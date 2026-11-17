Die CleanSpark Aktie (Nasdaq: CLSK, ISIN US18452B2097) ist am Montag um 5,3 Prozent auf 6,30 Dollar gefallen und notiert damit nur noch knapp über ihrem Schlusstief von 5,68 Dollar vom 5. November. Auslöser ist der doppelte Gegenwind, der den Bitcoin-Miner seit Wochen trifft: Bitcoin rutschte am Wochenende bis auf 62.006 Dollar und kostet am Dienstagmittag laut CoinGecko rund 64.500 Dollar, zugleich verkaufen Anleger quer durch den Markt Aktien von Betreibern künftiger KI-Rechenzentren. Seit Jahresbeginn hat die CleanSpark Aktie fast 38 Prozent verloren, binnen eines Monats ein Viertel.
CleanSpark Aktie: Bitcoin deckt den halben Börsenwert, Kurs nahe Jahrestief – wann zählt der Meta-Deal?
Die CleanSpark Aktie hat am Montag 5,3 Prozent auf 6,30 Dollar verloren und seit Jahresbeginn fast 38 Prozent eingebüßt. Der Bitcoin-Rutsch auf rund 64.500 Dollar drückt den Miner, der Ausverkauf bei KI-Rechenzentren nimmt dem Umbau den Glanz. Dabei deckt der Bitcoin-Bestand mehr als die Hälfte des Börsenwerts – und ein 20-Jahres-Mietvertrag mit einer Meta-Tochter steht. Vor den Jahreszahlen Ende November wächst die Spannung.
CleanSpark Aktie unter Druck
Warum fällt die CleanSpark Aktie schneller als Bitcoin?
CleanSpark sitzt zwischen zwei Ausverkäufen. Als Bitcoin-Miner hängt der Umsatz am Bitcoin-Kurs, als angehender Rechenzentrumsbetreiber wird die Aktie wie ein KI-Infrastrukturwert gehandelt. Beides ist gerade aus der Mode.
Bitcoin hat in der vergangenen Woche 12,7 Prozent verloren, die sechste Verlustwoche in Folge, und liegt fast 49 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.080 Dollar. Dahinter steht ein Makro-Umfeld, das spekulativen Anlagen die Luft nimmt: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, die Märkte setzen auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember, der Dollar ist fest. Am Montag fiel die Nasdaq um 2,5 Prozent. Für einen Miner ist das eine gefährliche Mischung, denn die Einnahmen sinken mit dem Bitcoin-Preis, während Strom, Zinsen und Abschreibungen bleiben.
Wie hart das trifft, zeigt der sogenannte Hashprice, also der Tagesertrag pro Petahash Rechenleistung. Er lag Anfang November bei rund 33 Dollar. Allein der Bitcoin-Rückgang seither dürfte ihn nach Überschlag der Redaktion auf rund 28 Dollar gedrückt haben – in die Nähe des Rekordtiefs vom Juni. Schon im Quartal bis Ende Juni verdiente CleanSpark mit dem Mining laut einer Analyse der Plattform TIKR nur 52,5 Millionen Dollar Bruttogewinn, die Abschreibungen auf die Mining-Rechner betrugen 99,9 Millionen Dollar.
Bitcoin-Bestand und Bewertung
Ist der Bitcoin-Schatz in der CleanSpark Aktie eingepreist?
Hier liegt der Kern der Geschichte. CleanSpark hielt zum 30. September 13.530 Bitcoin. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs sind das rund 870 Millionen Dollar. Der Börsenwert liegt bei rund 1,6 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte der Bewertung ist damit rechnerisch durch Bitcoin gedeckt. Allerdings sind 3.475 dieser Coins als Sicherheit hinterlegt oder als Forderung gebucht, alle im Zusammenhang mit Derivategeschäften. Und weil CleanSpark seit Oktober keine monatlichen Produktionsberichte mehr veröffentlicht, ist der aktuelle Bestand offen.
Das letzte Monatsupdate zeigte einen Konzern im Umbau: Im September schürfte CleanSpark 529 Bitcoin, die Rechenleistung lag bei 50 Exahash pro Sekunde, von 1,8 Gigawatt Stromkapazität unter Vertrag waren 808 Megawatt im Einsatz. Gleichzeitig gab das Unternehmen 700 Bitcoin über ausgeübte Kaufoptionen zu durchschnittlich 72.928 Dollar ab. Seitdem berichtet CleanSpark nur noch quartalsweise, wie es bei Energie- und Rechenzentrumsfirmen üblich ist.
Umbau zum Rechenzentrum
Was bringt der Meta-Vertrag für die CleanSpark Aktie?
Die Gegenposition zum Bitcoin-Risiko steht in Georgia. Am Standort Sandersville baut CleanSpark einen 175-Megawatt-Campus für KI-Rechenzentren. Mieter ist Anviran, eine hundertprozentige Tochter von Meta Platforms, die Miete garantiert der Konzern. Der Vertrag läuft 20 Jahre und soll rund 6,6 Milliarden Dollar einbringen. Finanziert ist der Bau über Anleihen der Tochter CSDC Finance I über 2,276 Milliarden Dollar mit 7,875 Prozent Zins und Laufzeit bis 2031. Damit sei Sandersville bis zur Fertigstellung voll finanziert, ohne neue Aktien auszugeben, betont das Management. Die erste Halle soll allerdings erst Ende 2027 in Betrieb gehen.
