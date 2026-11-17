Energizer setzte im vierten Geschäftsquartal bis Ende September 793,2 Millionen US-Dollar um, 4,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor; organisch lag das Minus bei 0,6 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge stieg jedoch um 4 Prozentpunkte auf 42,5 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 30 Prozent auf 1,37 US-Dollar.

Im Gesamtjahr stieg der freie Cashflow auf 228,6 Millionen US-Dollar, mehr als das Dreifache des Vorjahres. Energizer tilgte 167,7 Millionen US-Dollar Schulden. Die Bruttomarge profitierte auch von einer Rückerstattung von Zöllen in Höhe von rund 64 Millionen US-Dollar.