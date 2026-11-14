Brenntag-Aktie DAX Verlierer der Woche: Zahlen knapp verfehlt, Kapitalmarkttag überzeugt nicht – der Chemiehändler verliert den Anschluss

Dienstag – Rückenwind von den Analysten. Ein Analysehaus hob das Kursziel für die Brenntag-Aktie von 56 auf 65 Euro an, blieb aber bei „Halten“. Die Erwartungen an die Zahlen stiegen.

Mittwoch – knapp daneben. Die Quartalszahlen lagen leicht unter den Prognosen der Analysten. Die Aktie fiel um 3,77 Prozent, im Tagestief sogar um 4,64 Prozent auf 58,76 Euro.

Donnerstag – der Kapitalmarkttag enttäuscht. Nach einem freundlichen Start drehte die Brenntag-Aktie während der Präsentation der neuen Strategie ins Minus und schloss 2,52 Prozent tiefer.

Freitag – Erholung. Zum Wochenschluss gewann die Aktie 2,12 Prozent. Das Wochenminus konnte sie damit nur teilweise wettmachen.