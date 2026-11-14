Zwei Termine, zwei Enttäuschungen: Für Brenntag wurde die Woche zur Belastungsprobe. Die Brenntag-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 4,63 Prozent belegt der Chemiehändler Platz vier unter den Wochenverlierern. Am Mittwoch fielen die Quartalszahlen knapp schwächer aus als erhofft, am Donnerstag konnte auch der Kapitalmarkttag die Anleger nicht überzeugen. Erst am Freitag setzte eine Gegenbewegung ein. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Markt beim Konzernumbau noch Beweise sehen will.
Brenntag-Aktie DAX Verlierer der Woche: Zahlen knapp verfehlt, Kapitalmarkttag überzeugt nicht – der Chemiehändler verliert den Anschluss
Die Brenntag-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 4,63 Prozent landet der weltgrößte Chemiehändler auf Platz vier der Wochenverlierer im DAX. Quartalszahlen knapp unter den Erwartungen und ein Kapitalmarkttag, der die Anleger nicht überzeugte, schickten die Aktie auf Talfahrt. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, die neuen Ziele und was die Analysten erwarten.
Wochenanalyse
Zahlen, Strategie, Gegenbewegung: so lief die Woche des Wochenverlierers
Die Brenntag-Aktie startete mit Rückenwind in die Woche – ein Analyst hatte am Dienstag sein Kursziel angehoben. Doch dann folgten zwei schwache Handelstage in Folge.
Dienstag – Rückenwind von den Analysten. Ein Analysehaus hob das Kursziel für die Brenntag-Aktie von 56 auf 65 Euro an, blieb aber bei „Halten“. Die Erwartungen an die Zahlen stiegen.
Mittwoch – knapp daneben. Die Quartalszahlen lagen leicht unter den Prognosen der Analysten. Die Aktie fiel um 3,77 Prozent, im Tagestief sogar um 4,64 Prozent auf 58,76 Euro.
Donnerstag – der Kapitalmarkttag enttäuscht. Nach einem freundlichen Start drehte die Brenntag-Aktie während der Präsentation der neuen Strategie ins Minus und schloss 2,52 Prozent tiefer.
Freitag – Erholung. Zum Wochenschluss gewann die Aktie 2,12 Prozent. Das Wochenminus konnte sie damit nur teilweise wettmachen.
Die Gründe für den Kursverlust
Wachstum ja, Überraschung nein: was den Wochenverlierer belastet
Auf den ersten Blick waren die Zahlen ordentlich. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um rund 14 Prozent auf etwa 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA um rund 16 Prozent auf 385 Millionen Euro. Doch Analysten hatten im Schnitt mit 389 Millionen Euro gerechnet, beim Nettogewinn mit 136 statt der erreichten 129 Millionen Euro. Die Sparte Essentials, die Standardchemikalien vertreibt, steigerte das EBITDA um 12 Prozent auf 276 Millionen Euro. Bei den Specialties, den höherwertigen Spezialchemikalien, lag das Plus nur bei 3 Prozent, in Lateinamerika ging es um 5 Prozent zurück. Die Prognose für 2026 von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro EBITDA bestätigte Brenntag und peilt das obere Ende an.
Knapp unter den Erwartungen
Operatives Ergebnis und Nettogewinn lagen leicht unter dem Konsens. Bei einer Aktie, die zuvor gestiegen war, reichte das für Gewinnmitnahmen.
Schwache Spezialchemie
Das margenstarke Geschäft mit Spezialchemikalien wuchs nur langsam. Gerade hier hatten sich Anleger mehr Schwung erhofft.
Strategie mit langem Atem
Auf dem Kapitalmarkttag stellte Brenntag die Umstellung auf eine zentrale Vertriebsplattform vor. Die Verbesserung des EBITDA um rund 450 Millionen Euro braucht aber Zeit.
Zurückhaltung bei Mittelfristzielen
Eine EBITDA-Marge von rund 10 Prozent und eine Kapitalrendite von über 12 Prozent sind ambitioniert, aber ohne konkreten Zeitplan wenig greifbar.
Einordnung
Konzernumbau mit offenem Ausgang
Brenntag steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Der weltgrößte Chemiehändler will seine Geschäfte auf eine gemeinsame Vertriebsplattform bringen, Kosten von 200 bis 250 Millionen Euro bis 2027 einsparen und in den kommenden fünf Jahren rund 1,5 Milliarden Euro in Zukäufe investieren. Die Richtung sehen viele Anleger positiv. Doch die Chemiebranche steckt in einer Nachfrageschwäche, und die Erfolge des Umbaus werden erst in den kommenden Jahren sichtbar. Bis dahin reagiert der Wochenverlierer empfindlich auf jede kleine Enttäuschung.
Die Analysten
Abwarten ist die vorherrschende Haltung
Die Analysten sind überwiegend abwartend. Mehrere Häuser, darunter Jefferies und die Deutsche Bank, empfehlen die Brenntag-Aktie zum Halten. Die jüngste Kurszielanhebung auf 65 Euro zeigt aber, dass einige Experten Potenzial sehen, wenn der Umbau gelingt. Für eine Kaufempfehlung fehlen vielen noch die Belege, dass die Margen tatsächlich steigen. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Brenntag-Aktie
Warum ist die Brenntag-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Die Zahlen zum dritten Quartal lagen leicht unter den Erwartungen, und der Kapitalmarkttag am 12. November überzeugte die Anleger nicht. Die Aktie verlor in der Woche vom 9. bis 13. November 4,63 Prozent.
Wie hat Brenntag im dritten Quartal abgeschnitten?
Der Umsatz stieg auf rund 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA um rund 16 Prozent auf 385 Millionen Euro. Analysten hatten mit 389 Millionen Euro gerechnet.
Welche Ziele hat Brenntag auf dem Kapitalmarkttag genannt?
Mittelfristig eine EBITDA-Marge von rund 10 Prozent, eine Kapitalrendite von über 12 Prozent und Zukäufe von rund 1,5 Milliarden Euro über fünf Jahre.
Was erwartet Brenntag für 2026?
Ein operatives EBITDA von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro, eher am oberen Ende.
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