Die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) steht vor einer entscheidenden Phase! Während der Berliner Essenslieferkonzern zunehmend von der geplanten Übernahme durch Uber geprägt wird, sorgt ausgerechnet einer seiner wichtigsten Auslandsmärkte für neue Unsicherheit. Die Schweizer Großbank UBS hat ihre aktuelle Aktienanalyse veröffentlicht und bestätigt das Kursziel 41,50 Euro. Analyst Jo Barnet-Lamb hält allerdings unverändert am Rating "neutral" fest. Der Grund: Die Marktanteilsentwicklung der südkoreanischen Lieferplattform Baemin liefert weiterhin keine überzeugende Entwarnung. Am Mittwoch notiert die Delivery Hero-Aktie auf Xetra bei 36,81 Euro und verliert 0,2 Prozent. Gegenüber diesem Kurs signalisiert das Kursziel 41,50 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 12,7 Prozent. Doch während Anleger auf mögliche Kursgewinne hoffen, rücken zwei entscheidende Fragen in den Mittelpunkt: Kann Delivery Hero seine Wettbewerbsposition in Südkorea stabilisieren? Und welche Auswirkungen hat die geplante Übernahme durch Uber auf die weitere Entwicklung der Aktie?
Delivery Hero Aktie: Baemin bereitet Anlegern Sorgen
Uber-Übernahme und Südkorea-Risiken - was jetzt zählt!
UBS bleibt vorsichtig: Jo Barnet-Lamb bestätigt Rating "neutral"
Die aktuelle Delivery Hero-Aktienanalyse von UBS stammt vom 10. November 2026. Analyst Jo Barnet-Lamb bestätigt das Kursziel 41,50 Euro und hält unverändert am Rating "neutral" fest. Damit signalisiert die Schweizer Großbank trotz eines rechnerischen Aufwärtspotenzials von 12,7 Prozent keine ausdrückliche Kaufempfehlung. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Marktanteilsentwicklung von Baemin, der südkoreanischen Essenslieferplattform von Delivery Hero. Jo Barnet-Lamb verweist darauf, dass Baemin im Oktober erneut Marktanteile verloren hat. Dadurch wurde die Erholung aus dem September teilweise wieder zunichtegemacht. Diese Entwicklung ist für die Einschätzung von UBS besonders wichtig, weil Südkorea zu den bedeutenden Märkten von Delivery Hero gehört. Die aktuelle Aktienanalyse zeigt damit einen entscheidenden Unterschied zwischen kurzfristiger Kursperspektive und fundamentaler Geschäftsentwicklung. Das Kursziel 41,50 Euro lässt zwar Spielraum nach oben, doch das Rating "neutral" unterstreicht die weiterhin bestehenden Unsicherheiten.
Delivery Hero-Aktie: 12,7 Prozent Potenzial bis zum Kursziel 41,50 Euro
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 36,81 Euro liegt das unveränderte Kursziel 41,50 Euro um 4,69 Euro über dem Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 12,7 Prozent. Für Anleger ist diese Differenz durchaus interessant. Allerdings bedeutet ein Kursziel oberhalb des aktuellen Aktienkurses nicht automatisch, dass ein Analyst zum Kauf rät. Genau das verdeutlicht die Aktienanalyse von UBS. Jo Barnet-Lamb bestätigt das Rating "neutral" und bleibt damit zurückhaltender als Analysten, die Delivery Hero ausdrücklich zum Kauf empfehlen. Für die weitere Kursentwicklung dürften insbesondere die geplante Uber-Übernahme, die regulatorischen Genehmigungen und die operative Entwicklung der wichtigsten Auslandsmärkte entscheidend sein. Hinzu kommt die Frage, ob Delivery Hero seine Profitabilität nachhaltig verbessern kann. Das Kursziel 41,50 Euro stellt eine Analystenschätzung dar und ist keine Garantie für zukünftige Kursgewinne.
Baemin verliert Marktanteile: Südkorea wird zum Sorgenkind
Die wichtigste Aussage der aktuellen UBS-Aktienanalyse betrifft die südkoreanische Lieferplattform Baemin. Analyst Jo Barnet-Lamb hat aktuelle Marktstatistiken ausgewertet und festgestellt, dass der Marktanteil von Baemin im Oktober wieder etwas zurückgegangen ist. Besonders problematisch erscheint diese Entwicklung, weil sich die Wettbewerbsposition im September zunächst verbessert hatte. Damals war der Marktanteil gegenüber August um 0,6 Prozentpunkte auf 60,5 Prozent gestiegen. Die jüngsten Oktoberzahlen deuten darauf hin, dass diese Erholung nicht vollständig nachhaltig war. Für Delivery Hero ist dies ein wichtiges Warnsignal. Südkorea gehört zu den bedeutenden Märkten des Konzerns und ist von intensivem Wettbewerb geprägt. Marktanteilsverluste können langfristig die Bestellvolumina, die Preissetzungsmacht und die Profitabilität beeinträchtigen. Entscheidend wird sein, ob Baemin seine Position durch attraktive Angebote, bessere Dienstleistungen und eine stärkere Kundenbindung stabilisieren kann. Jo Barnet-Lamb von UBS sieht derzeit offenbar noch keine ausreichenden Gründe für eine optimistischere Bewertung.
Warum der Wettbewerb in Südkorea so gefährlich ist
Der südkoreanische Markt für Essenslieferungen gehört zu den besonders wettbewerbsintensiven digitalen Dienstleistungsmärkten. Verbraucher erwarten schnelle Lieferungen, attraktive Preise und eine große Auswahl an Restaurants. Gleichzeitig investieren konkurrierende Plattformen erhebliche Summen in Werbung, Kundenbindung und Lieferangebote. Für Delivery Hero entsteht daraus ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld. Um Marktanteile zu verteidigen, könnte Baemin gezwungen sein, zusätzliche Rabatte oder günstigere Lieferbedingungen anzubieten. Solche Maßnahmen können kurzfristig die Nachfrage unterstützen, aber gleichzeitig die Profitabilität belasten. Umgekehrt könnte ein Verzicht auf aggressive Preisaktionen weitere Marktanteilsverluste verursachen. Genau in diesem Spannungsfeld liegt eines der wichtigsten Risiken für Delivery Hero. Eine stabile Marktposition ist besonders wertvoll, wenn sie ohne dauerhaft hohe Subventionen verteidigt werden kann. Für die UBS-Aktienanalyse von Jo Barnet-Lamb ist deshalb nicht allein die absolute Marktanteilsgröße entscheidend, sondern auch deren Entwicklung. Das Rating "neutral" und das Kursziel 41,50 Euro spiegeln diese vorsichtige Haltung wider.
Uber-Übernahme: Delivery Hero steht vor einem historischen Umbruch
Neben der operativen Entwicklung in Südkorea bestimmt die geplante Übernahme durch Uber zunehmend die Perspektiven der Delivery Hero-Aktie. Nach den jüngsten Angaben hat sich Uber bereits rund 66,56 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert. Damit verfügt der US-Konzern über eine deutliche Mehrheit der Aktien. Für Delivery Hero könnte dies den Beginn einer grundlegenden strategischen Neuordnung markieren. Eine Verbindung mit Uber würde zwei international bedeutende Plattformunternehmen zusammenführen und könnte erhebliche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit eröffnen. Dazu gehören gemeinsame technologische Entwicklungen, effizientere Prozesse und eine stärkere internationale Marktposition. Allerdings ist der Abschluss der Transaktion weiterhin von den maßgeblichen rechtlichen und regulatorischen Voraussetzungen abhängig. Die zusätzliche Annahmefrist läuft nach den veröffentlichten Angaben bis zum 24. November 2026. Für Anleger ist deshalb entscheidend, welche weiteren Schritte folgen und welche Bedingungen für die Transaktion gelten. Die Delivery Hero-Aktie wird dadurch nicht ausschließlich anhand ihrer operativen Geschäftsentwicklung bewertet, sondern zunehmend auch anhand der erwarteten Übernahmebedingungen.
Jo Barnet-Lamb sieht regulatorische Risiken im Mittelpunkt
Bereits in einer früheren UBS-Aktienanalyse vom 28. Oktober 2026 hatte Jo Barnet-Lamb die regulatorischen Unsicherheiten rund um die Uber-Übernahme hervorgehoben. Obwohl sich Delivery Hero operativ grundsätzlich positiv entwickelte, bezeichnete der UBS-Analyst die Genehmigung der Transaktion als wesentlichen Unsicherheitsfaktor. Diese Einschätzung bleibt auch für die aktuelle Aktienanalyse relevant. Große Zusammenschlüsse internationaler Plattformunternehmen können von Wettbewerbsbehörden besonders sorgfältig geprüft werden. Dabei geht es unter anderem um Marktanteile, mögliche Auswirkungen auf Verbraucher und die Wettbewerbsbedingungen für Restaurants und Lieferpartner. Sollten Behörden zusätzliche Auflagen verlangen oder sich Genehmigungen verzögern, könnte dies die weitere Entwicklung beeinflussen. Gleichzeitig könnte eine erfolgreiche Übernahme strategische Chancen eröffnen. Für Anleger entsteht daraus eine Situation, in der operative Kennzahlen und regulatorische Entscheidungen gleichermaßen wichtig sind. UBS bestätigt deshalb weiterhin das Rating "neutral" und das Kursziel 41,50 Euro. Jo Barnet-Lamb bleibt damit trotz möglicher positiver Entwicklungen vorsichtig.
