen in der Straße von Hormus und Angriffe auf russische Raffinerien. Beruhigt sich die Lage, fällt die Marge, die den Gewinn getragen hat.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Nettogewinn
|15,4 Mrd. USD
|Vorjahr: 7,5 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|4,23 USD
|Konsens: 4,12 USD
|Umsatz
|113,2 Mrd. USD
|+32,7 %
|Freier Cashflow
|19,1 Mrd. USD
|–
|Raffineriemarge
|50,3 USD je Barrel
|Q2: 29,0 USD
|Dividende je Quartal
|1,07 USD
|zuvor 1,03 USD
Quartalszahlen vom 30.10.2026. Raffineriemarge laut TIKR; Konsensschätzung laut Börsen-Zeitung.
Quelle: TIKR, boerse-global.de, Börsen-Zeitung
Ölpreis
Was macht der Ölpreis mit der Exxon Mobil Aktie?
Für den Konzern ist der Rohölpreis eine zentrale Größe. Brent lag am 26. Oktober noch bei 114,60 Dollar und notiert nun bei 92,67 Dollar, laut aktiencheck.de/Cornerstone Futures um 12:45 Uhr MEZ. Gleichzeitig wächst das Angebot: Die IEA sieht für das vierte Quartal einen Überschuss, die weltweiten Lagerbestände stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel. Raymond-James-Analyst Pavel Molchanov nennt die regelmäßigen Spannungen im Persischen Golf nach Angaben von dpa-AFX inzwischen Routine; ihre Wirkung auf den Preis sei verblasst.
Die Aktie hat darauf reagiert. Am 2. November verlor sie laut finanztrends.de 3,0 Prozent, am 4. November laut boerse-global.de weitere 4,6 Prozent. Seit Jahresbeginn lag das Plus am 6. November bei etwa 38 Prozent (TIKR), nach 43 Prozent am 4. November. TIKR weist außerdem darauf hin, dass Analysten den Gewinnhöhepunkt für 2026 erwarten, mit sinkenden Ergebnissen bis 2029. Das KGV für die kommenden zwölf Monate lag bei 12,6 und damit in der Nähe des Fünfjahresschnitts von 12,8.
Guyana und Kearl
Beide Projekte haben laut Exxon die Marke von einer Milliarde geförderten Barrel überschritten.
Neue Projekte
Exxon übernimmt die Betriebsführung von Papua LNG und erhöht den Anteil auf 34 Prozent; in Mosambik (Rovuma) soll er auf 50 Prozent steigen.
Politik
Laut Börsen-Zeitung hat US-Präsident Trump Exxon und Chevron zu niedrigeren Tankstellenpreisen gedrängt.
Termine
Worauf achten Anleger bei der Exxon Mobil Aktie jetzt?
Wichtig sind der Verlauf des Ölpreises, die Entwicklung der Raffineriemargen und die Lage rund um die Straße von Hormus. Laut TIKR bestätigt Exxon im vierten Quartal seine Ziele für 2027, die nächsten Quartalszahlen folgen Ende Januar 2027. Am Abend steht außerdem das Fed-Protokoll an, das über den Dollar auch die Rohstoffpreise bewegen kann. aktiencheck.de gibt keine Kursziele ab.
FAQ
Häufige Fragen zur Exxon Mobil Aktie
Wie hoch war der Exxon-Gewinn im dritten Quartal 2026? Der Nettogewinn betrug 15,4 Milliarden Dollar nach 7,5 Milliarden im Vorjahresquartal (Zahlen vom 30.10.2026).
Wann zahlt Exxon die nächste Dividende? Die Quartalsdividende von 1,07 Dollar je Aktie wird am 10. Dezember 2026 gezahlt, Stichtag war der 16. November.
Wie hängt die Exxon Mobil Aktie vom Ölpreis ab? Förderung und Raffinerie reagieren unterschiedlich auf den Ölpreis. Fällt Brent, sinken die Upstream-Erlöse, während Raffineriemargen von Rohöl- und Produktpreisen abhängen.
Welche Rolle spielt Erdgas für Exxon? Exxon ist über LNG-Projekte wie Papua LNG und Rovuma im Gasgeschäft aktiv, das den Konzern vom reinen Ölpreis ein Stück unabhängiger machen soll.
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