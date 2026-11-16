Vorsicht vor den Zahlen: Wells-Fargo-Analyst Daniel Welden führt die Bullish-Aktie mit „Equal Weight“ und senkt das Kursziel von 35 auf 28 US-Dollar. Zum Kurs von 21,15 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 32 Prozent. Bullish betreibt eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte und gehört der Mediengruppe CoinDesk.
Bullish-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Daniel Welden bleibt bei „Equal Weight“ – Kursziel sinkt auf 28 Dollar
Wells-Fargo-Analyst Daniel Welden führt die Aktie von Bullish mit „Equal Weight“ und senkt das Kursziel von 35 auf 28 US-Dollar. Zum Kurs von 21,15 US-Dollar sind das rund 32 Prozent Potenzial. Die Kryptobörse legt am 18. November Zahlen vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bullish
- Handelssymbol
- BLSH (NYSE)
- Analyst
- Daniel Welden
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Equal Weight
- Kursziel
- 28 US-Dollar (zuvor 35 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Bullish-Aktie
Krypto-Flaute – Welden senkt das Ziel
Daniel Welden nimmt sein Kursziel kurz vor den Quartalszahlen deutlich zurück.
Bullish legt die Zahlen zum dritten Quartal am 18. November vor. Die Aktie hat im laufenden Jahr deutlich an Wert verloren.
Im dritten Quartal lag der durchschnittliche Schlusskurs laut Unternehmen bei 29,09 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Daniel Welden zu lesen ist:
Stabile Umsätze
Im zweiten Quartal lag der bereinigte Umsatz bei 92,6 Millionen US-Dollar, das Handelsvolumen bei 131 Milliarden US-Dollar.
Großer Zukauf
Bullish übernimmt für 4,2 Milliarden US-Dollar den Dienstleister Equiniti und will Wertpapiere auf der Blockchain verwalten.
Abhängig vom Kryptomarkt
Die Handelsvolumen schwanken stark mit den Kursen von Bitcoin und Co.
Neue Produkte
Optionen und Tokenisierung sollen das Geschäft breiter aufstellen.
Zahlen als nächster Test
Die Quartalszahlen am 18. November dürften zeigen, wie stark die schwächere Kryptostimmung das Geschäft belastet.
Die Equiniti-Übernahme soll Bullish unabhängiger vom reinen Handel machen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Daniel Welden. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 28 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bullish (BLSH): Halten, Kursziel 28,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Daniel Welden, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Daniel Welden, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.