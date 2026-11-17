Die Bullish Aktie (Ticker BLSH, ISIN KYG169101204) hat am Montag einen schwarzen Tag erlebt: An der New York Stock Exchange fiel das Papier um 12,2 Prozent auf 19,75 Dollar und markierte zugleich ein neues Tief seit dem Börsengang. Auslöser war ein Mix aus gesenktem Kursziel einer US-Großbank, einem schwachen Bitcoin um 64.000 bis 65.000 Dollar und einer US-Zehnjahresrendite von über 5 Prozent. Am Dienstagvormittag (14:25 Uhr MEZ, 8:25 Uhr New Yorker Zeit) lag noch kein belastbarer Vorbörsenkurs vor. Schon am Mittwoch legt die Krypto-Börse ihre Zahlen zum dritten Quartal vor. Diese Bullish Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt.
Bullish Aktienanalyse: Neues Rekordtief vor den Zahlen, Bitcoin unter Druck – wie viel Krypto-Risiko steckt noch in der CoinDesk-Mutter?
Die Krypto-Börse Bullish ist am Montag um gut 12 Prozent auf ein Rekordtief gefallen. Bitcoin hält sich nur knapp über 64.000 Dollar, die US-Renditen steigen, und eine US-Großbank hat ihr Kursziel gesenkt. Am Mittwoch folgen die Quartalszahlen. Die Bullish Aktienanalyse ordnet Geschäft, Bewertung und Analystenstimmen ein, die Bullish Aktienprognose zeigt, welche Szenarien am Markt diskutiert werden.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bullish (Krypto-Börse, Eigentümer von CoinDesk)
- Ticker
- BLSH (NYSE)
- ISIN
- KYG169101204
- Sitz
- George Town, Cayman Islands
- Börsenwert
- rund 3,0 Mrd. USD
- Dividende
- keine
Stand: 17.11.2026, US-Kurs: Schluss 16.11.2026, New York (onvista, wallstreet-online, verzögert)
Rekordtief nach Kursziel-Senkung
Wells Fargo senkt das Kursziel, die Aktie fällt um 12 Prozent auf 19,75 Dollar.
Krypto-Umfeld belastet
Bitcoin um 64.000 Dollar, US-Renditen über 5 Prozent, Angst-Index im Extrembereich.
Weit unter dem Ausgabepreis
Seit dem Börsengang zu 37 Dollar hat die Aktie fast die Hälfte verloren.
Zahlen am Mittwoch
Quartalsbericht am 18. November vor US-Börsenstart, Telefonkonferenz um 14:30 Uhr MEZ.
Der Auslöser
Warum ist die Bullish Aktie so stark gefallen?
Mehrere Finanzportale meldeten am Montag einen Kursrutsch „nach einer Analysten-Abstufung“. Genau genommen hat die US-Bank Wells Fargo am 16. November ihr Kursziel für die Aktie deutlich gesenkt, ihre neutrale Einstufung („Equal Weight“) aber beibehalten. Es war bereits die zweite Zielsenkung des Hauses binnen eines Monats. Laut MarketBeat rutschte die Aktie im Tagesverlauf bis auf rund 20 Dollar; zum Handelsschluss notierte sie nach Angaben von onvista und wallstreet-online bei 19,75 Dollar, nach 22,49 Dollar am Freitag. Die Tagesspanne reichte von 19,74 bis 21,63 Dollar.
Hinzu kam das Umfeld. Bitcoin war am Wochenende in die Nähe eines Dreimonatstiefs gefallen und notierte am Montag laut CoinDesk um 64.600 Dollar. Krypto-Aktien traf es deutlich härter als die Digitalwährung selbst: Coinbase, Robinhood und Galaxy Digital verloren schon vorbörslich zwischen 5 und 7 Prozent, wie Yahoo Finance berichtete. Der Technologieindex Nasdaq rutschte laut BigGo Finance um knapp 2 Prozent in eine Korrektur. Belastend wirken die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und eine Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von über 5 Prozent. Der Krypto-„Fear & Greed“-Index stand bei 10 Punkten, also im Bereich „extremer Angst“.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Bullish sein Geld?
Bullish betreibt eine Handelsplattform für Digitalwerte, die sich vor allem an institutionelle Kunden richtet: Kassahandel, Margin-Handel und Derivate wie Optionen. Die Börse verfügt über Lizenzen unter anderem in Deutschland, Hongkong, Gibraltar und im Bundesstaat New York. Zum Konzern gehört außerdem das Krypto-Nachrichtenportal CoinDesk, das Bullish im November 2023 für rund 75 Millionen Dollar übernommen hat. Gegründet wurde Bullish mit Kapital von Block.one; Vorstandschef ist der frühere NYSE-Präsident Thomas Farley.
