BILL bietet kleinen und mittleren Unternehmen Software für Rechnungen, Zahlungen und Ausgabenverwaltung. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Kernumsatz um 14 Prozent auf 316,4 Millionen US-Dollar.

Die bereinigte operative Marge lag bei rund 39 Prozent, der bereinigte Nettogewinn stieg um 70 Prozent auf 119,1 Millionen US-Dollar. BILL kaufte zudem Aktien für rund 300 Millionen US-Dollar zurück.