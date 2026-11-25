Die CleanSpark Aktie (Ticker CLSK, ISIN US18452B2097) stand vor den Zahlen unter Druck: Am Dienstag, 24.11.2026, verlor das Papier 7,5 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Minus von 55 Prozent (The Block). Die Bilanz für das Geschäftsjahr bis 30. September 2026 bestätigte die Sorgen: Nettoverlust 987,1 Millionen Dollar nach einem Gewinn von rund 365 Millionen Dollar im Vorjahr, Umsatz 576,5 Millionen Dollar. Der Bitcoin Kurs notiert am Mittwochmorgen bei rund 59.200 Dollar (CoinGecko, 09:41 Uhr MEZ).

Die zentrale Nachricht steckt in der Telefonkonferenz: CleanSpark will nahezu alle neu geminten Bitcoin verkaufen, um die Betriebskosten zu decken. Ein Bitcoin-Miner, der seine Coins nicht mehr hortet, sendet ein Signal an alle Krypto-Aktien der Branche.