Die Deutsche Rohstoff Anleihe 2023/2028 mit 7,50 Prozent Kupon und der ISIN DE000A3510K1 notiert am Donnerstag über Nennwert: In Stuttgart wurde um 11:06 Uhr ein Kurs von 103,65 Prozent gehandelt, ein Plus von 0,65 Punkten. Die Rendite bis zur Fälligkeit am 27. September 2028 beträgt laut onvista 5,38 Prozent. Das Unternehmen hat für die ersten neun Monate 2026 ein Rekordergebnis gemeldet und die Prognose angehoben.
Deutsche Rohstoff Anleihe: 7,50 Prozent bis 2028, Kurs über 103 Prozent, Rendite 5,38 Prozent – wie tragfähig ist der Rekordgewinn?
Die 7,50-Prozent-Anleihe 2023/2028 der Deutschen Rohstoff (ISIN DE000A3510K1) notiert am Donnerstag über 103 Prozent. Nach Rekordzahlen für die ersten neun Monate und angehobener Prognose fragt sich der Markt, wie robust das Ergebnis bei schwankendem Ölpreis ist.
Steckbrief
- Emittent
- Deutsche Rohstoff AG, Mannheim
- Anleihe
- 7,50 % Anleihe 2023/2028
- ISIN / WKN
- DE000A3510K1 / A3510K
- Fälligkeit
- 27. September 2028
- Zinstermine
- 27. März und 27. September
- Stückelung
- 1.000 €
- Rating
- keines
Stand: 26.11.2026, Kurse 26.11.2026 laut onvista, Uhrzeit nach Seitenangabe (vermutlich MEZ); Konzernzahlen Stand 30.09.2026
Der Unterschied zwischen Kupon und Rendite ist hier gut zu sehen: Der Kupon von 7,50 Prozent ist der feste Zins auf den Nennwert von 1.000 Euro. Wer die Anleihe heute zu 103,65 Prozent kauft, zahlt einen Aufschlag, der bis zur Rückzahlung zu 100 Prozent verloren geht, und erhält deshalb eine geringere Rendite von 5,38 Prozent. Die laufende Verzinsung, also Kupon geteilt durch Kurs, liegt bei 7,23 Prozent. Die Duration, ein Maß für die Zinsempfindlichkeit, beträgt gut 1,6 Jahre; die Restlaufzeit der Anleihe ist mit unter zwei Jahren kurz. Das Volumen der Deutschen Rohstoff Anleihe geben die Quellen unterschiedlich an, laut Anleihen-Finder 140 Millionen Euro nach einer Aufstockung im Jahr 2025.
Zahlen
Wie stark waren die Zahlen der Deutschen Rohstoff in den ersten neun Monaten?
Der Öl- und Gasförderer, der vor allem in den USA tätig ist, hat am 17. November Rekordzahlen vorgelegt. Das Konzernergebnis nach Minderheiten stieg von 22,0 auf 200,1 Millionen Euro, das EBITDA von 101,7 auf 328,7 Millionen Euro, der Umsatz um 48 Prozent auf 221,7 Millionen Euro. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 112 Millionen Euro, ein EBITDA von rund 124 Millionen Euro und ein Ergebnis von rund 65 Millionen Euro.
|Kennzahl
|9M 2026 / Prognose
|Vorjahr / zuvor
|Umsatz
|221,7 Mio. €
|150,1 Mio. €
|EBITDA
|328,7 Mio. €
|101,7 Mio. €
|Konzernergebnis (nach Minderheiten)
|200,1 Mio. €
|22,0 Mio. €
|Prognose Umsatz 2026
|340 bis 360 Mio. €
|300 bis 320 Mio. €
|Prognose EBITDA 2026
|420 bis 440 Mio. €
|380 bis 400 Mio. €
|Eigenkapitalquote
|45,2 %
|–
Alle Angaben laut Unternehmensmitteilung. Prognose für das Gesamtjahr 2026, angehoben am 27.10.2026; die Prognose basiert auf einem WTI-Ölpreis von 95 US-Dollar für November und Dezember.
Quelle: Deutsche Rohstoff AG, Mitteilung vom 17.11.2026 (über Anleihen-Finder)
Auffällig ist, dass das EBITDA mit 328,7 Millionen Euro über dem Umsatz von 221,7 Millionen Euro liegt. Das ist bei einem reinen Förderer ungewöhnlich und deutet auf Ergebniseffekte außerhalb des laufenden Geschäfts hin; die ausgewerteten Texte erklären es nicht. Für die Bewertung der Zinsdeckung ist das wichtig, weil nachhaltige Ergebnisse zählen, nicht einmalige. Der operative Mittelzufluss lag in den neun Monaten bei 153,1 Millionen Euro.
Ölpreis
Wie abhängig ist die Anleihe vom Ölpreis?
Die Zahlungsfähigkeit eines Rohstoffförderers hängt stark vom Preis des geförderten Öls ab. Die Prognose der Deutschen Rohstoff unterstellt für November und Dezember einen WTI-Preis von 95 US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro, ein EBITDA von rund 100 Millionen Euro und eine Förderung von rund 26.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Fällt der Ölpreis deutlich, sinken diese Werte. Die OPEC+ kommt am 29. November zusammen, was den Markt kurzfristig bewegen kann.
Auf der Bilanzseite stehen liquide Mittel einschließlich kurzfristiger Wertpapiere von rund 143,1 Millionen Euro zum 30. September, was etwa der Größenordnung des Anleihevolumens entspricht. Das Eigenkapital hat sich binnen zwölf Monaten von 213,3 auf 426,2 Millionen Euro verdoppelt, die Eigenkapitalquote liegt bei 45,2 Prozent. Weitere Verbindlichkeiten, etwa gegenüber Banken, und die Zinsdeckung nennen die Quellen nicht.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Der Quartalsbericht soll laut Unternehmen in Kürze erscheinen und zeigen, wie sich Cashflow und Verschuldung entwickelt haben. Der nächste Zinstermin der Anleihe ist der 27. März 2027, die Rückzahlung folgt am 27. September 2028. Wer Mittelstandsanleihen vergleicht, achtet neben Kupon und Rendite auf Besicherung, Kündigungsrechte und Kennzahlen wie Zinsdeckung. Die Anleihe notiert nach Angaben von fixed-income.org im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Börsenpreise können deshalb stark schwanken.
Häufige Fragen zur Deutsche Rohstoff Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Deutsche Rohstoff Anleihe? 7,50 Prozent fest, gezahlt halbjährlich am 27. März und 27. September; die Anleihe 2023/2028 hat die ISIN DE000A3510K1 und endet am 27. September 2028.
Wie hoch ist die Rendite der Anleihe aktuell? Laut onvista 5,38 Prozent bis zur Fälligkeit, berechnet mit einem Kurs von 103,70 Prozent (25. November 2026). Sie ändert sich mit dem Kurs.
Hat die Deutsche Rohstoff Anleihe ein Rating? Nein, laut Anleihen-Finder besteht kein Rating.
Wie sicher ist die Anleihe? Eine Garantie gibt es nicht. Anleihen tragen Emittenten- und Ausfallrisiko bis zum Totalverlust; bei einem Ölförderer kommt die Abhängigkeit vom Ölpreis hinzu.
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