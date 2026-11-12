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Block Aktie: Knapp 3 % im Minus - Kursziel auf 102 USD erhöht

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 18:47 2 Min.

Block verliert 2,89 %, doch Cantor Fitzgerald setzt das Kursziel auf 102 USD – rund 22,5 % über dem angegebenen Aktienkurs.

Bild: Block Inc.

Die Block-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker: XYZ) gerät unter Druck: Der angegebene Kurs fällt um 2,48 USD beziehungsweise 2,89 % auf 83,24 USD. Einen optimistischen Gegenpunkt liefert die Block-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald vom 09.11.2026: Analyst Ramsey El-Assal erhöht sein Kursziel von 95 USD auf 102 USD und bestätigt das Rating "overweight". Gemessen am genannten Aktienkurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 22,5 %. Kursziel 102 USD: Ramsey El-Assal legt nach Mit der Anhebung um 7 USD beziehungsweise rund 7,4 % setzt Ramsey El-Assal in seiner Block-Aktienanalyse ein positives Signal. Cantor Fitzgerald traut der Aktie damit mehr zu als bisher. Das neue Kursziel 102 USD steht einem Börsenkurs gegenüber, der zuletzt deutlich nachgegeben hat. Dabei sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte zu beachten: Die Einschätzung von Cantor Fitzgerald stammt vom 9. November 2026. Sie lässt sich deshalb nicht als unmittelbare Reaktion von Ramsey El-Assal auf den hier genannten Kursrutsch darstellen. Rating "overweight": Die positive Haltung bleibt Ramsey El-Assal hält bei Cantor Fitzgerald am Rating "overweight" fest. Die höhere Zielmarke unterstreicht die weiterhin positive Einschätzung der Aktie. Das Kursziel 102 USD ist allerdings eine Analystenprognose und keine Zusage, dass die Aktie dieses Niveau tatsächlich erreicht. Die vorliegende Kurzmeldung nennt keine näheren Gründe für die Anhebung. Welche operativen Entwicklungen oder Bewertungsannahmen Ramsey El-Assal zu diesem Schritt bewogen haben, bleibt daher offen. Wörtliche Aussagen des Analysten liegen ebenfalls nicht vor; die Angaben zum Rating "overweight" und zum Kursziel 102 USD geben die übermittelte Einstufung wieder. Block-Aktienanalyse: Mehr Zuversicht trotz schwachem Kurs Die zentrale Botschaft der Block-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald ist eindeutig: Ramsey El-Assal erhöht das Kursziel auf 102 USD nach zuvor 95 USD und bleibt beim Rating "overweight". Zwischen dem angegebenen Kurs von 83,24 USD und der neuen Zielmarke liegt damit ein rechnerischer Abstand von 18,76 USD je Aktie. Ob die Börse dieser Einschätzung folgt, bleibt offen. Die Kombination aus Kurszielanhebung und bestätigtem Rating "overweight" liefert Anlegern jedoch einen klaren Einblick in die Positionierung von Cantor Fitzgerald. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – damit in eurer Börsengruppe wenigstens einer mit Zahlen glänzt und nicht nur mit dem Satz: "Ich hab's doch gewusst!" Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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