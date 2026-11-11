Elmos Semiconductor Aktie: MPCM senkt Kursziel - Solide Profitabilität stützt die Kaufempfehlung!

Das Analysehaus Münchmeyer Petersen Capital Markets (MPCM) hat sein Kursziel für den Halbleiterspezialisten deutlich von 210 EUR auf 180 EUR reduziert, hält jedoch am positiven Rating "buy" fest. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 11. November 2026 zeichnet Analyst Malte Schaumann ein differenziertes Bild: Die Wachstumserwartungen müssen nach unten angepasst werden, doch die Ertragskraft des Unternehmens bleibt intakt. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist die Kurszielsenkung ein Warnsignal oder eröffnet die vorsichtigere Bewertung neue Chancen?