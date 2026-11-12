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Block Aktie: Mehr Geld für Aktionäre? Bernstein setzt das Kursziel höher

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 14:43 1 Min. Sanford C. Bernstein & Co

Bernstein hebt das Kursziel für Block auf 110 USD an und sieht weiteres Aufwärtspotenzial.

Bild: Block Inc.

Die Analysten von Bernstein erhöhen ihr Kursziel für die Block-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker: XYZ) von 95 auf 110 USD und bestätigen das Rating "outperform". Seit Anfang Juni hätten die von Bernstein beobachteten Aktien aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Zahlungsabwicklung und IT-Dienstleistungen im Durchschnitt um 10% zugelegt, während der Gesamtmarkt um 1% nachgegeben habe. Angesichts einer weiterhin hohen Free-Cashflow-Rendite, des Potenzials für erhebliche Kapitalrückflüsse an die Aktionäre sowie strategischer Möglichkeiten zur Freisetzung von Werten im gesamten Sektor sehe Bernstein weiteres Aufwärtspotenzial. Die Analysten von Bernstein bekräftigen ihre Einstufung der Block-Aktie mit "outperform" und heben das Kursziel von 95 auf 110 USD an. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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