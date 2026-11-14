Lange galt BMW als der solideste der deutschen Autobauer. 2026 ist davon wenig übrig: Die BMW-Aktie schloss am Freitag bei 57,52 Euro und hat seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel ihres Werts verloren – kein DAX-Wert hat schlechter abgeschnitten. Zwei Prognosesenkungen, Zölle, ein teurer Stellenabbau und zuletzt Schichtausfälle wegen fehlender Teile haben das Vertrauen der Anleger zerstört. Diese BMW Aktienanalyse zeigt, wie tief die Krise reicht und ob die BMW Aktienprognose schon wieder Licht am Ende des Tunnels zeigt.
BMW Aktienanalyse: Marge bei null, Aktie ein Drittel im Minus – wird die Neue Klasse zur Rettung?
Zwei Prognosesenkungen in einem Jahr, Schichtausfälle wegen fehlender Teile, eine schlechtere Bonitätsnote: Die BMW-Aktie ist der schwächste Wert im DAX 2026. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach der neuen Elektro-Generation stark, und die Dividendenrendite liegt über 4 Prozent. Unsere BMW Aktienanalyse zeigt, was in der Krise steckt und was die BMW Aktienprognose für 2027 bestimmt.
BMWBMW
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayerische Motoren Werke AG
- Sitz
- München
- Ticker
- BMW (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 57,52 Euro
- KGV
- rund 11
- Dividendenrendite
- rund 4,3 Prozent
- Vorstandschef
- Milan Nedeljkovic
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Von 4 bis 6 Prozent auf null
Die Geschichte der BMW Aktie im Jahr 2026 lässt sich an einer einzigen Zahl erzählen: der Marge im Autogeschäft.
Zu Jahresbeginn peilte BMW im Autogeschäft eine EBIT-Marge von 4 bis 6 Prozent an. Im Sommer wurde daraus 1 bis 3 Prozent, am 3. November schließlich minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent. Für einen Premiumhersteller, der früher zweistellige Margen erzielte, ist das ein Tiefpunkt. Einen Tag nach der Prognosesenkung stufte die Ratingagentur S&P die Bonität von „A“ auf „A-“ herab. In dieser Woche musste BMW zudem Schichten in den Werken Regensburg, Leipzig und Oxford absagen, weil Zulieferteile fehlten.
Die Quartalszahlen
Umsatz runter, Gewinn eingebrochen: die Zahlen im Detail
Für jede BMW Aktienanalyse gilt: Die Krise hat drei Ursachen – Umbau, Zölle und China.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 6 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro, das operative Ergebnis brach um rund 30 Prozent ein, der Nettogewinn fiel um 15 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Die Belastungen lassen sich beziffern: Die Kosten für den Konzernumbau drücken die Marge im Autogeschäft um rund 2,5 Prozentpunkte, die US-Zölle um etwa 1,25 Prozentpunkte. Dazu kommt der Preiskampf in China, wo einheimische Hersteller mit günstigen Elektroautos Marktanteile gewinnen. Die Auslieferungen lagen leicht unter dem Vorjahr.
BMW: Prognose für die EBIT-Marge im Autogeschäft 2026
Prozent
Mittelwert der jeweiligen Prognosespanne.
Quelle: BMW, Prognosen im Jahresverlauf 2026
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Marge
|Jahresbeginn
|5
|Sommer
|2
|3. November
|0
Der Hoffnungsträger
Die Neue Klasse: Elektro-Comeback aus München
Die wichtigste Zahl für die BMW Aktienprognose steht nicht in der Bilanz, sondern in den Auftragsbüchern: Die Nachfrage nach der Neuen Klasse, der neuen Generation von Elektroautos, ist nach Unternehmensangaben stark. Sie soll mit mehr Reichweite, schnellerem Laden und niedrigeren Produktionskosten die Wende bringen. Gleichzeitig senkt BMW mit dem Abbau von 8.000 Stellen in München die Kostenbasis ab 2027. Und trotz der Margenkrise hält der Konzern am Ziel fest, im Autogeschäft mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow zu erwirtschaften – die Grundlage für die Dividende.
Die Bewertung
KGV um 11, Rendite über 4 Prozent: billig aus gutem Grund?
Gemessen an klassischen Kennzahlen ist die BMW Aktie günstig: Das KGV liegt bei rund 11, die Dividendenrendite bei rund 4,3 Prozent. Doch billig heißt nicht automatisch preiswert. Wenn die Marge im Autogeschäft bei null liegt, steht auch die Dividende auf dem Prüfstand – sie hängt am Free Cashflow. Zum Vergleich: Mercedes-Benz wird mit einem KGV von rund 8 noch niedriger bewertet. Für Anleger ist die BMW-Aktie damit eine Wette darauf, dass 2026 das Tal markiert.
Die Analysten
Ziele gekappt, Optimismus bleibt
Nach der Prognosesenkung kappten mehrere Analysten ihre Erwartungen. JPMorgan senkte das Kursziel von 82 auf 68 Euro, bleibt aber bei „Overweight“. Die Experten verweisen auf die starke Nachfrage nach der Neuen Klasse und die stabile Cash-Erzeugung. Andere Häuser warnen, dass die Margenerholung länger dauern könnte als erhofft. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
BMW Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: 2026 war das Tal
Die Neue Klasse läuft an, die Umbaukosten fallen weg, der Ausblick für 2027 im März zeigt eine deutlich höhere Marge. Dann könnte die BMW-Aktie Richtung des JPMorgan-Ziels von 68 Euro steigen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Marge erholt sich nur langsam, die Dividende bleibt stabil. Die Aktie pendelt zwischen 52 und 65 Euro.
Szenario 3: Die Krise verschärft sich
Neue Zölle, weitere Lieferprobleme oder ein Dividendenschnitt drücken die Aktie unter das Jahrestief von rund 56,70 Euro.
Häufige Fragen zur BMW Aktienanalyse
Warum ist die BMW-Aktie so stark gefallen?
Wegen zweier Prognosesenkungen, hoher Umbaukosten, US-Zöllen und des Preiskampfs in China. Die Marge im Autogeschäft soll 2026 nur noch zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 6 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro, der Nettogewinn um 15 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro.
Was ist die Neue Klasse?
Die neue Generation von Elektroautos von BMW, auf die der Konzern seine Wende stützt. Die Nachfrage ist nach Unternehmensangaben stark.
Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Rund 4,3 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses.
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