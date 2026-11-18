SulAmérica Investimentos wurde 1996 gegründet und bedient institutionelle wie private Anleger. Das Angebot reicht laut BlackRock von festverzinslichen Wertpapieren über Private Credit und Aktien bis zu Multi-Asset-Lösungen. Das Haus pflegt enge Beziehungen zu Pensionsfonds, Finanzinstituten, Family Offices und Vertriebsplattformen.

Besonders hebt BlackRock die Reichweite im Vertrieb hervor: Mehr als 25 Vertriebsvereinbarungen im brasilianischen Wealth-Sektor und Beziehungen zu rund 200 der führenden Pensionsfonds des Landes gehören zum Paket. Für BlackRock, das nach eigenen Angaben seit 2008 in Brasilien aktiv ist und dort unter anderem ETFs, internationale Anlagen und Anlagetechnologie anbietet, erweitert das die Anlagekapazitäten und Vertriebsbeziehungen vor Ort.