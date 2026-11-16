Die Eckert & Ziegler Aktie zählt auch zum Handelsschluss am Montag zu den TecDAX Gewinnern. Auf Xetra beendete das Papier des Berliner Isotopen-Spezialisten den Handel bei 15,47 Euro, ein Plus von 0,85 Prozent oder 13 Cent gegenüber dem Freitagsschluss von 15,34 Euro. Das reicht im Technologieindex für Rang fünf der Tagesgewinner. Am Morgen hatte die Aktie mit 15,59 Euro um 9:11 Uhr noch die Spitze des TecDAX angeführt. Im Tagesverlauf gab sie einen Teil des Vorsprungs wieder ab – ein Muster, das nach einer steilen Erholung typisch ist. Entscheidend für Anleger: Der Trend der Eckert & Ziegler Aktie zeigt weiter nach oben, nur das Tempo lässt nach.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – zum Handelsschluss verliert die Rally Tempo, aber nicht die Richtung, reicht der Atem bis 16 Euro?
Die Eckert & Ziegler Aktie bleibt zum Handelsschluss unter den TecDAX Gewinnern: Plus 0,85 Prozent auf 15,47 Euro auf Xetra. Am Morgen lag der Isotopen-Spezialist noch an der Indexspitze, im Tagesverlauf schmolz der Vorsprung. Warum die Aktie trotzdem den zweiten Gewinntag in Folge einfährt, was die Gewinnmitnahmen bedeuten und welche Hürden jetzt zählen.
Der Tagesverlauf
Vom Spitzenreiter zum Verfolger: was am Nachmittag passierte
Ein Plus in einem schwächeren Gesamtmarkt bleibt ein Plus. Doch der Weg dorthin verrät viel über die Stimmung.
Der TecDAX schloss nahezu unverändert mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 4.070,39 Punkten. Die Bühne gehörte am Nachmittag anderen: SMA Solar setzte sich mit gut 5 Prozent Plus an die Spitze, die Deutsche Telekom folgte als defensives Schwergewicht. Für die Eckert & Ziegler Aktie gab es im Tagesverlauf keine neue Unternehmensmeldung. Nach Einschätzung der Redaktion nutzten einige Anleger die frühe Stärke, um nach dem rasanten Anstieg der Vorwoche Gewinne zu sichern. Dass die Aktie dennoch im Plus schloss, spricht dafür, dass die Käufer weiterhin Rücksetzer nutzen.
Zweiter Gewinntag in Folge
Nach dem Plus von 5,79 Prozent am Freitag, dem ersten Handelstag nach den Quartalszahlen, legte die Aktie auch am Montag zu. Vom Xetra-Schluss am 12. November bei 14,50 Euro aus gerechnet steht ein Plus von rund 6,7 Prozent.
Rund ein Viertel in einem Monat
Auf Monatssicht hat die Eckert & Ziegler Aktie um rund 24 Prozent zugelegt – nach dem Herbsttief bei gut 12 Euro eine der kräftigsten Erholungen im TecDAX.
Kein Ausverkauf am Nachmittag
Der Rückgang vom Morgenniveau blieb mit 12 Cent begrenzt. Gewinnmitnahmen verliefen geordnet.
Das Fundament
Warum die Eckert & Ziegler Aktie TecDAX Gewinner bleibt
Rückenwind liefert weiter das Zahlenwerk vom 12. November. Im dritten Quartal steigerte Eckert & Ziegler das bereinigte EBIT um rund 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, der Umsatz wuchs auf 79,6 Millionen Euro. Bemerkenswert ist, dass 2026 bislang keine Lizenzerlöse angefallen sind, während das Vorjahr noch rund 5 Millionen Euro davon enthielt. Das operative Wachstum ist damit stärker, als die Gesamtzahlen zeigen. Treiber ist das Segment Medical: Pharmakonzerne brauchen für radioaktive Krebsmedikamente Isotope und Generatoren, und Eckert & Ziegler zählt zu den wenigen Lieferanten in pharmazeutischer Qualität. Ende Oktober kam die GMP-Herstellungserlaubnis für Actinium-225 hinzu, einen Alpha-Strahler, auf den viele Entwickler neuer Krebstherapien setzen.
Die Messlatte für das Schlussquartal bleibt allerdings hoch. Für die bestätigte Jahresprognose von rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtem EBIT muss das vierte Quartal nach eigener Rechnung etwa 91 Millionen Euro Umsatz und gut 27 Millionen Euro bereinigtes EBIT liefern. Den Unterschied sollen angekündigte Lizenzerträge machen. Genau hier liegt die Unsicherheit, die die Börse am Nachmittag offenbar wieder etwas stärker gewichtete.
Die Marken
Eckert & Ziegler Aktie: 16 Euro bleibt die Hürde
Charttechnisch hat der Montag nach Einschätzung der Redaktion ein Detail geklärt: Oberhalb von 15,50 Euro stößt die Eckert & Ziegler Aktie auf Verkaufsbereitschaft. Die nächste größere Hürde liegt bei der runden Marke von 16 Euro, darüber folgt die Zone um 17 Euro. Nach unten ist die Zone um 15 Euro eine erste Auffanglinie, wichtiger ist der Bereich um 14,50 Euro, von dem aus der Zahlensprung startete. Solange dieses Niveau hält, bleibt die Erholung aus charttechnischer Sicht intakt. Eine Konsolidierung nach dem steilen Anstieg wäre dabei nichts Ungewöhnliches.
Die Analysten
Kaufempfehlungen mit Zielen über 20 Euro
Die Analysten bleiben für die Eckert & Ziegler Aktie positiv. Das Researchhaus NuWays bestätigte nach den Quartalszahlen sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 21,50 Euro und verwies auf die verbesserte Marge im dritten Quartal. Das Bankhaus Metzler nennt ein Kursziel von 21 Euro. Beide Ziele liegen damit gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion. Neue Analystenstudien wurden am Montag nicht bekannt.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie heute TecDAX Gewinner?
Die Aktie setzt ihre Erholung nach den starken Neunmonatszahlen fort und schloss mit 0,85 Prozent Plus bei 15,47 Euro. Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Montag nicht; am Nachmittag sicherten Anleger einen Teil der Gewinne.
Wie lautet die ISIN der Eckert & Ziegler Aktie?
Die ISIN lautet DE0005659700, das Kürzel auf Xetra ist EUZ.
Was muss Eckert & Ziegler im vierten Quartal liefern?
Für die Jahresziele rechnerisch rund 91 Millionen Euro Umsatz und gut 27 Millionen Euro bereinigtes EBIT, gestützt auf angekündigte Lizenzerträge.
Welche Kursziele nennen Analysten?
NuWays sieht 21,50 Euro, Metzler 21 Euro. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
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