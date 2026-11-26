Die Zahlungsfähigkeit eines Rohstoffförderers hängt stark vom Preis des geförderten Öls ab. Die Prognose der Deutschen Rohstoff unterstellt für November und Dezember einen WTI-Preis von 95 US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro, ein EBITDA von rund 100 Millionen Euro und eine Förderung von rund 26.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Fällt der Ölpreis deutlich, sinken diese Werte. Die OPEC+ kommt am 29. November zusammen, was den Markt kurzfristig bewegen kann.

Auf der Bilanzseite stehen liquide Mittel einschließlich kurzfristiger Wertpapiere von rund 143,1 Millionen Euro zum 30. September, was etwa der Größenordnung des Anleihevolumens entspricht. Das Eigenkapital hat sich binnen zwölf Monaten von 213,3 auf 426,2 Millionen Euro verdoppelt, die Eigenkapitalquote liegt bei 45,2 Prozent. Weitere Verbindlichkeiten, etwa gegenüber Banken, und die Zinsdeckung nennen die Quellen nicht.