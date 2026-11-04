Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 40,00 oder 28,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Deutsche Telekom AG wird am 05. November die Zahlen zum 3. Quartal 2026 präsentieren.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Deutsche-Telekom-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank. Analyst Robert Grindle setzt das Kursziel auf 40 Euro und stuft die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls optimistisch zeigen sich J.P. Morgan und Goldman Sachs: Die Analysten Akhil Dattani und Andrew Lee sehen den fairen Wert jeweils bei 38 Euro und empfehlen die Aktie ebenfalls zum Kauf.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Bernstein. Analyst Ulrich Rathe sieht den fairen Wert der Deutsche Telekom-Aktie bei lediglich 28,10 Euro und bewertet den Telekommunikationskonzern mit "hold". Der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten könnte die Refinanzierungskosten für Telekomkonzerne steigern sowie die Aktienbewertungen drücken, habe Rathe am 16. Oktober geschrieben. In bestimmten regulierten Bereichen könnten derweil gleichzeitig die erlaubten Renditen für die Konzerne steigen, was aber nur ein teilweiser Ausgleich wäre.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: