CTS EVENTIM Aktie: Ausverkauf! Ist der Kursrutsch übertrieben?

Die CTS EVENTIM-Aktie steht vor einer besonders spannenden Phase. Während der aktuelle Xetra-Kurs bei 60,95 Euro liegt und die Aktie 5,4 % verliert, bestätigt Bernstein Research seine positive Einschätzung. Analystin Annick Maas senkt in ihrer CTS EVENTIM-Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Kursziel lediglich von 85 auf 84 Euro und hält am Rating "outperform" fest. Die moderate Kurszielanpassung erklärt sich vor allem durch niedrigere Gewinnschätzungen angesichts hoher Vergleichswerte im Live-Entertainment-Geschäft. Gleichzeitig bleiben die fundamentalen Perspektiven interessant. Im ersten Halbjahr 2026 steigerte CTS EVENTIM seinen Umsatz um 16,9 % und das bereinigte EBITDA um 12,4 %. Das Ticketing-Geschäft erwirtschaftet weiterhin hohe Margen, während Live Entertainment international expandiert. Der wichtigste Termin ist nach Einschätzung von Annick Maas jedoch der Kapitalmarkttag am 20. November. Dort muss CTS EVENTIM überzeugend erklären, wie das Unternehmen seine finanziellen Mittel zwischen Veranstaltungsstätten, Übernahmen und Aktionärsrenditen aufteilen will. Gegenüber dem aktuellen Kurs signalisiert das Kursziel 84 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 37,8 %. Das ist attraktiv, aber keine Garantie für steigende Kurse. Entscheidend wird sein, ob das Management die Erwartungen an langfristiges Gewinnwachstum und Kapitaldisziplin erfüllen kann. Bernstein Research bleibt mit dem Rating "outperform" optimistisch. Für Anleger lautet die entscheidende Frage: Ist der aktuelle Kursrutsch bereits die Eintrittskarte zur nächsten Rally – oder beginnt die eigentliche Vorstellung erst am 20. November?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026