Es ist die Woche, in der an der Wall Street das Wort „Blase“ wieder in jedem zweiten Satz fällt. Der S&P 500 verlor in der Woche bis zum 20. November 8,6 Prozent, der technologielastige Nasdaq rund 10 Prozent und hat damit seine kompletten Jahresgewinne wieder abgegeben. Am Montag folgte ein Kurssprung von 4,7 Prozent, am Dienstag schon wieder ein Minus. Mitten in diesem Hin und Her vertritt einer eine klare Gegenposition: Larry Fink, Gründer und Chef von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Seine Botschaft lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Das Problem ist nicht, dass zu viel in künstliche Intelligenz investiert wird, sondern zu wenig.
Larry Fink: „Keine Blase, sondern Engpässe“ – warum der BlackRock-Chef im KI-Ausverkauf dem Markt widerspricht
Der S&P 500 hat in einer Woche 8,6 Prozent verloren, der Nasdaq seine Jahresgewinne komplett abgegeben, und überall ist von einer KI-Blase die Rede. Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, hält dagegen: Das größte Risiko sei nicht zu viel, sondern zu wenig Investition. Was Fink genau sagt, wo er warnt und was das für die BlackRock Aktie bedeutet.
Die Kernthese
„Ich sehe alles andere als eine Blase. Ich sehe zunehmende Engpässe.“
Fink vertritt diese Linie seit Monaten, und er hat sie trotz des Kurssturzes nicht aufgegeben. In einem Interview mit dem US-Sender NBC im Oktober beschrieb er die Lage so:
Die Nachfrage nach Rechenleistung wächst schneller als das Angebot. Ich sehe alles andere als eine Blase. Ich sehe zunehmende Engpässe.
Gemeint sind ganz konkrete Knappheiten: Fachkräfte auf dem Bau, Strom und Energie, Chips und Speicher. Eine Blase entsteht, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt und Kapital Projekten ohne echte Kunden hinterherläuft. Fink beschreibt das Gegenteil. Sein eigentlicher Albtraum ist deshalb ein anderer: dass die Pläne an fehlenden Kraftwerken, Leitungen und Arbeitskräften scheitern. Dann, so lässt sich seine Warnung lesen, wären die heutigen Bewertungen vieler KI-Profiteure tatsächlich nicht zu halten.
Tokio, 19. November
Bremst Washington die KI, droht den USA die Rezession
Am 19. November, mitten in der Verkaufswelle, legte Fink in Tokio nach. In einem gemeinsamen Interview mit der Wirtschaftszeitung Nikkei und dem Sender TV Tokyo warnte er, schärfere Regeln für künstliche Intelligenz in den USA könnten die US-Wirtschaft sogar in eine Rezession stürzen und wären auch für die Weltwirtschaft nicht gut. Den Investitionsbedarf der USA rund um die KI beziffert er auf 7 bis 9 Billionen Dollar. Die Lösung sieht er an den Kapitalmärkten: Sie sollen die Unterinvestition beheben, die er als eigentlichen Engpass der KI-Entwicklung ansieht. In der Sendung betonte er, KI sei noch immer zu wenig finanziert. Japan traut Fink zu, eine führende Nation bei KI und Robotik zu werden.
Ganz neu ist diese Warnung nicht. Bereits am 14. Oktober hatte Fink nach den Quartalszahlen von BlackRock im Sender CNBC gesagt, ein Baustopp für Rechenzentren würde die USA in die Rezession schicken, weil ein großer Teil der Wirtschaft inzwischen auf diesen Investitionen beruhe. Die Sorgen vieler Gemeinden über Strompreise und Wasserverbrauch hält er überwiegend für Fehlinformation.
Die Warnung
Der größte Kampf um Kapital seit 50 Jahren
Wer Fink nur als KI-Optimisten liest, überhört die zweite Hälfte seiner Botschaft. In einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal im Oktober beschrieb er die aktuelle Lage als den größten Wettbewerb um Kapital, den er in 50 Jahren in der Finanzbranche erlebt habe. Auf der einen Seite stehen Staaten mit riesigen Defiziten, auf der anderen Technologiekonzerne, die Hunderte Milliarden für Rechenzentren brauchen. Beide wollen sich gleichzeitig Geld leihen.
Die Zahlen dahinter sind gewaltig. Die US-Staatsschulden liegen nach Finks Worten bei rund 40 Billionen Dollar, im Jahr 2000 waren es 8 Billionen. Weltweit ist die öffentliche Verschuldung laut dem Institute of International Finance seit der Pandemie um 40 Billionen auf 110 Billionen Dollar gestiegen. In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen zog Fink daraus eine klare Schlussfolgerung: Die Zinsen würden strukturell länger hoch bleiben, vor allem bei langen Laufzeiten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte am 12. November 5,10 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 4,13 Prozent.