Strategisch will Bullish unabhängiger von den Handelsumsätzen werden. Das Segment „Abonnements, Dienstleistungen und Sonstiges“ (SS&O), zu dem Daten, Indizes, Medien und Zinsen auf Kundengelder zählen, ist inzwischen der größte Ertragsblock. Im Mai 2026 kündigte Bullish zudem die Übernahme des Transferagenten Equiniti für rund 4,2 Milliarden Dollar an. Damit will der Konzern Emittenten künftig die Ausgabe und Verwaltung tokenisierter Aktien anbieten. Der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet.
Der Börsengang im August 2025 war spektakulär: Bullish platzierte 30 Millionen Aktien zu je 37 Dollar und nahm rund 1,1 Milliarden Dollar ein. Am ersten Handelstag eröffnete die Aktie bei 90 Dollar und schloss bei 68 Dollar. Davon ist heute wenig übrig.
Zahlen und Bewertung
Wie steht Bullish finanziell da?
|Kennzahl
|Q2 2026
|Q2 2025
|Bereinigter Umsatz
|92,6 Mio. USD
|57,0 Mio. USD
|davon Transaktionserlöse
|29,9 Mio. USD
|24,1 Mio. USD
|Bereinigtes EBITDA
|29,5 Mio. USD
|8,1 Mio. USD
|Bereinigter Nettogewinn
|14,3 Mio. USD
|−6,0 Mio. USD
|Nettoergebnis (IFRS)
|−280,0 Mio. USD
|108,3 Mio. USD
|Digital-Asset-Verkäufe
|32,6 Mrd. USD
|58,6 Mrd. USD
Bereinigte Werte (Non-IFRS) laut Unternehmen; Handelsvolumen nicht im Zahlenbericht ausgewiesen.
Quelle: Bullish, Zahlenbericht Q2 2026 (13.08.2026)
Das zweite Quartal zeigt die zwei Gesichter von Bullish. Der bereinigte Umsatz stieg um 62 Prozent auf 92,6 Millionen Dollar, getragen vom SS&O-Geschäft mit dem Rekordwert von 62,7 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf 29,5 Millionen Dollar. Nach IFRS stand dagegen ein Nettoverlust von 280 Millionen Dollar in den Büchern, nach einem Gewinn im Vorjahr. Bewertungsänderungen der eigenen Krypto-Bestände schlagen bei Bullish direkt auf das Ergebnis durch. Fällt Bitcoin, leidet die Bilanz. Die Netto-Liquidität sank von 2,86 Milliarden Dollar Ende 2025 auf 2,10 Milliarden Dollar Ende Juni.
Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management SS&O-Erlöse von 225 bis 245 Millionen Dollar und bereinigte operative Kosten von 225 bis 230 Millionen Dollar in Aussicht. Eine Prognose für das dritte Quartal gibt es nicht.
Für das dritte Quartal rechnen Analysten laut Zacks (Stand 11. November) mit einem Gewinn je Aktie von 6 Cent und einem Umsatz von rund 78 Millionen Dollar. Die Schätzungen für den Gewinn wurden in den vergangenen 30 Tagen leicht gesenkt.
|Kennzahl
|Bullish
|Coinbase
|Robinhood
|Börsenwert
|rund 3,0 Mrd. USD
|rund 36 Mrd. USD
|rund 76 Mrd. USD
|KGV erwartet
|rund 42 (2026e)
|57,1
|43,9
|KGV 2027e
|rund 28
|–
|–
|Kurs-Buchwert
|1,8 (23.10.)
|–
|–
Kennzahlen verschiedener Stichtage; Kurse seitdem teils deutlich gefallen.
Quelle: stockanalysis.com (Konsens Okt. 2026, Kurs 16.11.), Motley Fool/Financial Modeling Prep (21.10.2026)
Gemessen am erwarteten bereinigten Gewinn 2026 ist die Bullish Aktie mit einem KGV von rund 42 nicht billig, liegt aber im Rahmen von Coinbase und Robinhood, die zuletzt auf ähnliche oder höhere Multiplikatoren kamen. Auf Basis der Schätzungen für 2027 sinkt das KGV auf rund 28. Auffällig ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis von zuletzt 1,8: Ein großer Teil des Börsenwerts ist durch Liquidität und Krypto-Bestände unterlegt. Galaxy Digital, ein weiterer Krypto-Finanzdienstleister, wurde am Montag laut MarketBeat ebenfalls nach einer Analystenstimme kräftig abverkauft.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Bullish Aktie?
