Kaum eine deutsche Nebenwerte-Aktie hat 2026 so viel Freude gemacht wie die Deutsche-Rohstoff-Aktie. Der Mannheimer Ölproduzent mit Förderung in den USA hat seinen Kurs binnen eines Jahres um rund 80 Prozent gesteigert, hohe Ölpreise und Rekordförderung machen es möglich. Doch Anfang November ging es plötzlich abwärts: Von knapp 90 Euro fiel die Aktie bis auf rund 79 Euro, allein in einer Woche um mehr als 10 Prozent. Am Dienstag, 17. November, legt das Unternehmen den Quartalsfinanzbericht vor. Die Deutsche Rohstoff Quartalszahlen für Q3 sind dabei eine Besonderheit: Die wichtigsten Kennzahlen sind schon bekannt.
Deutsche-Rohstoff-Aktie: Quartalszahlen Q3 – der Umsatz ist bekannt, jetzt zählt der Gewinn
Deutsche Rohstoff legt am Dienstag, 17. November 2026, den Quartalsfinanzbericht für Q3 vor. Umsatz und Förderung hat der Ölproduzent schon Ende Oktober gemeldet und die Prognose zum zweiten Mal angehoben. Die große Vorschau auf die Deutsche Rohstoff Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob die Aktie die Erwartungen erfüllt.
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Deutsche Rohstoff Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Die Zahlen hinter den Zahlen
Ende Oktober hat Deutsche Rohstoff die Eckdaten vorab gemeldet: Im dritten Quartal lag der Umsatz bei rund 110 Millionen Euro, die Nettoproduktion bei rund 23.500 Barrel Öläquivalent pro Tag, der realisierte Ölpreis bei 87 Dollar je Barrel. Gleichzeitig hob der Vorstand die Jahresprognose zum zweiten Mal seit August an: Der Umsatz soll 2026 bei 340 bis 360 Millionen Euro liegen, das EBITDA bei bis zu 440 Millionen Euro. Der Prognose liegt für November und Dezember ein WTI-Preis von 95 Dollar zugrunde.
Weil Umsatz und Förderung bekannt sind, rücken bei den Deutsche Rohstoff Zahlen andere Größen in den Fokus: das Konzernergebnis, die Kosten je Barrel, die Investitionen in neue Bohrungen, die Absicherungsgeschäfte gegen fallende Ölpreise und der Ausblick auf das vierte Quartal. Im anschließenden Webcall will das Management einen Ausblick auf den Rest des Jahres geben.
Die Erfolgsbilanz
Wie die Deutsche Rohstoff Zahlen zuletzt ankamen
Juli 2026: Prognose angehoben – Aktie plus 10,3 Prozent
Der Verkauf von Almonty-Anteilen brachte rund 65 Millionen Euro Ergebnisbeitrag, die EBITDA-Prognose stieg auf 355 bis 375 Millionen Euro. Die Aktie sprang an einem Tag um 10,3 Prozent auf 88,90 Euro.
Q2 2026 (August 2026): übertroffen
Der Gewinn je Aktie lag laut TipRanks rund 16 Prozent über der Konsensschätzung. Die Förderung in den USA lief auf Rekordniveau.
Q3-Eckdaten (27. Oktober 2026): Prognose erneut angehoben – Aktie danach unter Druck
Trotz der zweiten Prognoseanhebung konnte die Aktie nicht nachhaltig zulegen. Zur Meldung notierte sie bei rund 89,70 Euro, Anfang November nur noch bei rund 79 Euro.
Die operative Erfolgsbilanz ist stark, Deutsche Rohstoff hat die Erwartungen in diesem Jahr mehrfach übertroffen. Die Kursreaktion auf die jüngste Anhebung zeigt aber, dass der Markt inzwischen weiter denkt: Er fragt nicht mehr, ob 2026 ein Rekordjahr wird, sondern was danach kommt, wenn der Ölpreis nachgibt.
Flüsterschätzungen
Was der Markt über den Ölpreis hinaus erwartet
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die Deutsche-Rohstoff-Aktie nicht. Die beiden Research-Häuser mwb research und First Berlin haben ihre Kursziele nach der Prognoseanhebung auf 136 beziehungsweise 135 Euro angehoben. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser. Die stille Erwartung am Markt richtet sich auf zwei Punkte: einen Ausblick auf 2027, der nicht allein vom Ölpreis abhängt, und eine Klärung im Streit mit Almonty.
Deutsche Rohstoff Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Dienstag ankommt
Das Konzernergebnis
Nach Umsatz und Förderung ist der Gewinn die eigentliche Neuigkeit. Abschreibungen auf neue Bohrungen und Steuern bestimmen, wie viel vom Umsatz übrig bleibt.
Die Förderung im vierten Quartal
Deutsche Rohstoff erwartet rund 26.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Ende September waren 23 eigene Bohrungen in Produktion.
Die Preisabsicherung
Wie viel der künftigen Förderung zu welchen Preisen abgesichert ist, entscheidet über die Planbarkeit 2027.
Der Streit mit Almonty
Deutsche Rohstoff fordert rund 60 Millionen Euro von Almonty, Almonty hat seinerseits geklagt. Jeder Hinweis auf eine Einigung wäre relevant.
Die Investitionen
Neue Bohrprogramme kosten viel Geld. Investoren achten auf das Verhältnis von Investitionen zu freiem Cashflow.
Das große Bild
Ein Ölproduzent auf dem Höhepunkt des Zyklus?
Deutsche Rohstoff verdoppelt Förderung und Umsatz im zweiten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr, getragen von hohen Ölpreisen. Die Prognose unterstellt für das Jahresende einen WTI-Preis von 95 Dollar. Anfang des Jahres lagen die Terminkurven für die kommenden Jahre noch um 60 Dollar. Die Deutsche-Rohstoff-Aktie ist damit zu einem Hebel auf den Ölpreis geworden. Die Quartalszahlen sind die Gelegenheit für das Management zu zeigen, wie robust das Geschäftsmodell auch bei niedrigeren Preisen ist.
Häufige Fragen zu den Deutsche Rohstoff Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Deutsche Rohstoff die Quartalszahlen für Q3?
Am Dienstag, 17. November 2026, mit anschließendem Webcall.
Was erwartet Deutsche Rohstoff für 2026?
Einen Umsatz von 340 bis 360 Millionen Euro bei einem angenommenen WTI-Preis von 95 Dollar für November und Dezember.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der Deutsche-Rohstoff-Aktie?
Das Handelssymbol ist DR0, die ISIN lautet DE000A0XYG76.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den Deutsche Rohstoff Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Umsatz und Förderung für Q3 hat das Unternehmen bereits vorab gemeldet.
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