Zahlentag beim Batteriehersteller: Barclays-Analystin Lauren Lieberman bestätigt für die Energizer-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 22 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 24,34 US-Dollar am 16. November liegt das Ziel rund 10 Prozent darunter.
Energizer-Aktie: Batteriehersteller legt Jahreszahlen vor – Barclays bleibt neutral, Ziel unter dem Kurs
Energizer hat am 17. November die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Barclays-Analystin Lauren Lieberman bleibt bei „Equal Weight“ für die Energizer-Aktie, ihr Kursziel liegt unter dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Energizer Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- ENR (NYSE)
- Analystin
- Lauren Lieberman
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 22 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Energizer-Aktie
Neutral rund um die Zahlen – Lieberman bleibt vorsichtig
Lauren Lieberman hält an ihrer abwartenden Einstufung fest. Ihr Kursziel liegt unter dem aktuellen Kurs.
Energizer aus St. Louis stellt Batterien, Taschenlampen und Autopflegeprodukte her. Am 17. November legte der Konzern vor Börsenstart die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2026 vor.
Im dritten Quartal hatte Energizer beim Gewinn je Aktie mit 0,75 US-Dollar die Erwartungen von 0,83 US-Dollar verfehlt, der Umsatz stieg um 1,2 Prozent auf 734,1 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Lauren Lieberman zu lesen ist:
Neutrale Haltung
Barclays erwartet für die Aktie eine Entwicklung im Rahmen des Sektors.
Ziel unter Kurs
Das Kursziel von 22 US-Dollar liegt unter dem Schlusskurs vom 16. November.
Schwankende Ergebnisse
In zwei der vergangenen vier Quartale verfehlte Energizer die Gewinnerwartungen.
Zahlen im Fokus
Die Jahreszahlen und der Ausblick auf 2027 stehen nun im Mittelpunkt.
Erwartungen vor dem Zahlentag
Analysten hatten für das vierte Quartal laut Benzinga einen Gewinn je Aktie von 1,30 US-Dollar und einen Umsatz von 794,2 Millionen US-Dollar erwartet.
Barclays hatte das Kursziel im Juli auf 19 US-Dollar angehoben und nennt nun 22 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analystin Lauren Lieberman. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Energizer Holdings, Inc. (ENR): Halten, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Lauren Lieberman, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Lauren Lieberman, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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