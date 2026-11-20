Die BILL Holdings Aktie (Ticker: BILL, NYSE; ISIN: US0900431000) rutscht am Freitag nach der Übernahmeankündigung ins Minus: Gegen 17:02 Uhr MEZ, kurz nach dem Handelsstart in New York, notiert das Papier bei rund 61,5 US-Dollar und damit etwa 4 Prozent tiefer. Das Kuriose daran: Der Kurs liegt unter dem Preis von 63,25 US-Dollar je Aktie, den TPG gemeinsam mit Corpay in bar bieten will. Diese BILL Aktienanalyse zeigt, warum der Markt den Aufschlag nicht voll bezahlt, was Analysten zur Bewertung sagen und welche Fragen für die BILL Aktienprognose jetzt offen sind.
BILL Holdings Aktienanalyse: Übernahme für 63,25 Dollar – die Aktie notiert darunter, was preist der Markt ein?
Die BILL Holdings Aktie fällt am Freitag um rund 4 Prozent auf etwa 61,5 US-Dollar – und damit unter den Übernahmepreis von 63,25 US-Dollar je Aktie. Die BILL Aktienanalyse ordnet Angebot, Zahlen und Analystenreaktionen ein und fragt: Wie sieht die BILL Aktienprognose nach dem Take-private durch TPG und Corpay aus?
Steckbrief
- Unternehmen
- BILL Holdings, Inc.
- Ticker
- BILL (NYSE)
- Geschäft
- Software für Rechnungen, Ausgaben und Zahlungen kleiner und mittlerer Firmen
- Käufer
- TPG (Mehrheit) mit Corpay
- Erwarteter Abschluss
- erstes Halbjahr 2027
Stand: 20.11.2026, Kurs NYSE, 17:02 Uhr MEZ; Geschäftsjahr endet am 30. Juni
Was ist passiert?
Warum notiert die BILL Holdings Aktie unter dem Angebot?
Nach US-Börsenschluss am Donnerstag, dem 19. November 2026, hat BILL einen Fusionsvertrag mit einer von TPG geführten Investorengruppe bekannt gegeben, an der sich auch der Zahlungsdienstleister Corpay beteiligt. Die Aktionäre sollen 63,25 US-Dollar je Aktie in bar erhalten, der Eigenkapitalwert beträgt nach Unternehmensangaben rund 6,0 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Der Vorstand stimmte einstimmig zu.
Die in der Mitteilung genannte Prämie von 31 Prozent bezieht sich auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage bis zum 16. November, dem letzten Handelstag vor den Medienberichten über Verkaufsgespräche. Auf den Schlusskurs des Vortages von 64,08 US-Dollar gerechnet, liegt das Angebot dagegen rund 1,3 Prozent darunter (Redaktionsrechnung). Der Grund: Die Aktie war nach den Berichten über einen möglichen Verkauf zuvor kräftig gestiegen und hatte einen höheren Preis bereits vorweggenommen.
Der Abstand zwischen aktuellem Kurs und Angebot beträgt bei rund 61,5 US-Dollar etwa 1,73 US-Dollar oder rund 2,8 Prozent (Redaktionsrechnung). Solche Abschläge sind bei Übernahmen üblich: Sie entschädigen Anleger für die Wartezeit bis zum Abschluss und für das Restrisiko, dass der Deal scheitert. Dass die Aktie unter dem Vortagesschluss liegt, deutet zugleich darauf hin, dass viele Marktteilnehmer nicht mehr mit einer höheren Offerte rechnen (Einschätzung der Redaktion).
Das Geschäftsmodell
Was steckt hinter der BILL Holdings Aktie?
BILL bietet eine Cloud-Plattform, mit der kleine und mittlere Unternehmen Eingangsrechnungen erfassen, freigeben und bezahlen sowie Spesen und Firmenkarten verwalten. Nach Unternehmensangaben nutzten zuletzt rund 479.300 Unternehmen die Plattform; im vierten Geschäftsquartal liefen 37 Millionen Transaktionen über das System, das Zahlungsvolumen betrug rund 98 Milliarden US-Dollar.
