Wedbush-Analyst Moshe Katri habe die Beobachtung der Block-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: XYZ) mit einem Rating „neutral“ und einem Kursziel von 87 USD aufgenommen. Die Investmentbank habe die Coverage des FinTech-Sektors gestartet und darauf hingewiesen, dass sich dessen zentraler Wachstumstreiber grundlegend verändert habe. Während die Wall Street früher den zunehmenden Umstieg der Verbraucher auf elektronische Zahlungsmethoden sowie deren Einführung durch kleinere Unternehmen als wesentliche Wachstumstreiber betrachtet habe, stehe inzwischen ein grundlegender Wandel der Geschäftsmodelle im Vordergrund. Angesichts des anhaltenden Drucks auf die Transaktionsgebühren verlagere sich der Schwerpunkt zunehmend auf Mehrwertdienstleistungen wie Betrugsprävention, Cybersicherheit, Datenanalyse, Bonusprogramme und Lösungen zur Identitätsüberprüfung. Diese Dienstleistungen würden mittlerweile den wichtigeren Wachstumstreiber für die FinTech-Branche darstellen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)