Delivery Hero: Starke operative Entwicklung trifft auf neue Unsicherheit
Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass Delivery Hero trotz der Herausforderungen in einzelnen Märkten operative Fortschritte erzielt hat. Bereits nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal hatte UBS die Geschäftsentwicklung grundsätzlich positiv beurteilt. Besonders wichtig ist dabei die Fähigkeit des Konzerns, seine Umsätze und Bestellvolumina in eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität umzuwandeln. Essenslieferplattformen stehen seit Jahren vor der Herausforderung, Wachstum und Wirtschaftlichkeit miteinander zu verbinden. Eine hohe Zahl an Bestellungen ist wirtschaftlich nur dann attraktiv, wenn die damit verbundenen Einnahmen die Kosten für Technologie, Marketing, Kundenservice und Lieferlogistik ausreichend übersteigen. Für Delivery Hero ist deshalb die Verbesserung der operativen Effizienz besonders wichtig. Gleichzeitig können Marktanteilsverluste in bedeutenden Regionen diese Fortschritte beeinträchtigen. Die aktuelle Aktienanalyse von Jo Barnet-Lamb macht deutlich, dass UBS die positive Geschäftsentwicklung anerkennt, aber weiterhin wesentliche Risiken sieht.
Profitabilität statt Wachstum um jeden Preis
Für Delivery Hero hat sich die strategische Ausgangslage in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Während früher vor allem die Expansion in neue Märkte und das Wachstum der Bestellzahlen im Mittelpunkt standen, achten Anleger inzwischen wesentlich stärker auf Profitabilität und Zahlungsmittelüberschüsse. Diese Veränderung ist für das Geschäftsmodell entscheidend. Hohe Marketingausgaben und umfangreiche Kundenrabatte können zwar zusätzliche Bestellungen generieren, führen aber nicht zwangsläufig zu nachhaltigen Gewinnen. Langfristig muss Delivery Hero beweisen, dass seine Plattformen auch ohne dauerhaft aggressive Subventionen wirtschaftlich erfolgreich betrieben werden können. Besonders in Südkorea ist diese Herausforderung groß. Ein intensiver Preiskampf könnte die operative Verbesserung verzögern. Andererseits können effizientere Lieferprozesse, digitale Dienstleistungen und eine stärkere Kundenbindung die Wirtschaftlichkeit unterstützen. Für die Delivery Hero-Aktie ist deshalb nicht allein entscheidend, wie viele Bestellungen abgewickelt werden, sondern wie profitabel diese Bestellungen tatsächlich sind. Das Rating "neutral" von UBS verdeutlicht, dass Jo Barnet-Lamb die Chancen und Risiken derzeit ausgewogen beurteilt.
Welche Chancen bietet die Übernahme durch Uber?
Eine erfolgreiche Übernahme könnte Delivery Hero langfristig neue strategische Möglichkeiten eröffnen. Uber verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Plattformgeschäft und ist international sowohl im Mobilitätsmarkt als auch bei Essenslieferungen aktiv. Eine stärkere Zusammenarbeit könnte Synergien bei Technologie, Datenanalyse und operativen Prozessen ermöglichen. Auch gemeinsame Investitionen in digitale Dienstleistungen und die Optimierung von Liefernetzwerken könnten wirtschaftliche Vorteile schaffen. Allerdings sollten Anleger solche Möglichkeiten nicht mit bereits realisierten Gewinnen verwechseln. Synergien müssen zunächst identifiziert, umgesetzt und wirtschaftlich nachgewiesen werden. Zudem können Integrationskosten entstehen. Die weitere Entwicklung hängt auch davon ab, welche regulatorischen Bedingungen für den Zusammenschluss gelten. Für bestehende Aktionäre sind darüber hinaus die konkreten Übernahmebedingungen entscheidend. Die UBS-Aktienanalyse von Jo Barnet-Lamb berücksichtigt diese Unsicherheiten. Das Kursziel 41,50 Euro und das Rating "neutral" zeigen, dass die Schweizer Großbank derzeit keine uneingeschränkt optimistische Position einnimmt.
