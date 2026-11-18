BHP zeige ein gemischtes, insgesamt aber robustes operatives Bild. Die deutlich niedrigere Kupferproduktion sei durch den kräftigen Anstieg des realisierten Kupferpreises abgefedert worden, während Eisenerz trotz umfangreicher Wartungsarbeiten operativ überzeugt und Kohle von höheren Mengen und Preisen profitiert habe. Die stärkere Ausrichtung auf Kupfer und die langfristige Diversifikation über Potash würden strategisch nachvollziehbar bleiben, jedoch erhebliche Vorleistungen und eine verlässliche Umsetzung erfordern. Der fortgeschrittene Bau von Jansen erhöhe die zeitliche Planungssicherheit, die Kapitalrendite der Großprojekte się aber noch nicht operativ belegt. Zugleich bleibe Samarco trotz der Fortschritte bei Sanierung und Entschädigung ein wesentliches Rechts- und Finanzrisiko. Die weiterhin anspruchsvolle Bewertung stelle damit hohe Anforderungen an die künftige Ertragskraft und Free-Cashflow-Entwicklung.