Im September war die Eckert & Ziegler Aktie noch auf ein 12-Monats-Tief von gut 12 Euro gefallen, jetzt ist sie einer der Gewinner der Woche im SDAX. Mit einem Plus von 11,16 Prozent belegt der Berliner Spezialist für radioaktive Isotope Platz vier, allein am Freitag ging es um 5,79 Prozent nach oben. Auf Monatssicht steht ein Zuwachs von rund 24 Prozent. Auslöser waren starke Quartalszahlen und die Bestätigung der Jahresziele. Unsere Eckert & Ziegler Aktienanalyse prüft, was hinter der Erholung steckt – und was die Eckert & Ziegler Aktienprognose jetzt bestimmt.
Eckert & Ziegler Aktie: Ergebnis plus 25 Prozent, Monatsplus 24 Prozent – Aktienanalyse: Zündet jetzt die Radiopharma-Rally?
Plus 11,16 Prozent in einer Woche: Die Eckert & Ziegler Aktie gehört zu den stärksten Werten im SDAX. Ein Ergebnissprung im dritten Quartal, die Herstellungserlaubnis für das Krebstherapeutikum Actinium-225 und eine bestätigte Prognose haben den Berliner Isotopenspezialisten vom Herbsttief gelöst. Unsere Eckert & Ziegler Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Erholung ist und was die Eckert & Ziegler Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eckert & Ziegler SE
- Sitz
- Berlin
- Ticker
- EUZ (Xetra)
- Indizes
- SDAX, TecDAX
- Kurs
- rund 15,30 Euro
- Börsenwert
- rund 0,95 Milliarden Euro
- Dividende
- 0,22 Euro je Aktie
- Geschäft
- Radiopharmaka, Isotope, Strahlenquellen
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung auf Basis des Xetra-Schlusses vom 12.11.; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäft
Strahlen gegen Krebs: warum Eckert & Ziegler gefragt ist
Die Eckert & Ziegler Aktie ist eine Wette auf einen der dynamischsten Bereiche der Krebsmedizin.
Radiopharmaka sind Medikamente, die radioaktive Teilchen gezielt zu Tumorzellen bringen und diese von innen zerstören. Große Pharmakonzerne investieren Milliarden in diese Therapien – und sie brauchen dafür Isotope. Eckert & Ziegler liefert sie im Segment Medical. Ende Oktober erhielt das Unternehmen die Herstellungserlaubnis nach GMP-Standard für Actinium-225, einen Alpha-Strahler, der als Hoffnungsträger für eine neue Generation von Krebsmedikamenten gilt. Damit kann Eckert & Ziegler das begehrte Isotop für klinische Studien in pharmazeutischer Qualität liefern. Das zweite Standbein, Isotope Products, stellt Strahlenquellen für Industrie und Messtechnik her.
Die Quartalszahlen
Plus 25 Prozent beim Ergebnis: und das ohne Lizenzerlöse
Im dritten Quartal steigerte Eckert & Ziegler den Umsatz um knapp 6 Prozent auf 79,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT sprang um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro. Nach neun Monaten liegt der Umsatz mit 229,0 Millionen Euro 2 Prozent über dem Vorjahr, das bereinigte EBIT bei 52,6 Millionen Euro. Der Nettogewinn kletterte um 19 Prozent auf 35,4 Millionen Euro, das sind 0,57 Euro je Aktie. Bemerkenswert: Im Vorjahr waren 5,0 Millionen Euro aus Lizenzen enthalten, 2026 gab es bislang keine solchen Erlöse. Das operative Wachstum ist also stärker, als die Gesamtzahlen zeigen.
Eckert & Ziegler: Bereinigtes EBIT im dritten Quartal
Millionen Euro
Quelle: Eckert & Ziegler, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Bereinigtes EBIT
|Q3 2025
|15,4
|Q3 2026
|19,3
Der Ausblick
Ein Rekordquartal zum Jahresende? Die Messlatte liegt hoch
Der Vorstand bestätigte die Prognose: rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT im Jahr 2026. Rechnerisch muss das vierte Quartal dafür etwa 91 Millionen Euro Umsatz und 27 Millionen Euro bereinigtes EBIT liefern – deutlich mehr als jedes Quartal zuvor in diesem Jahr. Helfen sollen die starke Radiopharma-Nachfrage und Lizenzerträge, die das Management für das Schlussquartal angekündigt hat. Schwächer läuft dagegen Isotope Products: Hier sank das bereinigte EBIT nach neun Monaten um 11 Prozent auf 17,9 Millionen Euro.
Die Bewertung
Ein Fünftel unter dem Jahreshoch: Luft nach oben?
Trotz der Rally notiert die Eckert & Ziegler Aktie noch rund ein Fünftel unter ihrem 52-Wochen-Hoch von knapp 19 Euro. Gemessen am Neunmonatsgewinn und einem starken Schlussquartal ergibt sich nach eigener Rechnung ein Kurs-Gewinn-Verhältnis um 20 – für ein Unternehmen mit Zugang zum Wachstumsmarkt Radiopharmazie kein überzogenes Niveau. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag zuletzt bei rund 21,60 Euro, Häuser wie Berenberg und Hauck Aufhäuser Lampe empfahlen die Aktie zum Kauf. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Eckert & Ziegler Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Schlussquartal liefert
Lizenzerlöse und Radiopharma-Nachfrage tragen die Jahresziele. Dann rückt das 52-Wochen-Hoch nahe 19 Euro wieder in den Blick.
Szenario 2: Verschnaufpause
Nach 24 Prozent Plus in einem Monat nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie konsolidiert bis zu den Jahreszahlen.
Szenario 3: Die Prognose wackelt
Verschieben sich Lizenzerträge ins nächste Jahr, wird das Ziel verfehlt. Dann droht ein Rückfall Richtung der Herbsttiefs um 12 Euro.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktienanalyse
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
Das Unternehmen meldete am 12. November ein um 25 Prozent höheres bereinigtes EBIT im dritten Quartal und bestätigte die Jahresziele. Die Aktie stieg in der Woche um 11,16 Prozent.
Was ist Actinium-225?
Ein radioaktiver Alpha-Strahler, der in neuen Krebstherapien eingesetzt wird. Eckert & Ziegler darf ihn seit Ende Oktober nach GMP-Standard herstellen.
Was erwartet Eckert & Ziegler für 2026?
Rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
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