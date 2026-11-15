Zwei Termine, zwei Enttäuschungen. Die Brenntag Quartalszahlen vom 11. November 2026 fielen knapp schwächer aus als erhofft, die Aktie verlor 3,77 Prozent. Am Donnerstag sollte der Kapitalmarkttag die Wende bringen – doch nach einem freundlichen Start drehte die Brenntag-Aktie während der Präsentation ins Minus und schloss 2,52 Prozent tiefer. Erst am Freitag setzte eine Gegenbewegung ein. Am Ende stand ein Wochenminus von 4,63 Prozent auf 58,66 Euro – Platz vier unter den DAX-Verlierern in einer Woche, in der der Leitindex erstmals über 27.000 Punkte stieg.
Brenntag-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 knapp unter den Erwartungen – und ein Kapitalmarkttag, der die Börse nicht überzeugt
Die Brenntag Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 zeigen zweistelliges Wachstum, verfehlen die Erwartungen der Analysten aber knapp: 385 Millionen Euro operatives EBITDA statt 389 Millionen, 129 Millionen Euro Nettogewinn statt 136 Millionen. Einen Tag später stellt der weltgrößte Chemiehändler auf dem Kapitalmarkttag ehrgeizige Ziele vor. Die Brenntag-Aktie verliert in der Woche 4,63 Prozent. Die große Analyse der Brenntag Zahlen: Spezialchemie, Konzernumbau, neue Mittelfristziele und was Anleger jetzt wissen müssen.
BNRBNR
Brenntag Quartalszahlen Q3 2026
Wachstum ja, Überraschung nein: die Brenntag Zahlen im Detail
Auf den ersten Blick waren die Zahlen ordentlich. Auf den zweiten lagen sie knapp unter dem, was der Markt sehen wollte.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um rund 14 Prozent auf etwa 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA um rund 16 Prozent auf 385 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 389 Millionen Euro gerechnet, beim Nettogewinn mit 136 statt der erreichten 129 Millionen Euro. Die Sparte Essentials, die Standardchemikalien vertreibt, steigerte das EBITDA um 12 Prozent auf 276 Millionen Euro. Bei den Specialties, den margenstärkeren Spezialchemikalien, lag das Plus dagegen nur bei 3 Prozent, in Lateinamerika ging es um 5 Prozent zurück. Die Prognose für 2026 von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro operativem EBITDA bestätigte Brenntag und peilt das obere Ende an.
Knapp unter dem Konsens
Operatives Ergebnis und Nettogewinn lagen leicht unter den Schätzungen. Nach einer Kurszielanhebung am Vortag reichte das für Gewinnmitnahmen.
Schwache Spezialchemie
Gerade im margenstarken Spezialgeschäft hatten sich Anleger mehr Schwung erhofft.
Standardchemie als Stütze
Das Essentials-Geschäft wuchs zweistellig und trug das Quartal.
Prognose am oberen Ende
Brenntag bestätigte die Jahresziele und sieht sich am oberen Ende der Spanne.
Der Kapitalmarkttag
450 Millionen Euro mehr EBITDA: der große Umbau
Am 12. November stellte Konzernchef Jens Birgersson die neue Strategie vor. Brenntag will sich von zwei getrennten Sparten zu einer zentralen Distributionsplattform wandeln und das EBITDA dadurch um rund 450 Millionen Euro verbessern. Mittelfristig peilt der Konzern eine EBITDA-Marge von rund 10 Prozent und eine Kapitalrendite von mehr als 12 Prozent an. In den kommenden fünf Jahren sollen rund 1,5 Milliarden Euro in Zukäufe fließen, bis 2027 sollen die Kosten um 200 bis 250 Millionen Euro sinken. Die Ziele sind ehrgeizig – doch der Markt vermisste einen konkreten Zeitplan und den Beweis, dass die Margen tatsächlich steigen.
Das große Bild
Der weltgrößte Chemiehändler in der Branchenflaute
Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieherstellern und Tausenden industriellen Kunden – vom Lebensmittelproduzenten bis zum Pharmakonzern. Das macht den Konzern zu einem Frühindikator für die Industriekonjunktur. Genau dort liegt das Problem: Die Chemiebranche steckt in Europa und den USA in einer hartnäckigen Nachfrageschwäche, die Preise für Standardchemikalien stehen unter Druck. Der Umbau kann die Profitabilität steigern, doch seine Erfolge werden erst in den kommenden Jahren sichtbar. In einer Woche, in der Anleger konkrete Rekordzahlen wie bei Siemens oder Siemens Energy belohnten, hatte ein Konzern mit Versprechen für die Zukunft einen schweren Stand.
Die Analysten sind überwiegend abwartend. Mehrere Häuser, darunter Jefferies und die Deutsche Bank, empfehlen die Brenntag-Aktie zum Halten. Am Vortag der Zahlen hatte ein Analysehaus das Kursziel von 56 auf 65 Euro angehoben, blieb aber ebenfalls bei „Halten“. Für eine Kaufempfehlung fehlen vielen noch die Belege, dass die Margen steigen. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Brenntag-Aktie auf einen Blick
Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Handelssymbol: BNR) – 58,66 Euro am 13. November 2026 (Xetra), Wochenminus 4,63 Prozent
Q3 2026: Umsatz rund 4,3 Mrd. Euro (+rund 14 Prozent), operatives EBITDA 385 Mio. Euro (Konsens 389 Mio. Euro)
Nettogewinn Q3: 129 Mio. Euro (Konsens 136 Mio. Euro)
Essentials: EBITDA 276 Mio. Euro (+12 Prozent); Specialties: +3 Prozent
Prognose 2026: operatives EBITDA 1,35 bis 1,45 Mrd. Euro, eher am oberen Ende
Mittelfristziele: EBITDA-Marge rund 10 Prozent, Kapitalrendite über 12 Prozent, EBITDA-Verbesserung rund 450 Mio. Euro
Zukäufe: rund 1,5 Mrd. Euro über fünf Jahre
Häufige Fragen zu den Brenntag Quartalszahlen
Wie fielen die Brenntag Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Brenntag steigerte den Umsatz um rund 14 Prozent auf etwa 4,3 Milliarden Euro und das operative EBITDA um rund 16 Prozent auf 385 Millionen Euro. Das lag knapp unter den Erwartungen von 389 Millionen Euro.
Warum fiel die Brenntag-Aktie?
Die Zahlen lagen leicht unter dem Konsens, das Spezialchemiegeschäft wuchs nur schwach, und der Kapitalmarkttag lieferte keine Überraschung.
Welche Ziele hat Brenntag auf dem Kapitalmarkttag genannt?
Eine EBITDA-Verbesserung um rund 450 Millionen Euro, mittelfristig eine EBITDA-Marge von rund 10 Prozent, eine Kapitalrendite von über 12 Prozent und Zukäufe von rund 1,5 Milliarden Euro.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Brenntag-Aktie?
Die Brenntag-Aktie wird auf Xetra unter dem Symbol BNR gehandelt. Die ISIN lautet DE000A1DAHH0, die WKN A1DAHH.
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