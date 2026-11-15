Deutsche-Rohstoff-Aktie: Quartalszahlen Q3 – der Umsatz ist bekannt, jetzt zählt der Gewinn

Kaum eine deutsche Nebenwerte-Aktie hat 2026 so viel Freude gemacht wie die Deutsche-Rohstoff-Aktie. Der Mannheimer Ölproduzent mit Förderung in den USA hat seinen Kurs binnen eines Jahres um rund 80 Prozent gesteigert, hohe Ölpreise und Rekordförderung machen es möglich. Doch Anfang November ging es plötzlich abwärts: Von knapp 90 Euro fiel die Aktie bis auf rund 79 Euro, allein in einer Woche um mehr als 10 Prozent. Am Dienstag, 17. November, legt das Unternehmen den Quartalsfinanzbericht vor. Die Deutsche Rohstoff Quartalszahlen für Q3 sind dabei eine Besonderheit: Die wichtigsten Kennzahlen sind schon bekannt.