Eckert & Ziegler Aktie: Ergebnis plus 25 Prozent, Monatsplus 24 Prozent – Aktienanalyse: Zündet jetzt die Radiopharma-Rally?

Im September war die Eckert & Ziegler Aktie noch auf ein 12-Monats-Tief von gut 12 Euro gefallen, jetzt ist sie einer der Gewinner der Woche im SDAX. Mit einem Plus von 11,16 Prozent belegt der Berliner Spezialist für radioaktive Isotope Platz vier, allein am Freitag ging es um 5,79 Prozent nach oben. Auf Monatssicht steht ein Zuwachs von rund 24 Prozent. Auslöser waren starke Quartalszahlen und die Bestätigung der Jahresziele. Unsere Eckert & Ziegler Aktienanalyse prüft, was hinter der Erholung steckt – und was die Eckert & Ziegler Aktienprognose jetzt bestimmt.