Brenntag-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 knapp unter den Erwartungen – und ein Kapitalmarkttag, der die Börse nicht überzeugt

Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieherstellern und Tausenden industriellen Kunden – vom Lebensmittelproduzenten bis zum Pharmakonzern. Das macht den Konzern zu einem Frühindikator für die Industriekonjunktur. Genau dort liegt das Problem: Die Chemiebranche steckt in Europa und den USA in einer hartnäckigen Nachfrageschwäche, die Preise für Standardchemikalien stehen unter Druck. Der Umbau kann die Profitabilität steigern, doch seine Erfolge werden erst in den kommenden Jahren sichtbar. In einer Woche, in der Anleger konkrete Rekordzahlen wie bei Siemens oder Siemens Energy belohnten, hatte ein Konzern mit Versprechen für die Zukunft einen schweren Stand.