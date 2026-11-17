Energizer aus St. Louis stellt Batterien, Taschenlampen und Autopflegeprodukte her. Am 17. November legte der Konzern vor Börsenstart die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2026 vor.

Im dritten Quartal hatte Energizer beim Gewinn je Aktie mit 0,75 US-Dollar die Erwartungen von 0,83 US-Dollar verfehlt, der Umsatz stieg um 1,2 Prozent auf 734,1 Millionen US-Dollar.