Die Bullish Aktie (Ticker BLSH, NYSE) hat am Mittwoch, 18. November 2026, die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt: Der bereinigte Umsatz stieg um 10 Prozent auf 84,4 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA um 24 Prozent auf 35,6 Millionen Dollar. Vorbörslich lag die Aktie laut CoinDesk bei 21,38 Dollar, ein Plus von rund 7 Prozent (7:25 Uhr New Yorker Zeit, 13:25 Uhr MEZ). Der ausgewiesene Nettogewinn von 576,3 Millionen Dollar stammt fast vollständig aus der Neubewertung digitaler Vermögenswerte. Wer nach der Bullish Aktie und dem Bitcoin Kurs sucht, will wissen: Was bleibt davon im operativen Geschäft?
Bullish Aktie: Nettogewinn 576 Millionen Dollar, bereinigt nur 18,7 Millionen – wie viel Gewinn steckt wirklich im Krypto-Börsenbetreiber?
Die Bullish Aktie (BLSH) reagiert auf die Q3-Zahlen: Der bereinigte Umsatz steigt um 10 Prozent auf 84,4 Millionen Dollar, der Nettogewinn von 576,3 Millionen Dollar stammt fast ganz aus Neubewertungen digitaler Vermögenswerte. Dazu 300-Millionen-Rückkauf und Equiniti-Übernahme im Januar.
Q3 2026
Was sagen die Zahlen der Bullish Aktie wirklich aus?
Der Unterschied zwischen 576,3 und 18,7 Millionen Dollar ist der Kern der Zahlen.
Laut der Pressemitteilung vom 18. November 2026 (Exhibit 99.1) liegt das Gesamtergebnis bei 576,3 Millionen Dollar nach 18,5 Millionen im Vorjahr, davon 555,9 Millionen auf die Eigentümer; das verwässerte Ergebnis je Aktie beträgt 3,57 Dollar nach 0,10. Haupttreiber ist die Änderung des beizulegenden Zeitwerts digitaler Vermögenswerte von 598,4 Millionen Dollar. Der bereinigte Nettogewinn, der diese Effekte ausklammert, beträgt 18,7 Millionen nach 13,8 Millionen. Der bereinigte Transaktionsumsatz stieg auf 28,0 Millionen Dollar (Vorjahr 26,7 Millionen). Der Dienstleistungsumsatz wuchs laut Finanzchef David Bonanno um 13 Prozent.
Wie viel Geld hat Bullish und was plant das Unternehmen damit?
Zum 30. September 2026 weist Bullish liquide Mittel (Gross liquid assets) von 3.443,2 Millionen Dollar aus, netto 2.697,4 Millionen. Der Vorstand hat einen Aktienrückkauf von bis zu 300 Millionen Dollar genehmigt, der aber nicht zu Käufen verpflichtet. Die Übernahme von Equiniti, angekündigt für 4,2 Milliarden Dollar, soll im Januar 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Bullish will daraus einen globalen Transfer-Agent für tokenisierte Wertpapiere formen; Konzernchef Tom Farley sagt, der Wechsel von elektronischen zu tokenisierten Aktien sei „as inevitable“ wie frühere Marktumbrüche.
Für das Gesamtjahr 2026 nennt Bullish einen Dienstleistungsumsatz von 225 bis 235 Millionen Dollar, bereinigte Betriebskosten von 220 bis 225 Millionen und einen Finanzaufwand von 60 bis 65 Millionen Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Bereinigter Umsatz
|84,4
|76,5
|Bereinigter Transaktionsumsatz
|28,0
|26,7
|Bereinigtes EBITDA
|35,6
|28,6
|Bereinigter Nettogewinn
|18,7
|13,8
|Gesamtergebnis (IFRS)
|576,3
|18,5
|davon Neubewertung digitaler Vermögenswerte
|598,4
|–
Alle Angaben in Millionen US-Dollar; Vorjahreswerte Q3 2025. Bereinigte Größen sind keine IFRS-Kennzahlen.
Quelle: Bullish, Pressemitteilung vom 18.11.2026 (SEC-Exhibit 99.1)
Was bedeutet Bullish für Coinbase Aktie und Bitcoin Kurs?
Bullish betreibt Handelsplätze für digitale Vermögenswerte und konkurriert damit im Umfeld der Coinbase Aktie. Das Handelsgeschäft hängt wie bei Coinbase an Volumen und Stimmung; der Bitcoin Kurs lag am Mittwochnachmittag bei rund 63.000 Dollar, mehr als 2,5 Prozent unter dem Vortag (CoinDesk, 16:48 Uhr MEZ). Dass bei Bullish der Gewinn vor allem aus Neubewertungen kommt, zeigt, wie stark Ergebnisse von Kursen digitaler Vermögenswerte abhängen: Die Neubewertung kann auch wieder drehen.
Was Anleger bei der Bullish Aktie jetzt beobachten
Den Handelsverlauf der Aktie nach den Zahlen und die Reaktion der Krypto-Aktien
Den Bitcoin Kurs und das Fed-Protokoll am Abend (20:00 Uhr MEZ)
Fortschritte bei den Genehmigungen für Equiniti bis Januar 2027
Käufe im Rahmen des 300-Millionen-Rückkaufs
FAQ zur Bullish Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Bullish Aktie? Vorbörslich lag BLSH am 18. November 2026 um 7:25 Uhr New Yorker Zeit bei 21,38 US-Dollar (CoinDesk).
Wie lief das dritte Quartal bei Bullish? Bereinigter Umsatz 84,4 Millionen Dollar (+10 Prozent), bereinigtes EBITDA 35,6 Millionen, Gesamtergebnis 576,3 Millionen Dollar durch Neubewertungen.
Wann kommt die Equiniti-Übernahme? Bullish erwartet den Abschluss im Januar 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Gibt es eine Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab. Die Jahresprognose stammt von Bullish.
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