The demand for power and land, with the certainty to build, remains relentless.
Der Haken liegt in Texas. Dort hat der Sandersville-Mieter Exklusivrechte auf bis zu 885 Megawatt bei CleanSpark, einen Mietvertrag gibt es aber noch nicht. Die gewählte Gouverneurin Gina Hinojosa, die am 19. Januar ihr Amt antritt, hatte im Wahlkampf einen Stopp für neue Rechenzentren ins Spiel gebracht. Der Bezirk Austin County, in dem CleanSpark den Standort Sealy betreibt, hat KI-Rechenzentren bereits im Juli pausiert. In den beiden Handelstagen nach der Wahl am 3. November fiel die CleanSpark Aktie – bei zugleich fallendem Bitcoin – von 8,15 auf 5,68 Dollar, ein Minus von rund 30 Prozent. These der Redaktion: Der Markt bewertet CleanSpark derzeit fast nur nach dem Bitcoin-Bestand und gibt dem gesicherten Meta-Vertrag kaum Kredit – solange Texas offen ist.
Vergleich mit der Konkurrenz
Wie schlägt sich CleanSpark gegen MARA, Riot und IREN?
|Aktie
|Schluss 16.11.
|Montag
|1 Monat
|seit 1.1.
|Lage
|CleanSpark
|6,30 $
|−5,3 %
|−25,0 %
|−37,7 %
|Meta-Mietvertrag Georgia, Texas offen
|IREN
|16,39 $
|−9,8 %
|−39,3 %
|−56,6 %
|Finanzierungslücke für 2027
|Cipher
|6,54 $
|−4,7 %
|−27,2 %
|−55,7 %
|Texas-Standorte unter Druck
|Hut 8
|53,23 $
|−7,5 %
|−21,4 %
|+15,9 %
|Texas-Genehmigungen unsicher
|MARA¹
|6,99 $
|–
|−7,2 %
|−22,2 %
|13.597 Bitcoin verkauft
|Riot¹
|17,52 $
|–
|+27,7 %
|+38,3 %
|20-Jahres-Vertrag für KI-Kapazität
Kurse in US-Dollar, Nasdaq. ¹ Montagsschluss nicht belegt; Kurs und Veränderungen auf Basis des Schlusskurses vom Freitag, 13.11. MARA lag am Montagmorgen laut 24/7 Wall St. rund 7 % im Minus. Veränderungen: Rechnung der Redaktion.
Quelle: Quiver Quant, Motley Fool, Zacks/Yahoo Finance; Unternehmensangaben
Der Vergleich zeigt, wie stark der Markt zwischen den Minern unterscheidet. IREN fiel am Montag auf ein 52-Wochen-Tief, weil Anleger an der Finanzierung der Ausbaupläne für 2027 zweifeln. MARA hat 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar verkauft und damit Kredite abgelöst. Riot dagegen liegt seit Jahresbeginn deutlich im Plus: Der Konzern hat 191 Megawatt in Texas für 20 Jahre an einen KI-Kunden vermietet, laut Bloomberg Anthropic. Die Lehre für die CleanSpark Aktie: Belohnt wird, wer unterschriebene KI-Verträge in großem Stil vorweisen kann – und wessen Finanzierung steht.
Termine
Was müssen Anleger der CleanSpark Aktie jetzt beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze
Starke Zahlen stützen die Erwartung einer Zinserhöhung – Gegenwind für Bitcoin und Miner.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller
Jedes Signal zu Zinsschritten bewegt Bitcoin und die CleanSpark Aktie.
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Taktgeber für alle KI-Infrastrukturwerte, auch für Miner im Umbau zum Rechenzentrum.
Mittwoch und Donnerstag: Fed-Protokoll und Anthropic-Börsengang
Der Börsengang kann Liquidität aus spekulativen Anlagen ziehen – oder dem Rechenzentrumsthema neuen Schwung geben.
Voraussichtlich 24. November: CleanSpark-Zahlen zum Geschäftsjahr
Erste Quartalszahlen ohne Monatsberichte: Bitcoin-Bestand, Mining-Kosten und Fortschritt in Texas. Der Konsens laut Zacks: 120,4 Millionen Dollar Umsatz und ein Verlust von 0,36 Dollar je Aktie im Schlussquartal.
Häufige Fragen zur CleanSpark Aktie
Wie steht die CleanSpark Aktie aktuell?
Die CleanSpark Aktie schloss am Montag, 16. November 2026, an der Nasdaq bei 6,30 Dollar, 5,3 Prozent tiefer als am Freitag. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 37,7 Prozent.
Wie viele Bitcoin besitzt CleanSpark?
Zum 30. September hielt CleanSpark 13.530 Bitcoin, beim aktuellen Bitcoin-Kurs rund 870 Millionen Dollar. Davon waren 3.475 als Sicherheit hinterlegt oder als Forderung gebucht. Neuere Zahlen dürften erst mit den Jahreszahlen kommen.
Wann legt CleanSpark Zahlen vor?
Das Geschäftsjahr endete am 30. September. Die Zahlen werden für Ende November erwartet, Datenanbieter nennen den 24. November; eine Bestätigung des Unternehmens lag zunächst nicht vor.
Gibt es eine CleanSpark Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind der Bitcoin-Kurs, die Lage in Texas und die Zahlen zum Geschäftsjahr.
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