Neue Zuversicht für einen Umbaufall: William-Blair-Analyst Andrew Jeffrey stuft die BILL-Aktie laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November auf „Outperform“ hoch. Ein Kursziel weist die Übersicht nicht aus. Die Aktie notierte dort bei 56,07 US-Dollar. BILL bietet kleinen und mittleren Unternehmen Software für Rechnungen, Zahlungen und Ausgabenmanagement.
BILL-Aktie: William-Blair-Analyst Andrew Jeffrey stuft auf „Outperform“ hoch – Kaufsignal ohne Kursziel
William-Blair-Analyst Andrew Jeffrey stuft die BILL-Aktie laut Analysten-Ratingübersicht auf „Outperform“ hoch. Ein Kursziel nennt William Blair üblicherweise nicht. Die Aktie notiert bei rund 56 US-Dollar; der Finanzsoftware-Anbieter steckt mitten in einem Umbau.
Steckbrief
- Unternehmen
- BILL Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- BILL (NYSE)
- Analyst
- Andrew Jeffrey
- Bank
- William Blair
- Rating
- Outperform (hochgestuft)
- Kursziel
- in der Übersicht nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
William Blair zur BILL-Aktie
Vom Abwarten zum Kaufen – Jeffrey wird optimistisch
Andrew Jeffrey hebt seine Einschätzung auf „Outperform“ an. Die Begründung der Aktienanalyse von William Blair ist nicht öffentlich.
BILL hat ein bewegtes Jahr hinter sich: Das Unternehmen kündigte im Frühjahr einen deutlichen Stellenabbau und eine stärkere Ausrichtung auf Künstliche Intelligenz an. Zudem ist der aktivistische Investor Starboard Value beteiligt.
Andere Häuser sind skeptischer: Truist stufte die Aktie auf „Hold“ ab und verwies auf nachlassendes Wachstum und zunehmenden Wettbewerb.
Das spricht für BILL
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Hochstufung durch William-Blair-Analyst Andrew Jeffrey zu lesen ist:
Kostensenkungen
Der angekündigte Stellenabbau soll die Profitabilität deutlich verbessern.
KI-Fokus
BILL setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz in seinen Finanzprozessen.
Aktienrückkäufe
Ein Rückkaufprogramm über 300 Millionen US-Dollar stützt den Kurs.
Strategische Optionen
Die Beteiligung eines aktivistischen Investors erhöht den Druck, Werte für die Aktionäre zu heben.
Wettbewerb nimmt zu
Konkurrenten wie Brex, Ramp und Fiserv drängen in den Markt für Finanzsoftware im Mittelstand. Truist rechnet damit, dass das Kernwachstum von BILL vom mittleren in den niedrigen zweistelligen Prozentbereich sinkt.
Zudem hängt das Geschäft an der Ausgabebereitschaft kleiner Unternehmen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist William Blair & Company, L.L.C., Analyst Andrew Jeffrey. Die Hochstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist in der Übersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.williamblair.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BILL Holdings, Inc. (BILL): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Andrew Jeffrey, Aktienanalyst, William Blair & Company, L.L.C. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrew Jeffrey, Aktienanalyst, William Blair & Company, L.L.C..
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