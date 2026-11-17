Der Haken liegt in Texas. Dort hat der Sandersville-Mieter Exklusivrechte auf bis zu 885 Megawatt bei CleanSpark, einen Mietvertrag gibt es aber noch nicht. Die gewählte Gouverneurin Gina Hinojosa, die am 19. Januar ihr Amt antritt, hatte im Wahlkampf einen Stopp für neue Rechenzentren ins Spiel gebracht. Der Bezirk Austin County, in dem CleanSpark den Standort Sealy betreibt, hat KI-Rechenzentren bereits im Juli pausiert. In den beiden Handelstagen nach der Wahl am 3. November fiel die CleanSpark Aktie – bei zugleich fallendem Bitcoin – von 8,15 auf 5,68 Dollar, ein Minus von rund 30 Prozent. These der Redaktion: Der Markt bewertet CleanSpark derzeit fast nur nach dem Bitcoin-Bestand und gibt dem gesicherten Meta-Vertrag kaum Kredit – solange Texas offen ist.