Gegründet und geführt wird BILL von René Lacerte, der auch nach der Übernahme Vorstandschef bleiben soll. Zu den größten Aktionären zählt der Investor Starboard, der in den vergangenen Jahren auf Veränderungen gedrungen hat. Lacerte und Starboard-Gesellschaften, zusammen rund 11,1 Prozent der Stimmrechte, haben laut Mitteilung zugesagt, für den Deal zu stimmen.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und was kostet die BILL Aktie?
BILL wächst, aber langsamer als in den Boomjahren: Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2026 um 13 Prozent, für das laufende Jahr stellt das Management nur noch 9 bis 12 Prozent in Aussicht.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick Geschäftsjahr 2027
|Umsatz
|1,65 Mrd. US-Dollar (+13 %)
|1,81 bis 1,86 Mrd. US-Dollar (+9 bis 12 %)
|Non-GAAP-Betriebsergebnis
|323,7 Mio. US-Dollar (+35 %)
|421 bis 451 Mio. US-Dollar
|Non-GAAP-Ergebnis je Aktie
|2,77 US-Dollar
|3,56 bis 3,79 US-Dollar
|Kunden
|rund 479.300
|–
Non-GAAP-Werte sind um Sondereffekte bereinigt. Der Ausblick stammt von August 2026 und wurde vor dem Übernahmevertrag veröffentlicht.
Quelle: BILL Holdings, Inc., Mitteilung zum vierten Quartal und Geschäftsjahr 2026 (19. August 2026)
Rechnet man den Angebotspreis auf die Gewinn-Prognose des Managements um, ergibt sich ein KGV von rund 16,7 bis 17,8; beim aktuellen Kurs von etwa 61,5 US-Dollar sind es rund 16,2 bis 17,3 (Redaktionsrechnung, Non-GAAP-Ergebnis). Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung liegt nach Medienberichten mehr als 80 Prozent unter dem Rekordwert von rund 34 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2021. Wer damals eingestiegen ist, bekommt über das Angebot also nur einen Bruchteil zurück.
|Punkt
|Angabe
|Angebotspreis
|63,25 US-Dollar je Aktie in bar
|Prämie laut Mitteilung
|31 % auf den 60-Tage-Durchschnittskurs
|Vortagesschluss (19.11.)
|64,08 US-Dollar
|Zustimmung
|Mehrheit der Aktionäre; Kartell- und Lizenzfreigaben
|Vertragsstrafe zulasten BILL
|180,5 Mio. US-Dollar
|Vertragsstrafe zulasten der Käufer (bestimmte Fälle)
|421,2 Mio. US-Dollar
|Spätester Abschlusstermin
|19. November 2027
Die Prämie bezieht sich auf den 60-Tage-Durchschnittskurs bis 16.11.2026. Die Zahlung durch BILL fällt unter anderem bei einem überlegenen Alternativangebot an.
Quelle: BILL Holdings, Inc., Unternehmensmitteilung und Form 8-K vom 19.11.2026
Wichtig: Der Vertrag sieht keine klassische Suchphase für Konkurrenzangebote vor. BILL darf vor dem Aktionärsvotum nur auf ernsthafte Alternativangebote eingehen, der Käufer hat dann ein Recht, nachzuziehen. Das senkt die Chance auf ein höheres Gebot.
Die BILL Aktienprognose
Wie sieht die BILL Aktienprognose der Analysten aus?
Die Reaktion der Analysten fiel am Freitag nüchtern aus: Mehrere Häuser stuften BILL auf „Neutral“ oder „Halten“ zurück und orientieren ihre Kursziele nun am Übernahmepreis, darunter UBS, TD Cowen und Oppenheimer. UBS (Analyst Chris Zhang) senkte das Rating am 20. November 2026 von „Buy“ auf „Neutral“ und setzt das Kursziel bei 63,25 US-Dollar, nach zuvor 64 US-Dollar; der Preis entspricht nach Einschätzung des Hauses dem rund Zehnfachen des für 2028 erwarteten operativen Ergebnisses vor Abschreibungen. Mehrere Studien bewerten das Angebot als „angemessen“, einige als „enttäuschend“, weil vergleichbare Übernahmen im Zahlungs- und Softwaresektor mit höheren Umsatzmultiplikatoren bezahlt worden sein sollen.
