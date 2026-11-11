Delivery Hero Aktie: Baemin bereitet Anlegern Sorgen

Die Delivery Hero-Aktie steht im November 2026 vor einer richtungsweisenden Phase. Einerseits bietet die geplante Übernahme durch Uber erhebliche strategische Perspektiven. Andererseits sorgen regulatorische Unsicherheiten und die jüngste Marktanteilsentwicklung der südkoreanischen Plattform Baemin für Risiken. Besonders die erneuten Marktanteilsverluste im Oktober zeigen, dass Delivery Hero seine Wettbewerbsposition in wichtigen Märkten weiter verteidigen muss. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 10. November 2026 das unveränderte Kursziel 41,50 Euro und hält am Rating "neutral" fest. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 36,81 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 12,7 Prozent. Die Chancen liegen vor allem in einer erfolgreichen Übernahme, möglichen Synergien und einer weiteren Verbesserung der operativen Profitabilität. Die Risiken betreffen insbesondere den Wettbewerb in Südkorea, mögliche regulatorische Auflagen und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob Delivery Hero seine operativen Fortschritte fortsetzen und gleichzeitig die strategischen Veränderungen erfolgreich bewältigen kann. Die aktuelle UBS-Aktienanalyse von Jo Barnet-Lamb zeigt: Das Kursziel 41,50 Euro eröffnet zwar rechnerisches Potenzial, doch für eine uneingeschränkt positive Einschätzung fehlen der Schweizer Großbank derzeit offenbar noch wichtige Voraussetzungen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.