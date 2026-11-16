Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – zum Handelsschluss verliert die Rally Tempo, aber nicht die Richtung, reicht der Atem bis 16 Euro?

Die Eckert & Ziegler Aktie zählt auch zum Handelsschluss am Montag zu den TecDAX Gewinnern. Auf Xetra beendete das Papier des Berliner Isotopen-Spezialisten den Handel bei 15,47 Euro, ein Plus von 0,85 Prozent oder 13 Cent gegenüber dem Freitagsschluss von 15,34 Euro. Das reicht im Technologieindex für Rang fünf der Tagesgewinner. Am Morgen hatte die Aktie mit 15,59 Euro um 9:11 Uhr noch die Spitze des TecDAX angeführt. Im Tagesverlauf gab sie einen Teil des Vorsprungs wieder ab – ein Muster, das nach einer steilen Erholung typisch ist. Entscheidend für Anleger: Der Trend der Eckert & Ziegler Aktie zeigt weiter nach oben, nur das Tempo lässt nach.