Ziel nachgezogen: Truist-Analyst Matthew Coad bestätigt für die BILL-Aktie das Rating „Hold“ und hebt das Kursziel von 50 auf 58 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 57,63 US-Dollar am 16. November bleibt kaum Abstand.
BILL-Aktie: Truist hebt das Ziel – bleibt aber neutral
Truist-Analyst Matthew Coad hebt das Kursziel für die BILL-Aktie von 50 auf 58 US-Dollar und bestätigt „Hold“. Der Zahlungsspezialist steigert die Profitabilität deutlich.
Steckbrief
- Unternehmen
- BILL Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- BILL (NYSE)
- Analyst
- Matthew Coad
- Bank
- Truist
- Rating
- Hold (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 58 US-Dollar (zuvor 50 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Truist zur BILL-Aktie
Profitabler Zahlungsdienst – Coad bleibt abwartend
Matthew Coad würdigt die Fortschritte, sieht aber wenig Spielraum.
BILL bietet kleinen und mittleren Unternehmen Software für Rechnungen, Zahlungen und Ausgabenverwaltung. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Kernumsatz um 14 Prozent auf 316,4 Millionen US-Dollar.
Die bereinigte operative Marge lag bei rund 39 Prozent, der bereinigte Nettogewinn stieg um 70 Prozent auf 119,1 Millionen US-Dollar. BILL kaufte zudem Aktien für rund 300 Millionen US-Dollar zurück.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst Matthew Coad zu lesen ist:
Profitabilität
Der bereinigte Gewinn stieg deutlich stärker als der Umsatz.
Rückkäufe
Rund 300 Millionen US-Dollar flossen in eigene Aktien.
Höheres Ziel
Truist hebt das Kursziel um 8 auf 58 US-Dollar.
Kaum Abstand
Das neue Ziel liegt nur knapp über dem Kurs.
Umbau läuft
BILL hat eine Restrukturierung eingeleitet und rechnet für das Geschäftsjahr mit 1,28 bis 1,31 Milliarden US-Dollar Kernumsatz.
Mehr als 475.000 Unternehmen nutzen die Plattform.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Matthew Coad. Die Einstufung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 58 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BILL Holdings, Inc. (BILL): Halten, Kursziel 58,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Matthew Coad, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Matthew Coad, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.