Die größten Risiken für die Delivery Hero-Aktie
Die Risiken der Delivery Hero-Aktie sind vielfältig. Erstens könnte sich der Wettbewerb in Südkorea weiter verschärfen. Zusätzliche Marktanteilsverluste von Baemin würden die langfristigen Ertragsaussichten belasten. Zweitens könnten aggressive Preisaktionen die Profitabilität beeinträchtigen. Drittens bleibt die geplante Uber-Übernahme mit regulatorischen Unsicherheiten verbunden. Viertens könnten Verzögerungen oder zusätzliche Auflagen die wirtschaftlichen Erwartungen verändern. Fünftens hängt die Profitabilität von Delivery Hero wesentlich davon ab, ob die Plattformen ihre operativen Kosten dauerhaft kontrollieren können. Sechstens können wirtschaftliche Schwächephasen die Bestellhäufigkeit der Verbraucher beeinträchtigen. Siebtens unterliegt das internationale Geschäft unterschiedlichen regulatorischen und wettbewerblichen Rahmenbedingungen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, dass Delivery Hero seine operative Entwicklung stabilisiert und gleichzeitig die strategischen Veränderungen erfolgreich bewältigt. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb bleibt vor diesem Hintergrund vorsichtig und bestätigt das Rating "neutral" sowie das Kursziel 41,50 Euro.
Welche Chancen könnten den Aktienkurs unterstützen?
Trotz der bestehenden Risiken bietet Delivery Hero interessante Perspektiven. Erstens könnte eine erfolgreiche Uber-Übernahme strategische Synergien ermöglichen. Zweitens könnte eine Stabilisierung des Baemin-Marktanteils die Unsicherheit im wichtigen südkoreanischen Geschäft verringern. Drittens eröffnet eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität zusätzliche Bewertungsmöglichkeiten. Viertens könnten effizientere Lieferprozesse die Kostenstruktur verbessern. Fünftens bietet die internationale Präsenz Zugang zu unterschiedlichen Wachstumsmärkten. Sechstens könnten neue digitale Dienstleistungen zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Besonders wichtig ist jedoch die Umsetzung dieser Chancen. Die Börse bewertet nicht allein mögliche Zukunftsszenarien, sondern zunehmend auch deren Eintrittswahrscheinlichkeit. Das Kursziel 41,50 Euro von UBS liegt rund 12,7 Prozent über dem aktuellen Xetra-Kurs. Dennoch bestätigt Jo Barnet-Lamb lediglich das Rating "neutral". Diese Kombination zeigt, dass rechnerisches Kurspotenzial und eine vorsichtige Gesamteinschätzung durchaus miteinander vereinbar sind.
Bewertung: Ist die Delivery Hero-Aktie bei 36,81 Euro attraktiv?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 36,81 Euro erscheint die Delivery Hero-Aktie im Vergleich zum UBS-Kursziel von 41,50 Euro rechnerisch günstiger bewertet. Allerdings hängt die tatsächliche Attraktivität wesentlich von der weiteren Geschäftsentwicklung und den Bedingungen der geplanten Übernahme ab. Besonders wichtig ist die Frage, ob Delivery Hero seine Profitabilität nachhaltig steigern kann. Eine hohe Marktposition allein reicht dafür nicht aus. Ebenso entscheidend sind stabile Kundenbeziehungen, wirtschaftlich sinnvolle Marketingausgaben und eine effiziente Lieferlogistik. Hinzu kommt die Unsicherheit über die zukünftige Unternehmensstruktur. Die geplante Übernahme durch Uber kann den Bewertungsrahmen erheblich beeinflussen. Anleger sollten deshalb nicht allein auf die Differenz zwischen aktuellem Kurs und Analystenkursziel schauen. Das Rating "neutral" von UBS signalisiert, dass Jo Barnet-Lamb trotz des Kursziels 41,50 Euro weiterhin Gründe für Zurückhaltung sieht.
Fazit: Delivery Hero-Aktie mit 12,7 Prozent Potenzial – UBS bleibt zurückhaltend
Die Delivery Hero-Aktie steht im November 2026 vor einer richtungsweisenden Phase. Einerseits bietet die geplante Übernahme durch Uber erhebliche strategische Perspektiven. Andererseits sorgen regulatorische Unsicherheiten und die jüngste Marktanteilsentwicklung der südkoreanischen Plattform Baemin für Risiken. Besonders die erneuten Marktanteilsverluste im Oktober zeigen, dass Delivery Hero seine Wettbewerbsposition in wichtigen Märkten weiter verteidigen muss. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 10. November 2026 das unveränderte Kursziel 41,50 Euro und hält am Rating "neutral" fest. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 36,81 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 12,7 Prozent. Die Chancen liegen vor allem in einer erfolgreichen Übernahme, möglichen Synergien und einer weiteren Verbesserung der operativen Profitabilität. Die Risiken betreffen insbesondere den Wettbewerb in Südkorea, mögliche regulatorische Auflagen und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob Delivery Hero seine operativen Fortschritte fortsetzen und gleichzeitig die strategischen Veränderungen erfolgreich bewältigen kann. Die aktuelle UBS-Aktienanalyse von Jo Barnet-Lamb zeigt: Das Kursziel 41,50 Euro eröffnet zwar rechnerisches Potenzial, doch für eine uneingeschränkt positive Einschätzung fehlen der Schweizer Großbank derzeit offenbar noch wichtige Voraussetzungen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
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