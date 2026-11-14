BMW Aktienanalyse: Marge bei null, Aktie ein Drittel im Minus – wird die Neue Klasse zur Rettung?

Umsatz im dritten Quartal, minus 6 Prozent 30,5 Mrd. €

Neue Prognose für die EBIT-Marge im Autogeschäft 2026 −0,5 bis +0,5 %

Nettogewinn im dritten Quartal, minus 15 Prozent 1,45 Mrd. €

Ziel für den Free Cashflow im Autogeschäft 2026 über 2,5 Mrd. €