BILL-Aktie: William-Blair-Analyst Andrew Jeffrey stuft auf „Outperform“ hoch – Kaufsignal ohne Kursziel

BILL hat ein bewegtes Jahr hinter sich: Das Unternehmen kündigte im Frühjahr einen deutlichen Stellenabbau und eine stärkere Ausrichtung auf Künstliche Intelligenz an. Zudem ist der aktivistische Investor Starboard Value beteiligt.

Andere Häuser sind skeptischer: Truist stufte die Aktie auf „Hold“ ab und verwies auf nachlassendes Wachstum und zunehmenden Wettbewerb.