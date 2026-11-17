Rückenwind nach den Jahreszahlen: Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein stuft die Energizer-Aktie mit „Outperform“ ein und hebt das Kursziel von 28 auf 32 US-Dollar. Beim Kurs von 27,42 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 17 Prozent.
Energizer-Aktie: Evercore hebt das Ziel – mehr Cash für den Schuldenabbau
Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein bleibt positiv für die Energizer-Aktie und hebt das Kursziel von 28 auf 32 US-Dollar. Der Batteriehersteller will 2027 deutlich mehr freien Cashflow erzielen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Energizer Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- ENR (NYSE)
- Analyst
- Robert Ottenstein
- Bank
- Evercore ISI
- Rating
- Outperform (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 32 US-Dollar (zuvor 28 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Evercore ISI zur Energizer-Aktie
Starke Marge – Ottenstein bleibt beim Kauf
Die Zielerhöhung folgt auf die Jahreszahlen vom 17. November.
Energizer setzte im vierten Geschäftsquartal bis Ende September 793,2 Millionen US-Dollar um, 4,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor; organisch lag das Minus bei 0,6 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge stieg jedoch um 4 Prozentpunkte auf 42,5 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 30 Prozent auf 1,37 US-Dollar.
Im Gesamtjahr stieg der freie Cashflow auf 228,6 Millionen US-Dollar, mehr als das Dreifache des Vorjahres. Energizer tilgte 167,7 Millionen US-Dollar Schulden. Die Bruttomarge profitierte auch von einer Rückerstattung von Zöllen in Höhe von rund 64 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein zu lesen ist:
Mehr freier Cashflow
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Energizer rund 300 Millionen US-Dollar freien Cashflow.
Schuldenabbau
Geplant ist eine Tilgung von 150 bis 200 Millionen US-Dollar.
Sparprogramm abgeschlossen
Das Programm Project Momentum brachte über vier Jahre rund 230 Millionen US-Dollar Einsparungen.
Hohe Verschuldung
Die Nettoverschuldung lag beim 5,1-Fachen des bereinigten EBITDA.
Ausblick ohne Sondereffekte
Für 2027 stellt Energizer ein bereinigtes EBITDA von 560 bis 580 Millionen US-Dollar in Aussicht. Ohne die einmaligen Zollerstattungen des Vorjahres entspricht das einem Plus von 5 bis 9 Prozent. Der organische Umsatz soll stagnieren oder leicht sinken.
Zudem fallen rund 60 Millionen US-Dollar Umsatz aus einer ausgelaufenen Markenlizenz weg. Die konkrete Begründung der Zielerhöhung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI), Analyst Robert Ottenstein. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 32 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: evercoreisi.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Energizer Holdings, Inc. (ENR): Kaufen, Kursziel 32,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Robert Ottenstein, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Robert Ottenstein, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI).
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