Für die BILL Aktienprognose heißt das: Die Kursspanne dürfte kurzfristig eng bleiben, solange der Deal als wahrscheinlich gilt. Ob es Gegenangebote gibt, ist offen; TD Cowen sieht laut Medienberichten wenig Spielraum dafür. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Marktbild
Was bedeutet der Abschlag für die BILL Holdings Aktie?
Der Abstand von rund 2,8 Prozent zum Angebot ist für Anleger der zentrale Preis für das Risiko. Bei einem Abschluss im ersten Halbjahr 2027 liegt die Wartezeit nach Unternehmensangaben bei einigen Monaten. Wer die Aktie hält, bekommt bei erfolgreichem Abschluss 63,25 US-Dollar in bar; scheitert der Deal, könnte der Kurs deutlich nachgeben, weil die Aktie ohne Übernahme wieder nach ihren Fundamentaldaten bewertet würde.
Auch die Rahmenbedingungen sind nicht gering: Neben dem Aktionärsvotum stehen die Wartefrist nach dem US-Kartellrecht, ausländische Freigaben und die Zustimmungen einzelner US-Bundesstaaten für die Geldtransfer- und Kreditlizenz-Töchter aus. Eine Finanzierungsbedingung gibt es laut Unternehmen nicht; neben Eigenkapitalzusagen liegt eine Fremdkapitalzusage von Banken vor.
Termine
Was Anleger bei der BILL Aktie jetzt beobachten
Aktionärsversammlung: Termin der Abstimmung über den Fusionsvertrag.
Genehmigungen: Kartellfreigabe in den USA und im Ausland sowie die Zustimmungen der US-Bundesstaaten.
Konkurrenzangebote: Ob ein Dritter ein höheres Gebot vorlegt.
Quartalszahlen: Nächste Veröffentlichung im Rahmen des Geschäftsjahres 2027; der genaue Termin war bei Redaktionsschluss nicht bestätigt.
Abschlusstermin: Erwartet im ersten Halbjahr 2027; spätester Termin laut Vertrag ist der 19. November 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur BILL Aktie
Warum fällt die BILL Aktie nach der Übernahme? Die BILL Aktie notiert am Freitag bei rund 61,5 US-Dollar und damit unter dem Angebot von 63,25 US-Dollar sowie unter dem Vortagesschluss von 64,08 US-Dollar. Die Aktie hatte den Verkauf zuvor teilweise vorweggenommen; mehrere Analysten sehen das Angebot als eher knapp.
Wie hoch ist die Prämie beim Angebot? Laut Unternehmen 31 Prozent auf den 60-Tage-Durchschnittskurs bis zum 16. November. Auf den Vortagesschluss gerechnet liegt das Angebot dagegen etwa 1,3 Prozent darunter.
Was sagt die BILL Aktienprognose der Analysten? UBS stufte die Aktie am 20. November von „Buy“ auf „Neutral“ ab und nennt ein Kursziel von 63,25 US-Dollar. Weitere Häuser orientieren sich ebenfalls am Angebotspreis.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen werden? Im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Behörden. Spätester Termin laut Vertrag ist der 19. November 2027.
Wer kauft BILL? Ein von TPG geführtes Konsortium, an dem sich Corpay beteiligt. BILL-Gründer René Lacerte soll Vorstandschef bleiben.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebene Einstufung von UBS (Analyst Chris Zhang, 20. November 2026: „Neutral“, Kursziel 63,25 US-Dollar) stammt von einem Dritten und wird unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen zu Interessenkonflikten finden Sie hier.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BILL Holdings, Inc. (BILL): Halten, Kursziel 63,25 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Chris Zhang) vom 20.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 19:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 19:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Chris Zhang).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.