KI ist keine Blase
Laut Fink übersteigt die Nachfrage nach Rechenleistung das Angebot. Das Risiko liege in der Umsetzung, nicht in der Übertreibung.
Zu wenig Investition ist gefährlicher als zu viel
Ein Baustopp für Rechenzentren oder strengere KI-Regeln könnten die USA nach seiner Einschätzung in eine Rezession führen.
Die Zinsen bleiben hoch
Staaten und Konzerne konkurrieren um dasselbe Kapital. Fink rechnet mit strukturell höheren Zinsen, vor allem am langen Ende.
Privates Kapital muss es richten
Ersparnisse, Pensionsfonds und Kapitalmärkte sollen nach seiner Vorstellung die Billionen für den Ausbau bereitstellen.
Die Gegenseite
Nicht alle an der Wall Street teilen Finks Zuversicht
Finks Sicht ist keineswegs Konsens. Citadel-Gründer Ken Griffin hat im Oktober gewarnt, Anleger befänden sich ziemlich sicher in einer KI-Blase. Bei Goldman Sachs hält Stratege Christian Mueller-Glissmann es für zu früh, in den Ausverkauf hineinzukaufen: Fallende Kurse allein seien noch keine Kaufgelegenheit, gefragt seien Belege für KI-Gewinne und stabile Finanzierungsbedingungen. Selbst BlackRocks eigene Strategen bleiben vorsichtig. Ann-Katrin Petersen, Leiterin der Kapitalmarktstrategie für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Osteuropa, schreibt im aktuellen Wochenausblick, Anleger wollten nun Belege sehen, dass sich die KI-Ausgaben in Gewinnen niederschlagen. Bei US-Aktien bleibt das Haus taktisch neutral.
Die Aktie
Was Finks Marktsicht für die BlackRock Aktie bedeutet
Für die BlackRock Aktie ist Finks Botschaft mehr als eine Konjunkturmeinung. BlackRock verdient an jedem Dollar, den Kunden anlegen. Je mehr Kapital in Aktien, Anleihen und Infrastruktur fließt, desto höher sind die Gebühren. Im dritten Quartal stieg das verwaltete Vermögen auf den Rekordwert von 15,49 Billionen Dollar, die Kunden brachten 205 Milliarden Dollar neues Geld. Gleichzeitig baut der Konzern sein Geschäft mit Infrastruktur und Privatmarkt-Anlagen aus, also genau den Bereich, für den Fink den Kapitalbedarf beschwört.
Die Verkaufswelle hat aber auch die BlackRock Aktie erfasst. Am 13. November schloss sie bei 1.222,91 Dollar, nahe am 52-Wochen-Hoch von 1.242,12 Dollar. Bis zum 20. November fiel sie auf 1.101,72 Dollar. Am Dienstag ging sie mit 1.146,03 Dollar aus dem Handel. Das Papier reagiert damit wie der Markt: Fallen die Kurse, sinkt das verwaltete Vermögen und mit ihm die Gebühren.
Am Rande
Finks nächster Schritt nach BlackRock?
Für Gesprächsstoff sorgt derzeit auch ein Bericht der New York Post. Danach erwägt der 74-Jährige, in den Verwaltungsrat des KI-Konzerns G42 aus Abu Dhabi einzuziehen und dort womöglich den Vorsitz zu übernehmen. Bestätigt ist das nicht. Fink führt BlackRock weiterhin als Chairman und Chief Executive Officer.
Häufige Fragen zu Larry Fink und der BlackRock Aktie
Was sagt Larry Fink zur KI-Blase?
Fink sieht keine Blase. Die Nachfrage nach Rechenleistung wachse schneller als das Angebot. Er spricht von Engpässen bei Fachkräften, Strom, Chips und Speicher.
Wovor warnt Larry Fink?
Vor einem Stopp des Rechenzentrumsbaus und strengeren KI-Regeln, die die USA in eine Rezession führen könnten. Zudem sieht er wegen hoher Staatsschulden und des großen Kapitalbedarfs der Technologiebranche strukturell höhere Zinsen.
Wie viel Geld verwaltet BlackRock?
Ende des dritten Quartals 2026 waren es 15,49 Billionen Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der BlackRock Aktie?
ISIN US09290D1019, WKN A40PW4, Handelssymbol in Deutschland UU2, US-Handelssymbol BLK an der New York Stock Exchange.
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