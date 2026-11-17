Bullish betreibt eine Handelsplattform für Digitalwerte, die sich vor allem an institutionelle Kunden richtet: Kassahandel, Margin-Handel und Derivate wie Optionen. Die Börse verfügt über Lizenzen unter anderem in Deutschland, Hongkong, Gibraltar und im Bundesstaat New York. Zum Konzern gehört außerdem das Krypto-Nachrichtenportal CoinDesk, das Bullish im November 2023 für rund 75 Millionen Dollar übernommen hat. Gegründet wurde Bullish mit Kapital von Block.one; Vorstandschef ist der frühere NYSE-Präsident Thomas Farley.

Strategisch will Bullish unabhängiger von den Handelsumsätzen werden. Das Segment „Abonnements, Dienstleistungen und Sonstiges“ (SS&O), zu dem Daten, Indizes, Medien und Zinsen auf Kundengelder zählen, ist inzwischen der größte Ertragsblock. Im Mai 2026 kündigte Bullish zudem die Übernahme des Transferagenten Equiniti für rund 4,2 Milliarden Dollar an. Damit will der Konzern Emittenten künftig die Ausgabe und Verwaltung tokenisierter Aktien anbieten. Der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet.

Der Börsengang im August 2025 war spektakulär: Bullish platzierte 30 Millionen Aktien zu je 37 Dollar und nahm rund 1,1 Milliarden Dollar ein. Am ersten Handelstag eröffnete die Aktie bei 90 Dollar und schloss bei 68 Dollar. Davon ist heute wenig übrig.