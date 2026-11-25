Wie viel Vermögen verwaltet BlackRock?

Ende September 2026 waren es 15,49 Billionen Dollar, 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Was ist iShares?

iShares ist die ETF-Marke von BlackRock. Sie sammelte im dritten Quartal 134,5 Milliarden Dollar ein.

Womit verdient BlackRock Geld?

Vor allem mit Verwaltungsgebühren auf das betreute Vermögen, dazu kommen Erfolgsgebühren und Technologieerlöse.