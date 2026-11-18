Kern ist das sogenannte SPS-Abkommen über Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit. Einen Textentwurf von rund 200 Seiten hatten London und Brüssel am 3. November vereinbart (Il Sole 24 Ore). Großbritannien übernimmt die EU-Regeln „dynamisch“, also auch künftige Änderungen – etwa bei Pflanzenschutzmitteln, Bio-Standards und Tierseuchenbekämpfung. Im Gegenzug sollen die meisten Lieferungen von Tieren, Pflanzen und Lebensmitteln ohne Gesundheitszertifikate und Kontrollen über die Grenze gehen (British Agriculture Bureau).

Großbritannien zahlt einen finanziellen Beitrag und erhält Zugang zu bestimmten EU-Gremien und Datenbanken, aber kein Stimmrecht. Streitfälle soll ein unabhängiges Schiedsgremium klären; bei Fragen des EU-Rechts hat der Europäische Gerichtshof das letzte Wort. Laut „Financial Times“ muss London zudem auf das angekündigte Importverbot für Stopfleber verzichten.