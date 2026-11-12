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CoreWeave Aktie: 168% Wachstum! KI-Spezialist überzeugt Analysten nach Q3

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 14:04 1 Min. Rosenblatt Securities

Nach den Quartalszahlen bestätigt Rosenblatt das Rating "buy" und zeigt sich von den Wachstumsperspektiven überzeugt. Das Umsatzwachstum hat sich deutlich beschleunigt, während innovative Finanzierungslösungen die Liquidität sichern sollen. Rosenblatt sieht in CoreWeave einen der reinsten Profiteure des historischen KI-Booms

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Die Analysten von Rosenblatt Securities raten die Aktie von CoreWeave Inc. (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, FSE: I1V, NASDAQ: CRWV) nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal unverändert zu kaufen und sehen das Kursziel bei 160 USD. Die Quartalsergebnisse, die Unternehmensprognose und die anschließende Telefonkonferenz hätten die entscheidenden Fragen beantwortet, die Anleger hätten klären müssen, um sich beim Kauf oder Halten einer der reinsten Anlagemöglichkeiten im stärksten Technologiezyklus seit dem Eisenbahnbau wohlzufühlen. Rosenblatt weise darauf hin, dass sich das Umsatzwachstum von CoreWeave von 112% im Jahresvergleich auf 168% im dritten Quartal beschleunigt habe. Das Analysehaus argumentiere zudem, dass CoreWeave seine Liquidität aus Kundenvorauszahlungen, "innovativen" kurzfristigeren Kreditfazilitäten mit verzögerter Inanspruchnahme, vorhandenen Barmitteln sowie dem operativen Cashflow beziehe - und nicht aus den unbesicherten Schuldtiteln, die zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hätten. ➡️ Kursziel 160 USD zuvor: "buy" ↔️ buy 11.11.2026 🏛️ Rosenblatt Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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