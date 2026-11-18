Zum 30. September 2026 weist Bullish liquide Mittel (Gross liquid assets) von 3.443,2 Millionen Dollar aus, netto 2.697,4 Millionen. Der Vorstand hat einen Aktienrückkauf von bis zu 300 Millionen Dollar genehmigt, der aber nicht zu Käufen verpflichtet. Die Übernahme von Equiniti, angekündigt für 4,2 Milliarden Dollar, soll im Januar 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Bullish will daraus einen globalen Transfer-Agent für tokenisierte Wertpapiere formen; Konzernchef Tom Farley sagt, der Wechsel von elektronischen zu tokenisierten Aktien sei „as inevitable“ wie frühere Marktumbrüche.

Für das Gesamtjahr 2026 nennt Bullish einen Dienstleistungsumsatz von 225 bis 235 Millionen Dollar, bereinigte Betriebskosten von 220 bis 225 Millionen und einen Finanzaufwand von 60 bis 65 Millionen Dollar.