Die Analystenmeinungen sind gespalten. MarketBeat zählt 15 Einstufungen: einmal „Strong Buy“, fünfmal Kaufen, achtmal Halten, einmal Verkaufen; der Konsens lautet „Hold“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 44 Dollar (Stand 16. November). MarketScreener kommt bei 14 Analysten auf ein mittleres Ziel von 39,92 Dollar. Laut stockanalysis.com reichte die Spanne der Kursziele Mitte Oktober von 25 bis 53 Dollar. Seitdem haben mehrere Häuser ihre Ziele zurückgenommen, sodass die Durchschnittswerte der Datenanbieter dem Kursverfall hinterherlaufen dürften. Unter den Häusern mit Kaufempfehlung finden sich laut stockanalysis Citi und Canaccord Genuity, neutral sind unter anderem Wells Fargo, KBW und Bernstein.
Charttechnik
Wie steht die Bullish Aktie im Chart?
Charttechnisch ist das Bild eingetrübt. Mit dem Schlusskurs von 19,75 Dollar hat die Aktie das bisherige 52-Wochen-Tief von 20,06 Dollar unterschritten; das Jahreshoch lag bei 48,93 Dollar. Die 50-Tage-Linie verläuft laut MarketBeat bei rund 31 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 31,60 Dollar, beide also mehr als ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Der Abwärtstrend ist intakt. Nach dem Tagesverlust von über 12 Prozent dürfte die Aktie kurzfristig überverkauft sein; der RSI lag bereits Ende Oktober mit 38 im schwachen Bereich. Als erste Hürde sieht die Redaktion den Freitagsschluss um 22,50 Dollar, darüber die Zone um 28 Dollar. Nach unten fehlt eine markante Unterstützung, die runde Marke von 20 Dollar wurde bereits unterschritten.
Szenarien
Wie sieht die Bullish Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden für die Zeit nach den Zahlen am Mittwoch im Wesentlichen drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario übertrifft Bullish die gedämpften Erwartungen, bestätigt die Jahresziele für das SS&O-Geschäft und gibt Fortschritte bei Equiniti bekannt. Stabilisiert sich zugleich Bitcoin, könnte der Abstand zu den Kurszielen der Analysten, die im Schnitt um 40 Dollar liegen, wieder in den Blick rücken.
Im neutralen Szenario liefert Bullish Zahlen im Rahmen der Erwartungen, doch der Kurs bleibt an die Entwicklung von Bitcoin und den Zinsen gekoppelt. Im negativen Szenario drücken schwache Handelsvolumina und weitere Abwertungen der Krypto-Bestände das Ergebnis, die Jahresziele wackeln, und weitere Kursziel-Senkungen folgen; das untere Ende der Zielspanne lag zuletzt bei 25 Dollar und damit noch über dem aktuellen Kurs. Für die Bullish Aktienprognose zählen weniger die Quartalszahlen allein als der Ausblick und die Richtung des Kryptomarkts.
Termine
Was sollten Anleger bei Bullish jetzt beobachten?
Wichtig am Mittwoch: die SS&O-Erlöse, die Handelsaktivität im Optionsgeschäft, die Höhe der Abschreibungen auf Krypto-Bestände, die Liquiditätslage und jede Aussage zur Jahresprognose.
FAQ zur Bullish Aktie
Warum ist die Bullish Aktie am Montag gefallen? Wells Fargo senkte das Kursziel bei neutraler Einstufung, gleichzeitig standen Bitcoin und Krypto-Aktien wegen steigender Zinsen unter Druck. Die Aktie verlor 12,2 Prozent auf 19,75 Dollar.
Wann legt Bullish Zahlen vor? Am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenstart; die Telefonkonferenz beginnt um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ).
Wie lautet die Bullish Aktienprognose der Analysten? Die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Datenanbieter zwischen rund 40 und 44 Dollar, der Konsens bei MarketBeat lautet „Hold“.
Zu welchem Preis ging Bullish an die Börse? Der Ausgabepreis im August 2025 lag bei 37 Dollar, am ersten Tag schloss die Aktie bei 68 Dollar.
Welche ISIN hat die Bullish Aktie? KYG169101204; die Gesellschaft hat ihren Sitz auf den Cayman Islands.
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