Wer Fink nur als KI-Optimisten liest, überhört die zweite Hälfte seiner Botschaft. In einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal im Oktober beschrieb er die aktuelle Lage als den größten Wettbewerb um Kapital, den er in 50 Jahren in der Finanzbranche erlebt habe. Auf der einen Seite stehen Staaten mit riesigen Defiziten, auf der anderen Technologiekonzerne, die Hunderte Milliarden für Rechenzentren brauchen. Beide wollen sich gleichzeitig Geld leihen.

Die Zahlen dahinter sind gewaltig. Die US-Staatsschulden liegen nach Finks Worten bei rund 40 Billionen Dollar, im Jahr 2000 waren es 8 Billionen. Weltweit ist die öffentliche Verschuldung laut dem Institute of International Finance seit der Pandemie um 40 Billionen auf 110 Billionen Dollar gestiegen. In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen zog Fink daraus eine klare Schlussfolgerung: Die Zinsen würden strukturell länger hoch bleiben, vor allem bei langen Laufzeiten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte am 12. November 5,10 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 4,13 Prozent.