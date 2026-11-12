CoreWeave Aktie: KI-Boom trifft auf massive Bewertungssorgen!

Truist habe das Kursziel für die CoreWeave-Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker-Symbol: I1V, NASDAQ-Symbol: CRWV) deutlich von bislang 165 auf 115 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. CoreWeave habe trotz zunehmender Sorgen über die Finanzierung des Unternehmens und regulatorische bzw. politische Risiken ein außergewöhnlich starkes Quartal abgeliefert. Nahezu sämtliche operativen Geschäftstrends würden sich in die richtige Richtung entwickeln. Dies unterstreiche die grundsätzlich positive Geschäftsentwicklung des auf KI-Recheninfrastruktur spezialisierten Unternehmens. Allerdings habe sich die Stimmung gegenüber der gesamten Branche inzwischen erheblich eingetrübt. Truist reagiere darauf mit einer deutlich vorsichtigeren Bewertung. Konkret senke das Analysehaus den für die Bewertung angesetzten Multiplikator des Unternehmenswerts (Enterprise Value) zum erwarteten operativen Ergebnis (EBIT) von bislang 29 auf nur noch 20. Diese Reduzierung des Bewertungsmultiplikators sei der wesentliche Grund für die deutliche Kurszielsenkung.