Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Securities Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.
BHP Group Aktie: Kupferstrategie allein reicht nicht
Operative Belastungen und hoher Kapitalbedarf bremsen Wachstumsprojekte
BHP zeige ein gemischtes, insgesamt aber robustes operatives Bild. Die deutlich niedrigere Kupferproduktion sei durch den kräftigen Anstieg des realisierten Kupferpreises abgefedert worden, während Eisenerz trotz umfangreicher Wartungsarbeiten operativ überzeugt und Kohle von höheren Mengen und Preisen profitiert habe. Die stärkere Ausrichtung auf Kupfer und die langfristige Diversifikation über Potash würden strategisch nachvollziehbar bleiben, jedoch erhebliche Vorleistungen und eine verlässliche Umsetzung erfordern. Der fortgeschrittene Bau von Jansen erhöhe die zeitliche Planungssicherheit, die Kapitalrendite der Großprojekte się aber noch nicht operativ belegt. Zugleich bleibe Samarco trotz der Fortschritte bei Sanierung und Entschädigung ein wesentliches Rechts- und Finanzrisiko. Die weiterhin anspruchsvolle Bewertung stelle damit hohe Anforderungen an die künftige Ertragskraft und Free-Cashflow-Entwicklung.
Dementsprechend bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die BHP Group-Aktie, senkt das Kursziel jedoch auf AUD 57. Das Kursziel basiere auf einem relativen Bewertungsansatz, heißt es in der Studie. (Analyse vom 18.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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