Nach US-Börsenschluss am Donnerstag, dem 19. November 2026, hat BILL einen Fusionsvertrag mit einer von TPG geführten Investorengruppe bekannt gegeben, an der sich auch der Zahlungsdienstleister Corpay beteiligt. Die Aktionäre sollen 63,25 US-Dollar je Aktie in bar erhalten, der Eigenkapitalwert beträgt nach Unternehmensangaben rund 6,0 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Der Vorstand stimmte einstimmig zu.

Die in der Mitteilung genannte Prämie von 31 Prozent bezieht sich auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage bis zum 16. November, dem letzten Handelstag vor den Medienberichten über Verkaufsgespräche. Auf den Schlusskurs des Vortages von 64,08 US-Dollar gerechnet, liegt das Angebot dagegen rund 1,3 Prozent darunter (Redaktionsrechnung). Der Grund: Die Aktie war nach den Berichten über einen möglichen Verkauf zuvor kräftig gestiegen und hatte einen höheren Preis bereits vorweggenommen.

Der Abstand zwischen aktuellem Kurs und Angebot beträgt bei rund 61,5 US-Dollar etwa 1,73 US-Dollar oder rund 2,8 Prozent (Redaktionsrechnung). Solche Abschläge sind bei Übernahmen üblich: Sie entschädigen Anleger für die Wartezeit bis zum Abschluss und für das Restrisiko, dass der Deal scheitert. Dass die Aktie unter dem Vortagesschluss liegt, deutet zugleich darauf hin, dass viele Marktteilnehmer nicht mehr mit einer höheren Offerte rechnen (Einschätzung der Redaktion).