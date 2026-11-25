Die BlackRock Aktie ist die Wette auf einen einfachen Mechanismus: Je mehr Geld die Welt anlegt, desto mehr verdient der Konzern daran. Im dritten Quartal 2026 lief dieser Mechanismus auf Hochtouren. Das verwaltete Vermögen stieg binnen Jahresfrist um 15 Prozent auf den Rekordwert von 15,49 Billionen Dollar. Kunden vertrauten BlackRock netto rund 205 Milliarden Dollar neu an – erwartet worden waren 171,5 Milliarden Dollar. Über zwölf Monate summieren sich die Zuflüsse auf 869 Milliarden Dollar.
BlackRock Aktie: 15,49 Billionen Dollar verwaltet, 205 Milliarden in einem Quartal eingesammelt – wie weit trägt die Geldmaschine?
Der weltgrößte Vermögensverwalter meldet Rekorde bei Vermögen, Zuflüssen und Gewinn. Was hinter den Zahlen steckt und wo die Risiken liegen – die BlackRock Aktie im Check.
Die Zahlen
ETFs als Zugpferd
Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 7,75 Milliarden Dollar und lag rund 320 Millionen Dollar über den Analystenerwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang von 11,55 auf 15,93 Dollar; erwartet worden waren 14,30 Dollar. Wichtigster Treiber war die ETF-Tochter iShares, die allein 134,5 Milliarden Dollar einsammelte. Auch erfolgsabhängige Gebühren fielen mit 630 Millionen Dollar deutlich höher aus als prognostiziert, die Privatmarktsparte zog 15,3 Milliarden Dollar an. Zum Gewinnplus trugen allerdings auch höhere Erträge außerhalb des operativen Geschäfts bei.
Der Ausblick
Privatmärkte und KI-Infrastruktur als nächste Stufe
Konzernchef Larry Fink verwies auf eine breite Auftragspipeline und erwartet für das vierte Quartal die saisonal übliche starke Nachfrage. Strategisch setzt er auf Privatmärkte, Privatkredite und die Finanzierung von KI-Infrastruktur als künftige Wachstumsfelder. Die Kehrseite des Geschäftsmodells: Steigende Börsen heben das verwaltete Vermögen und damit die Gebühren automatisch – fallende Märkte wirken genauso direkt in die Gegenrichtung. Ein Teil des Rekordvermögens ist schlicht Kursgewinn.
Die BlackRock Aktie ist ein Hebel auf die Kapitalmärkte. In guten Börsenjahren wirkt er nach oben, in schlechten ebenso zuverlässig nach unten.
Häufige Fragen zur BlackRock Aktie
Wie viel Vermögen verwaltet BlackRock?
Ende September 2026 waren es 15,49 Billionen Dollar, 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Was ist iShares?
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock. Sie sammelte im dritten Quartal 134,5 Milliarden Dollar ein.
Womit verdient BlackRock Geld?
Vor allem mit Verwaltungsgebühren auf das betreute Vermögen, dazu kommen Erfolgsgebühren und Technologieerlöse.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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